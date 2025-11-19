میلی صفحه خبر لوگو بالا
آخرین خبرها از مذاکره با تلگرام

نماینده اردکان در مجلس دوازدهم گفت: روند بررسی توافقات صورت‌گرفته اکنون در شورای عالی فضای مجازی در حال انجام و تصمیم‌گیری نهایی بر عهده این شورا است.
کد خبر: ۱۳۴۱۰۳۰
| |
5 بازدید
آخرین خبرها از مذاکره با تلگرام

مصطفی پوردهقان، نماینده اردکان در مجلس دوازدهم در خصوص آخرین وضعیت مذاکرات انجام‌شده با پیام‌رسان تلگرام گفت: روند بررسی توافقات صورت‌گرفته اکنون در شورای عالی فضای مجازی در حال انجام است و تصمیم‌گیری نهایی بر عهده این شورا خواهد بود.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ وی با اشاره به اینکه تیم مذاکره‌کننده پس از انجام گفت‌وگوها با تلگرام، نتیجه و مفاد توافقات اولیه را به داخل کشور منتقل کرده است، اظهار داشت: توپ اکنون در زمین شورای عالی فضای مجازی است و این شورا باید درباره پذیرش یا عدم پذیرش بندهای توافق تصمیم‌گیری کند.

پور دهقان افزود: برخی از موارد مطرح‌شده همچنان نیازمند بررسی بیشتر است و هنوز درباره چند بند به نتیجه نهایی نرسیده‌ایم. بخشی از موضوعات جنبه فنی دارد و ممکن است در صورت بروز اختلاف، لازم باشد مرجع مشخصی تعیین شود.

وی تأکید کرد: جزئیات دقیق توافقات در اختیار شورا قرار گرفته و قرار است جمع‌بندی نهایی در این سطح انجام شود. در صورت تأیید شورای عالی فضای مجازی، مراحل بعدی اجرای توافقات دنبال خواهد شد.

پوردهقان در پایان ابراز امیدواری کرد که پس از طی روند بررسی و تأیید نهایی، توافقات حاصل‌شده به نتیجه مطلوب برسد.

به گزارش مهر، در روزهای اخیر خبر آغاز مذاکرات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با تلگرام مطابق مصوبه شورای عالی فضای مجازی منتشر شد و اخبار رسیده حاکی از آن بود که شروطی توسط تیم مذاکره کننده به تلگرام اعلام شده که امضای تفاهم‌نامه منوط به پذیرش شروط است.

بر اساس این خبر، محدودسازی مطالب تحریک‌آمیز قومیتی، حذف محتوا با شکایت شهروندان، همکاری تلگرام با دستگاه قضائی ایران، مسدودسازی ترویج کنندگان محتواهای تروریستی و خلاف امنیت ملی ایران، تعهد به ایران برای عدم ارائه اطلاعات کاربران ایرانی به سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه از جمله شروط اعلام شده به تلگرام است.
 

