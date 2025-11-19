قیمت طلا امروز چهارشنبه ۲۸ آبان

قیمت طلا 18 عیار امروز چهارشنبه 28 آبان معاملات ابتدایی بازار آزاد را از موقعیت 11 میلیون و 128 هزار تومان آغاز میکند.
به گزارش تابناک؛ نرخ طلا 18 عیار دیروز گرمی 54 هزار تومان عقب رفت به مرز 11 میلیون نزدیک شد. با این حال در یک ماه اخیر حدود نیمدرصد به قیمت طلا 18 عیار اضافه شده است.
قیمت طلا 18 عیار در بازه ششماهه رشد 77 درصدی را بهچشم میبیند و این میزان افزایش قیمت از یک سال قبل تا امروز معادل 150 درصد تخمین زده میشود.
|قیمت هر گرم طلا 18 عیار
|11 میلیون و 128 هزار تومان
|میزان افزایش ماهانه
|0.5 درصد
|میزان افزایش ششماهه
|77 درصد
|میزان افزایش سالانه
|150 درصد