میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اعزام فوری تیم مذاکره‌کننده آمریکا به کی‌یف

به گفته مقام‌های ارشد آمریکایی، ترامپ امروز (چهارشنبه) در جدیدترین تلاش دولت برای احیای مذاکرات در مورد توقف جنگ روسیه با اوکراین، یک هیات عالی رتبه از پنتاگون را برای مذاکره به کی‌یف اعزام کرد.
کد خبر: ۱۳۴۱۰۵۹
| |
759 بازدید
اعزام فوری تیم مذاکره‌کننده آمریکا به کی‌یف

دو نفر از این مقامات گفتند که قرار است «دن دریسکول» وزیر ارتش به همراه دو ژنرال چهار ستاره ارتش آمریکا با «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهور و دیگر مقامات اوکراینی و همچنین نمایندگان ارشد نظامی و صنعتی این کشور گفت‌وگو کنند. دریسکول قرار است بعدا با مقامات روسی نیز دیداری داشته باشد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، به نوشته روزنامه وال استریت ژورنال، تصمیم کاخ سفید برای روی آوردن به دریسکول و افسران ارشد نظامی آمریکایی تا حدودی ناشی از این باور است که مسکو ممکن است نسبت به مذاکرات با میانجیگری نظامی رویکرد بازتری داشته باشد و همچنین ناشی از ناامیدی از این مساله است که تلاش‌های متعدد قبلی نتیجه چندانی نداشته‌اند.

یکی از مقام‌های ارشد آمریکایی گفت: «دریسکول به اوکراین سفر می‌کند تا از حقایق موجود مطلع شود. او در جلساتی در اوکراین شرکت خواهد کرد و یافته‌های خود را به کاخ سفید گزارش خواهد داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به روشنی گفته است که زمان توقف درگیری‌ها و دستیابی به توافقی برای پایان دادن به جنگ فرا رسیده است.»

یکی دیگر از مقامات نیز گفت، ماموریت دریسکول از سرگیری مذاکرات صلح به نمایندگی از ترامپ است.

«پیت هگست»، وزیر جنگ از زمان تصدی این سمت در ژانویه به کی‌یف سفر نکرده است. تصمیم برای اعزام رئیس غیرنظامی ارتش که وظیفه‌اش عمدتا بر آموزش و تجهیز سربازان متمرکز است، غیرمعمول است. اما ترامپ اغلب به فرستادگان غیرمتعارف، از جمله «استیو ویتکاف»، مشاور سابق املاک و مستغلات و فرستاده ویژه  متکی است.

البته هنوز مشخص نیست که آیا دریسکول به اشتراک پیشنهاد جدید مذاکرات با زلنسکی از جانب کاخ سفید بپردازد یا خیر.

به گفته یکی از مقامات، ایده اعزام دریسکول، همکلاسی «جی. دی ونس»، معاون ترامپ در دانشکده حقوق دانشگاه ییل، به اوکراین و بعدا به روسیه از گفت‌وگوی بین ترامپ و ونس ناشی شد.

دولت ترامپ بارها تلاش کرده است تا از طریق مذاکره، درگیری اوکراین را پایان دهد. اما مقامات اوکراینی و روسی ماه‌هاست که مذاکرات مستقیمی نداشته‌اند و تلاش‌های ایالات متحده از زمان نشست بین ترامپ و پوتین در آلاسکا در ماه اوت به بن‌بست رسیده است.

در ماه اکتبر، ترامپ پس از آنکه مقامات دولت روسیه به صراحت اعلام کردند که قصدی برای توافق ندارند، دیدار برنامه‌ریزی‌شده بعدی با پوتین در بوداپست را لغو کرد و تحریم‌های جدیدی را علیه شرکت‌های نفتی روسیه وضع کرد.

این ابتکار کاخ سفید در بحبوحه افزایش حملات سنگین پهپادی و موشکی روسیه در سراسر اوکراین در هفته‌های اخیر و همزمان با گزارش‌های مسکو از پیشروی‌های ارضی در منطقه جنوب شرقی زاپوریژیا مطرح می‌شود.

هیات آمریکایی در کی‌یف شامل ژنرال «کریس دوناهو»، فرمانده ارشد ارتش آمریکا در اروپا و ژنرال «رندی جورج» رئیس ستاد ارتش نیز قرار است به بررسی تحولات درباره اوضاع جنگ و تولید تسلیحات در اوکراین به همراه توقف جنگ در اوکراین بپردازند.

