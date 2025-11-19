به گزارش تابناک؛ کوراسائو پس از تساوی بدون گل مقابل جامائیکا در آخرین روز مسابقات انتخابی جام جهانی منطقه کونکاکاف، به کوچکترین کشوری تبدیل شد که تاکنون جواز حضور در جام جهانی را کسب کرده است. پاناما و هائیتی نیز در کنار کوراسائو، موفق به صعود شدند.
این کشور جزیرهای کوچک در کارائیب، با جمعیت تنها ۱۵۶،۱۱۵ نفر و مساحت ۴۴۴ کیلومتر مربع، در صدر گروه B منطقه کونکاکاف و به عنوان تنها تیم بدون شکست با ۱۲ امتیاز قرار گرفت. پیش از این، ایسلند با جمعیتی بالغ بر ۳۵۰ هزار نفر کوچکترین کشور راهیافته به جام جهانی در سال ۲۰۱۸ بود.
کوراسائو در شمال ونزوئلا واقع شده و به جای رقابت در گروههای آمریکای جنوبی، در منطقه کونکاکاف بازی میکند. این کشور از دو جزیره تشکیل شده است: سرزمین اصلی کوراسائو و جزیره کوچکتر و خالی از سکنه «کوراسائوی کوچک».
ستارهها و مربیان
دیک ادووکات، سرمربی سابق تیمهای رنجرز و ساندرلند، هدایت تیم ملی کوراسائو را بر عهده داشت، اما در دیدار نهایی مقابل جامائیکا روی نیمکت حاضر نبود و قصد کنارهگیری دارد. جونینیو باکونا، هافبک سابق رنجرز و بیرمنگام سیتی، همراه با برادرش لئاندرو باکونا از جمله بازیکنان کلیدی تیم هستند.
در خط حمله، جوردی پائولینا، مهاجم بوروسیا دورتموند، با دو گل مقابل برمودا درخشید. سونجی هانسن از میدلزبورو و تاهیت چونگ، بازیکن آکادمی منچستریونایتد که اکنون در شفیلدیونایتد بازی میکند، دیگر بازیکنان شاخص این تیم به شمار میروند.
کوراسائو، که از سال ۲۰۱۰ به یک کشور خودمختار تبدیل شده، به زبانهای هلندی، انگلیسی و پاپیامنتو صحبت میکند و حالا تاریخساز شده است.