میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

خریداران بیت کوین به بازار بازگشتند

بیت‌کوین پس از آنکه روز سه‌شنبه ۲۷ آبان به زیر ۹۰ هزار دلار سقوط کرد در شرایطی که بخشی از سرمایه‌گذاران تمایلی به پذیرش ریسک نداشتند، با ورود خریداران جدید روندی صعودی به خود گرفت و بخشی از افت خود را جبران کرد.
کد خبر: ۱۳۴۱۰۷۲
| |
355 بازدید
خریداران بیت کوین به بازار بازگشتند

این رمزارز حساس به ریسک، تمام رشد سال جاری خود را از دست داده و اکنون حدود ۲۶ درصد پایین‌تر از اوج ۱۲۶ هزار دلاری خود است. این رمزارز آخرین بار به ۸۹ هزار و ۲۸۶ دلار و ۷۵ سنت رسید و اکنون در زمان نگارش این مطلب با ۱.۷۴ درصد افزایش، به ۹۱ هزار و ۴۲۸ دلار و ۶۹ سنت دلار بهبود یافته است.

به گزارش تابناک به نقل از برنا؛ طبق داده‌های پلتفرم «کوین‌گکو»، حدود ۱.۲ تریلیون دلار از ارزش کل بازار رمزارزها در ۶ هفته گذشته کاسته شده است.

فعالان بازار گفتند که ترکیبی از عوامل شامل تردیدها در مورد کاهش نرخ بهره آمریکا در آینده و جو ریسک‌گریزی در بازارهای گسترده‌تر که پس از یک افزایش طولانی‌مدت متزلزل شده‌اند، عامل کاهش ارزش رمزارزها است.

چندین فعال بازار گفتند که بیت‌کوین در روزهای اخیر با خروج عمده سرمایه از صندوق‌های قابل معامله در بورس بیت‌کوین آمریکا، متزلزل شده است. از ۱۰ اکتبر که بازارهای سهام به دلیل ترس از تنش‌های تعرفه‌ای آمریکا و چین سقوط کردند، ۳.۷ میلیارد دلار از صندوق‌های قابل معامله در بورس بیت‌کوین آمریکا خارج شده که ۲.۳ میلیارد دلار آن در نوامبر بوده است.

طبق داده‌های شرکت مورنینگ‌استار، سفته‌بازانی که سرمایه خود را روانه بازار رمزارزها کرده بودند، عقب‌نشینی را آغاز کرده‌اند و در هفته‌های اخیر، خروج سرمایه از این صندوق‌ها و ابزارهای مشابه را هدایت کرده‌اند.

سال جاری، رونق زیادی در شرکت‌های خزانه‌داری عمومی رمزارزها مشاهده شد، به طوری که شرکت‌های کوچک در بخش‌های غیرمرتبط با اعلام برنامه‌هایی برای خرید و نگهداری رمزارزها در ترازنامه‌های خود، به نمایندگان رمزارز تبدیل شده‌اند.

اما بانک استاندارد چارترد تخمین زده است که کاهش قیمت بیت‌کوین به زیر ۹۰ هزار دلار، می‌تواند نیمی از دارایی‌های بیت‌کوین این شرکت‌ها را از بین ببرد. شرکت‌های فهرست شده در مجموع چهار درصد از کل بیت‌کوین‌های در گردش و ۳.۱ درصد از اتریوم را در اختیار دارند.

شرکت استراتژی، بزرگترین دارنده اوراق بهادار خزانه‌داری بیت‌کوین، در حال افزایش ذخایر خود است. مایکل سیلور، بنیان‌گذار آن گفت که این شرکت روز دوشنبه ۸۱۷۸ بیت‌کوین خریداری کرده است. سیلور در پست شبکه اجتماعی ایکس نوشت: استراتژی تا روز یکشنبه، تعداد ۶۴۹ هزار و ۸۷۰ بیت‌کوین با قیمت تقریبی ۷۴ هزار و ۴۳۳ دلار برای هر بیت‌کوین را در اختیار داشت.

خبرگزاری رویترز گزارش کرد، اتریوم نیز ماه‌ها است که تحت فشار بوده و تقریبا ۴۰ درصد از ارزش خود را از اوج قیمت ۴۹۵۵ دلار در آگوست، از دست داده است.

به‌روزرسانی قیمت ارزهای دیجیتالی در روز چهارشنبه

این رده حاوی تغییرات قیمتی ۱۰ ارز دیجیتالی بزرگ از نظر ارزش بازار است.

