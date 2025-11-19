میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

توقیف کامیون با راننده ۱۵‌ساله در محور شاهین‌شهر–کاشان

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان از توقیف یک کامیون کشنده که توسط نوجوانی ۱۵ ساله در محور شاهین‌شهر – کاشان هدایت می‌شد، خبر داد.
کد خبر: ۱۳۴۱۰۸۴
| |
890 بازدید
توقیف کامیون با راننده ۱۵‌ساله در محور شاهین‌شهر–کاشان

به گزارش تابناک به نقل از آنا؛ سرهنگ علی مولوی در تشریح جزئیات این حادثه گفت: مأموران پلیس راه هنگام اجرای طرح‌های کنترلی و پیشگیرانه در محور‌های برون‌شهری، به یک کامیون کشنده مشکوک شدند و پس از متوقف کردن آن، مشخص شد راننده نوجوانی فاقد گواهینامه و تجربه کافی است.

وی با اشاره به اینکه رانندگی وسایل نقلیه سنگین نیازمند آموزش تخصصی، مهارت حرفه‌ای و داشتن گواهینامه معتبر است، افزود: سپردن خودرو‌های سنگین به افراد کم‌سن‌وسال می‌تواند تهدیدی بزرگ برای جان خودشان، سرنشینان و سایر کاربران مسیر باشد.

رئیس پلیس راه استان تأکید کرد: این اقدام می‌توانست منجر به حادثه‌ای جدی شود، اما با هوشیاری مأموران از وقوع سانحه جلوگیری شد و خودرو برای طی مراحل قانونی به پارکینگ منتقل و توقیف گردید.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
توقیف کامیون نوجوان کاشان شاهین شهر سرهنگ علی مولوی فاقد گواهینامه وسایل نقلیه سرنشینان
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم
«استیضاح میدری» جدی است/ گزینه‌های احتمالی برای «وزارت کار» چه کسانی هستند؟
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
توقیف موتورسیکلت ۷ میلیاردی در شاهین شهر
مرزها قفل شد: کامیون‌های صادراتی در بلاتکلیفی!
واژگونی کامیون و سقوط میلگردها روی خودرو سواری + عکس
مرگ ۳ عضو خانواده در حادثه‌ای عجیب!
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد  (۲۲۷ نظر)
ویدیوی جنجالی از دانشگاه تهران که سروصدا به راه انداخت  (۱۹۲ نظر)
چرا صدای مالباختگان گلباران به جایی نمی رسد!؟/ سرمایه‌ی هزاران مالباخته همچنان بلاتکلیف و سرگردان!  (۱۴۸ نظر)
شروع احتمالی مذاکرات هسته‌ای؛ ایران درخواست گفت‌و‌گو داده یا آمریکا؟  (۸۳ نظر)
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد  (۸۱ نظر)
خلیل‌زاده سرباز شجاع قلعه‌نویی؛ تاختن به منتقدان، تحقیر مردم با رفتار و گفتار و استوری!  (۷۱ نظر)
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟  (۷۰ نظر)
لحظات انهدام هواپیمای متجاوز توسط اف-16 ونزوئلا  (۶۸ نظر)
تصاویر دختران الهام علی اف که نفتکش‌شان توسط ایران توقیف شد  (۶۶ نظر)
بحران نان در آستانه نیمه دوم سال / زنگ خطر ورشکستگی سراسری به صدا درآمد  (۶۶ نظر)
هشدار قاضی دیوان عالی: مهریه زن مشروط‌بردار نیست  (۶۶ نظر)
دانشگاه پیام‌ نور منحل می‌شود؟!  (۶۶ نظر)
کشف حجاب الناز شاکردوست در کنسرت مهران مدیری؟!  (۶۴ نظر)
واکنش جنجالی وحید شمسایی به فردوسی‌پور  (۵۹ نظر)
«فردین» در مغازه فرش فروشی‌اش  (۵۵ نظر)
tabnak.ir/005csO
tabnak.ir/005csO