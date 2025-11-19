به گزارش تابناک به نقل از شرق؛ اسماعیل گرامیمقدم، فعال سیاسی اصلاحطلب و قائممقام حزب اعتماد ملی در رابطه با ارزیابی خود از انتصاب یکی از اعضای ستاد جلیلی به سمت معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان سیاستگذاری و مدیریت راهبردی انرژی و حواشی آن که منجر به استعفای یکی از همراهان دولت و انتقادات شدید نسبت به این انتخاب شده است، گفت: «اوایل سال ۱۴۰۴ که خدمات آقای پزشکیان دعوت بودیم، به این موضوع اشاره کردم و در آنجا اعتراض خود را نسبت به این مساله وفاق بیان کردم. همچنین به صورت علمی با بهرهگیری از نظریات مدیریتی و علوم سیاسی ثابت کردم که وفاق اساسا مبنای علمی ندارد و در حقیقت حرکتی است که آقای رئیسجمهور انجام دادهاند و خارج از قاعده و بدون نظر کارشناسی انجام شده است. وفاق در سطح بالاتر و میان دو جریان سیاسی انجام میشود تا با یکدیگر تعامل کنند.»
بهکارگیری نیروی انسانی رقیب در دولت ضربه بزرگی به پزشکیان و حامیانش بود
وی ادامه داد: «قوه مجریه، قوهای انتخابی است و توسط مردم انتخاب میشود. مردم به گروههای مرجع مراجعه میکنند، که این امر میتواند منجر به پیروزی یا شکست یک نامزد شود. نامزدی که برنده انتخابات میشود، قاعدتا با همراهان خود و گروههای مرجع حامی دولت را تشکیل میدهد که متأسفانه این اتفاق نیفتاد. من در سطح بالاتر این اعتراض را به رئیسجمهور رساندم که عوارض اینگونه حرکتهای هر رئیسجمهوری به معنای عدم کارایی لازم آن دولت خواهد بود و به همین جهت هشدار دادم که بهزودی این ناکارآمدی روشن خواهد شد، چرا که وقتی گروه بزرگی از یک رئیسجمهور حمایت میکند، قاعدتا مردم انتظار دارند که همفکران خود را در مدیریت کشور به کار گیرد، اما متاسفانه شاهد بودیم که آقای پزشکیان به جای آن به سوی چیدمان دیگری از دولت رفت و بیشتر نیروی انسانی رقبای خود را به کار گرفت، که این ضربه بزرگی به خود ایشان و همچنین به جریانات سیاسی حامیشان بود.»
در نهایت این وفاق به جایی نخواهد رسید
این فعال سیاسی با بیان اینکه جبهه پایداری از پزشکیان حمایت نکرده بود، تصریح کرد: «جبهه پایداری و اصولگرایان تندرو خودشان نامزد داشتند، در حالی که اصلاحطلبان از پزشکیان به عنوان نامزد اختصاصی حمایت کردند، اما دیدیم که ایشان هیچگونه استفادهای حتی به عنوان مشاور از این جریان نکرد و صرفا چند نفر را در دولت به همکاری دعوت کرد که به جریان اصلاحات منتسب بودند. روشن است کسانی که همفکر دولت نیستند، تمایلی به همکاری با دولت ندارند. این موضوع در چند مورد نیز خود را نشان داد، مانند بازدید از نمایشگاهها که آقای رئیسجمهور و وزیر صنعت حضور داشتند، اتفاقاتی که در حوزه آب و گاز و سایر موارد افتاد، نشاندهنده این واقعیت مسلم بود که در نهایت این وفاق به جایی نخواهد رسید و کارکرد آن به نفع ملت نخواهد بود.»