دوناهو از چهره‌های کلیدی در ارسال سلاح به اوکراین بوده است و سابقه آن به زمان فرماندهی هجدهمین سپاه هوابرد ارتش در سال ۲۰۲۲ برمی‌گردد.

ترامپ روز سه‌شنبه در کاخ سفید اظهار داشت که هنوز امیدوار است بتواند جنگ را متوقف کند و افزود: «من در واقع هشت جنگ را متوقف کرده‌ام. یک جنگ دیگر هم با پوتین در پیش دارم. کمی از پوتین متعجبم. این جنگ بیشتر از آنچه فکر می‌کردم طول کشیده است.»

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
پنتاگون کی یف اوکراین تیم مذاکره کننده ترامپ  اعزام فوری کاخ سفید
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم
«استیضاح میدری» جدی است/ گزینه‌های احتمالی برای «وزارت کار» چه کسانی هستند؟
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سقوط جنگنده اف-۱۶ اوکراین
روسیه پایتخت اوکراین را بمباران کرد
زلنسکی غرب را تهدید به عقب‌نشینی کرد
صدای انفجار قوی در کی‌یف شنیده شد
دبیرکل ناتو: مهمات کشورهای عضو رو به اتمام است
وزیر خارجه کی‌یف: پاییز سختی در انتظار اوکراین است
ضربه زیرآبی کی‌یف به پل کریمه؛ ۱۱۰۰ کیلو انفجار
دبیرکل ناتو وارد پایتخت اوکراین شد
کی‌یف در محاصره چند روز مواد غذایی خواهد داشت؟
شهردارکی‌یف: زلنسکی در مسیر دیکتاتوری حرکت می‌کند
زنان اوکراینی این جلیقه‌های جدید را می‌پوشند
آمریکا، روسیه را از سفر بایدن مطلع کرده بود
هدیه خاص زلنسکی به فرمانده ارتش اوکراین
سفر نخست وزیر کانادا به پایتخت اوکراین
شنیده شدن آژیر خطر در کی‌یف با ورود سران اروپایی
از سرگیری فعالیت سفارت ایران در اوکراین
اوکراین؛ افزایش شمار داوطلبان برای دفاع از کشور
کشف ۴۱۰ جسد در اطراف کی‌یف
هند از شهروندانش خواست اوکراین را ترک کنند
آخرین وضعیت جنگ در اوکراین در تصاویر ماهواره‌ای
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد  (۲۲۷ نظر)
ویدیوی جنجالی از دانشگاه تهران که سروصدا به راه انداخت  (۱۹۰ نظر)
چرا صدای مالباختگان گلباران به جایی نمی رسد!؟/ سرمایه‌ی هزاران مالباخته همچنان بلاتکلیف و سرگردان!  (۱۴۸ نظر)
شروع احتمالی مذاکرات هسته‌ای؛ ایران درخواست گفت‌و‌گو داده یا آمریکا؟  (۸۳ نظر)
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد  (۸۱ نظر)
خلیل‌زاده سرباز شجاع قلعه‌نویی؛ تاختن به منتقدان، تحقیر مردم با رفتار و گفتار و استوری!  (۷۱ نظر)
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟  (۷۰ نظر)
لحظات انهدام هواپیمای متجاوز توسط اف-16 ونزوئلا  (۶۸ نظر)
تصاویر دختران الهام علی اف که نفتکش‌شان توسط ایران توقیف شد  (۶۶ نظر)
بحران نان در آستانه نیمه دوم سال / زنگ خطر ورشکستگی سراسری به صدا درآمد  (۶۶ نظر)
دانشگاه پیام‌ نور منحل می‌شود؟!  (۶۶ نظر)
هشدار قاضی دیوان عالی: مهریه زن مشروط‌بردار نیست  (۶۵ نظر)
کشف حجاب الناز شاکردوست در کنسرت مهران مدیری؟!  (۶۴ نظر)
واکنش جنجالی وحید شمسایی به فردوسی‌پور  (۵۹ نظر)
«فردین» در مغازه فرش فروشی‌اش  (۵۵ نظر)
tabnak.ir/005crz
tabnak.ir/005crz