۱- بیت‌کوین

قیمت: ۹۱ هزار و ۴۲۸ دلار و ۶۹ سنت

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۱.۷۴ درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۱۱.۳۸ درصد کاهش

۲- اتریوم

قیمت: ۳۶۰.۸۲ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۲.۱۳ درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۱۰.۹۹ درصد کاهش

۳-تتر 

قیمت: یک دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۲۲ درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۰.۱۲ درصد افزایش

۴-ریپل

قیمت: ۲.۱۷ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۸۴ درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۹.۱۶ درصد کاهش

۵- بایننس

قیمت: ۹۲۷.۱۰ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: سه درصد افزایش 

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۳.۲۵ درصد کاهش 

۶- سولانا

قیمت: ۱۳۸.۷۶ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۳.۲۷ درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۱۰.۲۰ درصد کاهش

۷- یواس‌دی‌کوین

قیمت: یک دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۱۰ درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۰.۰۷ درصد افزایش

۸-ترون

قیمت: ۰.۲۸۸۵ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۶۰ درصد کاهش 

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۳.۶۲ درصد کاهش

۹- دوج‌کوین

قیمت: ۰.۱۵۸۸ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۳.۳۲ درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۷.۲۴ درصد کاهش 

۱۰- کاردانو

قیمت: ۰.۴۶۶۸ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۸۰ درصد افزایش 

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۱۶.۶۴ درصد کاهش 
 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
بیت کوین تتر اتریوم ارز دیجیتالی قیمت بیت کوین صعود خبر فوری بازار ارز دیجیتال
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم
«استیضاح میدری» جدی است/ گزینه‌های احتمالی برای «وزارت کار» چه کسانی هستند؟
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
منتظر ریزش شدید تتر در بازار رمزارزها باشید
قیمت بیت کوین و اتریوم امروز سه‌شنبه ۱۹ تیر
قیمت بیت کوین و اتریوم امروز ۱۴ اردیبهشت
قیمت بیت کوین و اتریوم امروز ۱۲ خرداد
سقوط قیمت‌ها در بیت کوین و اتریوم؛ امروز ۶ شهریور
قیمت ارزهای دیجیتال؛ بیت‌کوین چند شد؟
قیمت بیت کوین و اتریوم امروز ۱۸ مهرماه
بیتکوین صعودی شد+ قیمت
قیمت بیت کوین و اتریوم امروز ۱۷ مهر
قیمت بیت کوین و اتریوم امروز دوشنبه ۵ آذر ۱۴۰۳
قیمت ارزهای دیجیتال در بازار امروز ۵ اسفندماه
آخرین قیمت بیت کوین و اتریوم و ارز‌های دیجیتال
قیمت ارز‌های دیجیتال امروز پنجشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۰
قیمت بیت کوین و اتریوم؛ چهارشنبه ۲۱ شهریور
قیمت ارزهای دیجیتال در بازار امروز 24 بهمن ماه
قیمت بیت کوین و اتریوم امروز ۲۷ آبان ماه
رکورد تاریخی بیت‌کوین ثبت شد
قیمت بیت کوین و اتریوم امروز سه‌شنبه ۱۰ مهر ماه
قیمت ارزهای دیجیتالی امروز 21 تیرماه
بیتکوین ۳۶ هزار دلاری شد
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد  (۲۲۷ نظر)
ویدیوی جنجالی از دانشگاه تهران که سروصدا به راه انداخت  (۱۹۰ نظر)
چرا صدای مالباختگان گلباران به جایی نمی رسد!؟/ سرمایه‌ی هزاران مالباخته همچنان بلاتکلیف و سرگردان!  (۱۴۸ نظر)
شروع احتمالی مذاکرات هسته‌ای؛ ایران درخواست گفت‌و‌گو داده یا آمریکا؟  (۸۳ نظر)
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد  (۸۱ نظر)
خلیل‌زاده سرباز شجاع قلعه‌نویی؛ تاختن به منتقدان، تحقیر مردم با رفتار و گفتار و استوری!  (۷۱ نظر)
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟  (۷۰ نظر)
لحظات انهدام هواپیمای متجاوز توسط اف-16 ونزوئلا  (۶۸ نظر)
تصاویر دختران الهام علی اف که نفتکش‌شان توسط ایران توقیف شد  (۶۶ نظر)
بحران نان در آستانه نیمه دوم سال / زنگ خطر ورشکستگی سراسری به صدا درآمد  (۶۶ نظر)
دانشگاه پیام‌ نور منحل می‌شود؟!  (۶۶ نظر)
هشدار قاضی دیوان عالی: مهریه زن مشروط‌بردار نیست  (۶۵ نظر)
کشف حجاب الناز شاکردوست در کنسرت مهران مدیری؟!  (۶۴ نظر)
واکنش جنجالی وحید شمسایی به فردوسی‌پور  (۵۹ نظر)
«فردین» در مغازه فرش فروشی‌اش  (۵۵ نظر)
tabnak.ir/005csC
tabnak.ir/005csC