افرادی که از جناح رقیب در دولت هستند، دل به کار نمیدهند
گرامیمقدم در پاسخ به این سوال که آیا به نظر شما اصلاحطلبان از پزشکیان ناامید شدهاند، عنوان کرد: «نمیتوانم از طرف همه اصلاحطلبان صحبت کنم، اما اصلاحطلبان توقع داشتند با توجه به هشدارهایی که دادهاند، رئیسجمهور در این قضیه تجدید نظر کند، زیرا این رویه به صلاح کشور نیست که رئیسجمهور از کسانی استفاده کند که در جریان مقابل با او رقابت میکردند. این یک اصل بدیهی است، هیچ مسئولی نمیآید کسی را به همکاری با خود دعوت کند که او را قبول ندارد و ایدههای او را نمیپذیرد. بنابراین، آنها کارشکنی خواهند کرد و دل به کار نخواهند داد.»
نمیتوانیم در انتخابات آینده ریاست جمهوری همراهانمان را مجاب کنیم
قائممقام حزب اعتماد ملی این شیوه مدیریتی را ناکارآمد دانست و بیان کرد: «نیاز است که هر چه زودتر اقدام به ترمیم و جابهجایی کنند. من این موضوع را ۱۶ فروردین به رئیسجمهور عرض کردم، اما متسفانه این اقدام انجام نشد. من نیز در اعتراض به این مساله که ایشان توجهی به خیل حامیان خود در سراسر استانها ندارد، از حضور در جلسه اصلاحطلبان که به نهاد ریاست جمهوری دعوت شده بودند، امتناع کردم. زیرا در سراسر کشور، حامیان آقای پزشکیان که همراهان ما نیز بودند، ناراضی هستند و نارضایتی خود را با صدای بلند در استانها اعلام میکنند. این موضوع عملا باعث خواهد شد که ما در دور آینده نتوانیم هواداران خود را مجاب کنیم که از رئیسجمهور حمایت کنند، آن در شرایطی که نیروهای رقیب در مسندهای اداری و سازمانی و مدیریتی قرار گرفتهاند. این اقدامات با اصل نهج البلاغه و عدالت که ایشان به آن معتقد هستند در تضاد است.»
اگر این رویه تا پایان دولت ادامه یابد، اصلاحطلبان تجدید نظر خواهند کرد
وی در رابطه با احتمال کاهش حمایت اصلاحطلبان از پزشکیان در انتخابات دور دوم ریاست جمهوری اظهار کرد: «اگر همین رویه ادامه داشته باشد، چه انتظاری میتوان داشت. اگر این رویه تا پایان دولت ادامه یابد، حتما تجدید نظر خواهد شد. من نمیتوانم از طرف همه اصلاحطلبان صحبت کنم، اما میخواهم بگویم که وفاق، پیامدهای ناامیدکنندهای در بین حامیان آقای پزشکیان داشته است و از هر منظر روشن است که این پیامدها، دولت را ناکارآمد کرده است. بنابراین، مشخص است که با این فرمان وفاق، تمامی استانها ناراضی هستند و اگر قبول ندارند، میتوانند بازرسانی را انتخاب کنند.»
بحث سهمخواهی نیست، بحث حق و عدالت است
این فعال سیاسی با اشاره به این نکته که همه حامیان ناراضی هستند، تصریح کرد: «وقتی شما دوسوم استانداران را از جناح مقابل انتخاب میکنید که اساسا اعتقادی به اصلاحات ندارند، روشن است که آنها در استانها دست به چیدمان جریان خود میزنند و اکثریت جریان حامی رئیسجمهور خانهنشین شدهاند و از آنها استفاده نشده است. ممکن است مطرح شود نارضایتی به این دلیل است که حامیان رئیسجهور پستهای مدیریتی نگرفتهاند که البته حق آنهاست. بحث سهمخواهی نیست، بحث حق و عدالت و کار سیاسی است. مگر آقای رئیسی، رحمتالله علیه، وقتی به قدرت رسید، همفکران خود و استانداران را در کنار خود نداشت؟ آقای احمدینژاد نیز همینطور بود و بقیه دولتها نیز همینگونه عمل کردند.»
