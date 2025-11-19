میلی صفحه خبر لوگو بالا
تقریظ مقام معظم رهبری بر کتاب «تب ناتمام» رونمایی شد

تقریظ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بر کتاب «تب ناتمام» همزمان با هفته کتاب در قالب بیست و یکمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت منتشر شد.
تقریظ مقام معظم رهبری بر کتاب «تب ناتمام» رونمایی شد

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ صبح امروز چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۴ همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمة (س) و هفته کتاب در قالب بیست و یکمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت، تقریظ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بر کتاب «تب ناتمام»؛ روایت زندگی شهلا منزوی مادر جانباز شهید حسین دخانچی رونمایی شد.

متن تقریظ رهبر انقلاب بر کتاب «تب ناتمام» به شرح زیر است:

«بسم الله الرّحمن الرّحیم

تصویر روشنی از درد و رنج جانگداز یک جانباز قطع نخاع و اندوه و تلاش بی‌پایان مادر صبور و پرتحمّل و دیگر کسانش در این کتاب ارائه شده است.

به راوی و نویسنده باید آفرین گفت.

سلام خدا بر حسین دخانچی شهید و بر مادر بردبار و داغدارش.

دی ۱۴۰۰»

کتاب «تب ناتمام» زندگی خانم شهلا منزوی مادر جانباز قطع نخاع، شهید حسین دخانچی از قم را روایت میکند. زهرا حسینی مهرآبادی نویسنده کتاب و انتشارات حماسه یاران ناشر آن است.

ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم
«استیضاح میدری» جدی است/ گزینه‌های احتمالی برای «وزارت کار» چه کسانی هستند؟
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟
