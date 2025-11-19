به گفته مقام‌های ارشد آمریکایی، ترامپ امروز (چهارشنبه) در جدیدترین تلاش دولت برای احیای مذاکرات در مورد توقف جنگ روسیه با اوکراین، یک هیات عالی رتبه از پنتاگون را برای مذاکره به کی‌یف اعزام کرد.

دو نفر از این مقامات گفتند که قرار است «دن دریسکول» وزیر ارتش به همراه دو ژنرال چهار ستاره ارتش آمریکا با «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهور و دیگر مقامات اوکراینی و همچنین نمایندگان ارشد نظامی و صنعتی این کشور گفت‌وگو کنند. دریسکول قرار است بعدا با مقامات روسی نیز دیداری داشته باشد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، به نوشته روزنامه وال استریت ژورنال، تصمیم کاخ سفید برای روی آوردن به دریسکول و افسران ارشد نظامی آمریکایی تا حدودی ناشی از این باور است که مسکو ممکن است نسبت به مذاکرات با میانجیگری نظامی رویکرد بازتری داشته باشد و همچنین ناشی از ناامیدی از این مساله است که تلاش‌های متعدد قبلی نتیجه چندانی نداشته‌اند.

یکی از مقام‌های ارشد آمریکایی گفت: «دریسکول به اوکراین سفر می‌کند تا از حقایق موجود مطلع شود. او در جلساتی در اوکراین شرکت خواهد کرد و یافته‌های خود را به کاخ سفید گزارش خواهد داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به روشنی گفته است که زمان توقف درگیری‌ها و دستیابی به توافقی برای پایان دادن به جنگ فرا رسیده است.»

یکی دیگر از مقامات نیز گفت، ماموریت دریسکول از سرگیری مذاکرات صلح به نمایندگی از ترامپ است.

«پیت هگست»، وزیر جنگ از زمان تصدی این سمت در ژانویه به کی‌یف سفر نکرده است. تصمیم برای اعزام رئیس غیرنظامی ارتش که وظیفه‌اش عمدتا بر آموزش و تجهیز سربازان متمرکز است، غیرمعمول است. اما ترامپ اغلب به فرستادگان غیرمتعارف، از جمله «استیو ویتکاف»، مشاور سابق املاک و مستغلات و فرستاده ویژه متکی است.

البته هنوز مشخص نیست که آیا دریسکول به اشتراک پیشنهاد جدید مذاکرات با زلنسکی از جانب کاخ سفید بپردازد یا خیر.

به گفته یکی از مقامات، ایده اعزام دریسکول، همکلاسی «جی. دی ونس»، معاون ترامپ در دانشکده حقوق دانشگاه ییل، به اوکراین و بعدا به روسیه از گفت‌وگوی بین ترامپ و ونس ناشی شد.

دولت ترامپ بارها تلاش کرده است تا از طریق مذاکره، درگیری اوکراین را پایان دهد. اما مقامات اوکراینی و روسی ماه‌هاست که مذاکرات مستقیمی نداشته‌اند و تلاش‌های ایالات متحده از زمان نشست بین ترامپ و پوتین در آلاسکا در ماه اوت به بن‌بست رسیده است.

در ماه اکتبر، ترامپ پس از آنکه مقامات دولت روسیه به صراحت اعلام کردند که قصدی برای توافق ندارند، دیدار برنامه‌ریزی‌شده بعدی با پوتین در بوداپست را لغو کرد و تحریم‌های جدیدی را علیه شرکت‌های نفتی روسیه وضع کرد.

این ابتکار کاخ سفید در بحبوحه افزایش حملات سنگین پهپادی و موشکی روسیه در سراسر اوکراین در هفته‌های اخیر و همزمان با گزارش‌های مسکو از پیشروی‌های ارضی در منطقه جنوب شرقی زاپوریژیا مطرح می‌شود.

هیات آمریکایی در کی‌یف شامل ژنرال «کریس دوناهو»، فرمانده ارشد ارتش آمریکا در اروپا و ژنرال «رندی جورج» رئیس ستاد ارتش نیز قرار است به بررسی تحولات درباره اوضاع جنگ و تولید تسلیحات در اوکراین به همراه توقف جنگ در اوکراین بپردازند.

دوناهو از چهره‌های کلیدی در ارسال سلاح به اوکراین بوده است و سابقه آن به زمان فرماندهی هجدهمین سپاه هوابرد ارتش در سال ۲۰۲۲ برمی‌گردد.

ترامپ روز سه‌شنبه در کاخ سفید اظهار داشت که هنوز امیدوار است بتواند جنگ را متوقف کند و افزود: «من در واقع هشت جنگ را متوقف کرده‌ام. یک جنگ دیگر هم با پوتین در پیش دارم. کمی از پوتین متعجبم. این جنگ بیشتر از آنچه فکر می‌کردم طول کشیده است.»