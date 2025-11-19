میلی صفحه خبر لوگو بالا
قیمت سکه امروز چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۴

قیمت سکه امروز چهارشنبه ۲۸ آبان ماه در بازار اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۴۱۰۴۵
| |
629 بازدید
قیمت سکه امروز چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۴

قیمت سکه امروز چهارشنبه ۲۸ آبان ماه در بازار اعلام شد.

به گزارش تابناک، قیمت سکه امامی امروز به ۱۱۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده است. 

قیمت نیم سکه نیز ۶۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان اعلام شده است.

قیمت ربع سکه به ۳۴ میلیون  و ۴۰۰ هزار تومان رسیده و قیمت سکه گرمی نیز ۱۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان گزارش شده است.

در جدول زیر آخرین قیمت انواع سکه در بازار امروز چهارشنبه ۲۸  آبان ماه۱۴۰۴ را مشاهده می‌کنید.

قیمت انواع سکه ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۴ در بازار

نوع سکه

قیمت

سکه امامی

۱۱۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان

سکه بهار آزادی

۱۰۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان

نیم سکه

۶۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان

ربع سکه

۳۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان

سکه گرمی

۱۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
