خریداران بیت کوین به بازار بازگشتند

بیت‌کوین پس از آنکه روز سه‌شنبه ۲۷ آبان به زیر ۹۰ هزار دلار سقوط کرد در شرایطی که بخشی از سرمایه‌گذاران تمایلی به پذیرش ریسک نداشتند، با ورود خریداران جدید روندی صعودی به خود گرفت و بخشی از افت خود را جبران کرد.

این رمزارز حساس به ریسک، تمام رشد سال جاری خود را از دست داده و اکنون حدود ۲۶ درصد پایین‌تر از اوج ۱۲۶ هزار دلاری خود است. این رمزارز آخرین بار به ۸۹ هزار و ۲۸۶ دلار و ۷۵ سنت رسید و اکنون در زمان نگارش این مطلب با ۱.۷۴ درصد افزایش، به ۹۱ هزار و ۴۲۸ دلار و ۶۹ سنت دلار بهبود یافته است.

به گزارش تابناک به نقل از برنا؛ طبق داده‌های پلتفرم «کوین‌گکو»، حدود ۱.۲ تریلیون دلار از ارزش کل بازار رمزارزها در ۶ هفته گذشته کاسته شده است.

فعالان بازار گفتند که ترکیبی از عوامل شامل تردیدها در مورد کاهش نرخ بهره آمریکا در آینده و جو ریسک‌گریزی در بازارهای گسترده‌تر که پس از یک افزایش طولانی‌مدت متزلزل شده‌اند، عامل کاهش ارزش رمزارزها است.

چندین فعال بازار گفتند که بیت‌کوین در روزهای اخیر با خروج عمده سرمایه از صندوق‌های قابل معامله در بورس بیت‌کوین آمریکا، متزلزل شده است. از ۱۰ اکتبر که بازارهای سهام به دلیل ترس از تنش‌های تعرفه‌ای آمریکا و چین سقوط کردند، ۳.۷ میلیارد دلار از صندوق‌های قابل معامله در بورس بیت‌کوین آمریکا خارج شده که ۲.۳ میلیارد دلار آن در نوامبر بوده است.

طبق داده‌های شرکت مورنینگ‌استار، سفته‌بازانی که سرمایه خود را روانه بازار رمزارزها کرده بودند، عقب‌نشینی را آغاز کرده‌اند و در هفته‌های اخیر، خروج سرمایه از این صندوق‌ها و ابزارهای مشابه را هدایت کرده‌اند.

سال جاری، رونق زیادی در شرکت‌های خزانه‌داری عمومی رمزارزها مشاهده شد، به طوری که شرکت‌های کوچک در بخش‌های غیرمرتبط با اعلام برنامه‌هایی برای خرید و نگهداری رمزارزها در ترازنامه‌های خود، به نمایندگان رمزارز تبدیل شده‌اند.

اما بانک استاندارد چارترد تخمین زده است که کاهش قیمت بیت‌کوین به زیر ۹۰ هزار دلار، می‌تواند نیمی از دارایی‌های بیت‌کوین این شرکت‌ها را از بین ببرد. شرکت‌های فهرست شده در مجموع چهار درصد از کل بیت‌کوین‌های در گردش و ۳.۱ درصد از اتریوم را در اختیار دارند.

شرکت استراتژی، بزرگترین دارنده اوراق بهادار خزانه‌داری بیت‌کوین، در حال افزایش ذخایر خود است. مایکل سیلور، بنیان‌گذار آن گفت که این شرکت روز دوشنبه ۸۱۷۸ بیت‌کوین خریداری کرده است. سیلور در پست شبکه اجتماعی ایکس نوشت: استراتژی تا روز یکشنبه، تعداد ۶۴۹ هزار و ۸۷۰ بیت‌کوین با قیمت تقریبی ۷۴ هزار و ۴۳۳ دلار برای هر بیت‌کوین را در اختیار داشت.

خبرگزاری رویترز گزارش کرد، اتریوم نیز ماه‌ها است که تحت فشار بوده و تقریبا ۴۰ درصد از ارزش خود را از اوج قیمت ۴۹۵۵ دلار در آگوست، از دست داده است.

به‌روزرسانی قیمت ارزهای دیجیتالی در روز چهارشنبه

این رده حاوی تغییرات قیمتی ۱۰ ارز دیجیتالی بزرگ از نظر ارزش بازار است.

۱- بیت‌کوین

قیمت: ۹۱ هزار و ۴۲۸ دلار و ۶۹ سنت

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۱.۷۴ درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۱۱.۳۸ درصد کاهش

۲- اتریوم

قیمت: ۳۶۰.۸۲ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۲.۱۳ درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۱۰.۹۹ درصد کاهش

۳-تتر

قیمت: یک دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۲۲ درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۰.۱۲ درصد افزایش

۴-ریپل

قیمت: ۲.۱۷ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۸۴ درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۹.۱۶ درصد کاهش

۵- بایننس

قیمت: ۹۲۷.۱۰ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: سه درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۳.۲۵ درصد کاهش

۶- سولانا

قیمت: ۱۳۸.۷۶ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۳.۲۷ درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۱۰.۲۰ درصد کاهش

۷- یواس‌دی‌کوین

قیمت: یک دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۱۰ درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۰.۰۷ درصد افزایش

۸-ترون

قیمت: ۰.۲۸۸۵ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۶۰ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۳.۶۲ درصد کاهش

۹- دوج‌کوین

قیمت: ۰.۱۵۸۸ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۳.۳۲ درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۷.۲۴ درصد کاهش

۱۰- کاردانو

قیمت: ۰.۴۶۶۸ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۸۰ درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۱۶.۶۴ درصد کاهش