دوستان رئیسجمهور ادعا میکنند که او رفقای خود را در مسندها قرار میدهد
وی افزود: «هر دولتی که به قدرت میرسد، همفکران خود را به کار میگیرد، اما متاسفانه نزدیکان آقای پزشکیان ادعا دارند که ایشان رفقای خود را در مسندها قرار میدهند. البته من این را قبول ندارم، اما در چندین جلسه، دوستان ایشان این ادعا را کردند. آقای رئیسجمهور قول داده بودند که با نظام کارشناسی وارد اجرای دولت شوند، در سال ۱۴۰۰ نیز ما حامی ایشان بودیم و عده قلیلی بودیم که حمایت از ایشان را آغاز کردیم. ایشان هم با تعهد بر کارشناسی وارد شدند و ما به او اعتماد کردیم.»
سهمخواهی، حق مسلم جریانات سیاسی است
این فعال سیاسی اصلاحطلب با طرح این سوال که انتصاب اخیر چه پشتوانه کارشناسی داشت که رئیسجمهور از جناح رقیب استفاده کرد، یادآور شد: «چه کسی در جهان سیاست امروز میپذیرد که یک رقیب را همکار خود در بالاترین پست قرار دهید؟ قاعدتا همه استانها و تمامی هواداران رئیسجمهور از ایشان ناراضی هستند. این سهمخواهی، حق مسلم جریانات سیاسی است، زیرا اینها هستند که با مردم در ارتباط هستند، حزب تشکیل میدهند، وقت میگذارند، کمیتهها، دفاتر، رفتوآمدها و حفظ انسجام استانها را برقرار میکنند. جبهه اصلاحات با همه تنوع فکری دور هم جمع شدند و بعد از چهار سال به قدرت میرسند. در نتیجه حق آنهاست که از این استعداد عظیم کشوری که در مشارکت مردم نقش داشته، استفاده شود، اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد.»
درباره حمایت یا عدم حمایت اصلاحات از رئیسجمهور هشدارهایی دادهایم
گرامیمقدم درباره نامه کمیته سیاسی جبهه اصلاحات خطاب به سیدمحمد خاتمی و لزوم تغییر پارادایم جریان اصلاحات تاکید کرد: «جبهه اصلاحات هنوز با رئیسجمهور جلسه میگذارد، نامه مینویسد و بخشی از کارها را انجام میدهد. هنوز تصمیمی در خصوص اینکه آیا حمایت کند یا نکند، صورت نگرفته اما هشدارهایی به آقای رئیسجمهور در این خصوص داده شده است. آن نامه کمیته سیاسی یک جلسه خصوصی بود که میان جبهه اصلاحات، آقای خاتمی، اعضا و رؤسای کمیتهها برگزار شد، همچنین نظراتی مطرح شد که اساسا نه درباره آنها رأیگیری شده بود و نه انسجام کافی در مورد آنها وجود داشت.»
قرار نبود نامه کمیته سیاسی منتشر شود
وی در خصوص نامه منتشر شده از سوی کمیته سیاسی جبهه اصلاحات خاطرنشان کرد: «دیدگاهی بود که مطرح شده و قرار نبود منتشر شود، ولی به هر حال منتشر شد اما دیدگاه کلی جبهه اصلاحات نیست. در حقیقت دیدگاهی است که بخشی از دوستان کمیته سیاسی آن را خدمت آقای خاتمی ارائه دادند و این نامه یک گفتوگوی خصوصی بین اعضای جبهه اصلاحات و آقای خاتمی بوده، اما هنوز به یک جمعبندی نرسیدهاند. آن موضوعات تنها مختص به کمیته سیاسی است، آن هم نه تمام عضای کمیته سیاسی. اکثریت کمیته سیاسی نظرشان همین بوده، برخی هم ممکن است مخالف بوده باشند، اما اساسا قصد انتشار نداشتند.»