برخورد اتوبوس با تریلی حادثه ساز شد

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ معاون فنی و عملیات دانشگاه علوم پزشکی سبزوار گفت: در برخورد اتوبوس با تریلی در مسیر جاده سبزوار - داورزن ۲۸ نفر مصدوم شدند.

مسلم فائق نیا روز چهارشنبه در این خصوص به ایرنا افزود: این حادثه در محدوده مهر و ریوند شهرستان داورزن رخ داد که بلافاصله پس از اعلام حادثه چند دستگاه آمبولانس اورژانس پیش‌بیمارستانی سبزوار به محل اعزام و عملیات امدادرسانی آغاز شد.

وی تصریح کرد: همه مصدومان حادثه توسط آمبولانس اورژانس سبزوار به بیمارستان امداد شهید بهشتی منتقل و روند رسیدگی درمانی آنها در بیمارستان ادامه دارد.

۳۱ مرکز اورژانس شهری و روستایی با ۵۱ دستگاه آمبولانس، یک دستگاه اتوبوس آمبولانس، ۲ دستگاه موتور آمبولانس و یک بالگرد به حادثه دیدگان و بیماران غرب خراسان رضوی در شهرستان‌های سبزوار، جوین، جغتای، خوشاب، داورزن و ششتمد، خدمات اورژانسی و درمانی ارائه می‌کنند.

سبزوار در ۲۳۰ کیلومتری غرب مشهد قرار دارد.