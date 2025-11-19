قیمت سکه امروز چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۴

قیمت سکه امروز چهارشنبه ۲۸ آبان ماه در بازار اعلام شد.
به گزارش تابناک، قیمت سکه امامی امروز به ۱۱۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده است.
قیمت نیم سکه نیز ۶۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان اعلام شده است.
قیمت ربع سکه به ۳۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده و قیمت سکه گرمی نیز ۱۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان گزارش شده است.
در جدول زیر آخرین قیمت انواع سکه در بازار امروز چهارشنبه ۲۸ آبان ماه۱۴۰۴ را مشاهده میکنید.
|
قیمت انواع سکه ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۴ در بازار
|
نوع سکه
|
قیمت
|
سکه امامی
|
۱۱۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
|
سکه بهار آزادی
|
۱۰۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
|
نیم سکه
|
۶۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان
|
ربع سکه
|
۳۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان
|
سکه گرمی
|
۱۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان