به گزارش تابناک به نقل از آنا؛ سرهنگ علی مولوی در تشریح جزئیات این حادثه گفت: مأموران پلیس راه هنگام اجرای طرح‌های کنترلی و پیشگیرانه در محور‌های برون‌شهری، به یک کامیون کشنده مشکوک شدند و پس از متوقف کردن آن، مشخص شد راننده نوجوانی فاقد گواهینامه و تجربه کافی است.

وی با اشاره به اینکه رانندگی وسایل نقلیه سنگین نیازمند آموزش تخصصی، مهارت حرفه‌ای و داشتن گواهینامه معتبر است، افزود: سپردن خودرو‌های سنگین به افراد کم‌سن‌وسال می‌تواند تهدیدی بزرگ برای جان خودشان، سرنشینان و سایر کاربران مسیر باشد.

رئیس پلیس راه استان تأکید کرد: این اقدام می‌توانست منجر به حادثه‌ای جدی شود، اما با هوشیاری مأموران از وقوع سانحه جلوگیری شد و خودرو برای طی مراحل قانونی به پارکینگ منتقل و توقیف گردید.