میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

کوچک‌ترین کشور راه‌یافته به جام جهانی کجاست؟

کوراسائو با جمعیت ۱۵۶ هزار نفر، کوچک‌ترین کشور تاریخ شد که جواز حضور در جام جهانی را به دست آورد.
کد خبر: ۱۳۴۱۰۷۵
| |
438 بازدید
کوچک‌ترین کشور راه‌یافته به جام جهانی کجاست؟

به گزارش تابناک؛ کوراسائو پس از تساوی بدون گل مقابل جامائیکا در آخرین روز مسابقات انتخابی جام جهانی منطقه کونکاکاف، به کوچک‌ترین کشوری تبدیل شد که تاکنون جواز حضور در جام جهانی را کسب کرده است. پاناما و هائیتی نیز در کنار کوراسائو، موفق به صعود شدند.

این کشور جزیره‌ای کوچک در کارائیب، با جمعیت تنها ۱۵۶،۱۱۵ نفر و مساحت ۴۴۴ کیلومتر مربع، در صدر گروه B منطقه کونکاکاف و به عنوان تنها تیم بدون شکست با ۱۲ امتیاز قرار گرفت. پیش از این، ایسلند با جمعیتی بالغ بر ۳۵۰ هزار نفر کوچک‌ترین کشور راه‌یافته به جام جهانی در سال ۲۰۱۸ بود.

کوراسائو در شمال ونزوئلا واقع شده و به جای رقابت در گروه‌های آمریکای جنوبی، در منطقه کونکاکاف بازی می‌کند. این کشور از دو جزیره تشکیل شده است: سرزمین اصلی کوراسائو و جزیره کوچک‌تر و خالی از سکنه «کوراسائوی کوچک».

ستاره‌ها و مربیان

دیک ادووکات، سرمربی سابق تیم‌های رنجرز و ساندرلند، هدایت تیم ملی کوراسائو را بر عهده داشت، اما در دیدار نهایی مقابل جامائیکا روی نیمکت حاضر نبود و قصد کناره‌گیری دارد. جونینیو باکونا، هافبک سابق رنجرز و بیرمنگام سیتی، همراه با برادرش لئاندرو باکونا از جمله بازیکنان کلیدی تیم هستند.

در خط حمله، جوردی پائولینا، مهاجم بوروسیا دورتموند، با دو گل مقابل برمودا درخشید. سونجی هانسن از میدلزبورو و تاهیت چونگ، بازیکن آکادمی منچستریونایتد که اکنون در شفیلدیونایتد بازی می‌کند، دیگر بازیکنان شاخص این تیم به شمار می‌روند.

کوراسائو، که از سال ۲۰۱۰ به یک کشور خودمختار تبدیل شده، به زبان‌های هلندی، انگلیسی و پاپیامنتو صحبت می‌کند و حالا تاریخ‌ساز شده است.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
کوراسائو کشور جام جهانی کارائیب
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم
«استیضاح میدری» جدی است/ گزینه‌های احتمالی برای «وزارت کار» چه کسانی هستند؟
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
شب عجیب و متفاوت ایتالیایی‌ها؛ اشک در فوتبال، لبخند در تنیس
مدل موی ستاره تیم ملی نروژ با طرح پلنگ ایرانی
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد  (۲۲۷ نظر)
ویدیوی جنجالی از دانشگاه تهران که سروصدا به راه انداخت  (۱۹۰ نظر)
چرا صدای مالباختگان گلباران به جایی نمی رسد!؟/ سرمایه‌ی هزاران مالباخته همچنان بلاتکلیف و سرگردان!  (۱۴۸ نظر)
شروع احتمالی مذاکرات هسته‌ای؛ ایران درخواست گفت‌و‌گو داده یا آمریکا؟  (۸۳ نظر)
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد  (۸۱ نظر)
خلیل‌زاده سرباز شجاع قلعه‌نویی؛ تاختن به منتقدان، تحقیر مردم با رفتار و گفتار و استوری!  (۷۱ نظر)
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟  (۷۰ نظر)
لحظات انهدام هواپیمای متجاوز توسط اف-16 ونزوئلا  (۶۸ نظر)
تصاویر دختران الهام علی اف که نفتکش‌شان توسط ایران توقیف شد  (۶۶ نظر)
بحران نان در آستانه نیمه دوم سال / زنگ خطر ورشکستگی سراسری به صدا درآمد  (۶۶ نظر)
دانشگاه پیام‌ نور منحل می‌شود؟!  (۶۶ نظر)
هشدار قاضی دیوان عالی: مهریه زن مشروط‌بردار نیست  (۶۵ نظر)
کشف حجاب الناز شاکردوست در کنسرت مهران مدیری؟!  (۶۴ نظر)
واکنش جنجالی وحید شمسایی به فردوسی‌پور  (۵۹ نظر)
«فردین» در مغازه فرش فروشی‌اش  (۵۵ نظر)
tabnak.ir/005csF
tabnak.ir/005csF