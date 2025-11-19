قیمت سکه امروز چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۴

قیمت سکه امروز چهارشنبه ۲۸ آبان ماه در بازار اعلام شد.

به گزارش تابناک، قیمت سکه امامی امروز به ۱۱۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده است.

قیمت نیم سکه نیز ۶۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان اعلام شده است.

قیمت ربع سکه به ۳۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده و قیمت سکه گرمی نیز ۱۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان گزارش شده است.

در جدول زیر آخرین قیمت انواع سکه در بازار امروز چهارشنبه ۲۸ آبان ماه۱۴۰۴ را مشاهده می‌کنید.