میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

مجید واشقانی رسما عذرخواهی کرد + عکس

گفت‌وگوی مجید واشقانی با هانی کرده باعث واکنش سردار رادان شد و پس از انتقاد او، عوامل برنامه «رُک» با ابراز پشیمانی اعلام کردند قصد خدشه‌دار کردن تلاش‌های پلیس را نداشته‌اند.
کد خبر: ۱۳۴۱۰۱۱
| |
526 بازدید

مجید واشقانی رسما عذرخواهی کرد + عکس

به گزارش تابناک، در پی پخش گفت‌وگوی مجید واشقانی با هانی کرده به‌عنوان یکی از اراذل و اوباش سطح یک تهران حواشی گسترده‌ای در فضای رسانه‌ای ایجاد شد.

سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل فراجا، طی مصاحبه‌ای در هفته اخیر نسبت به این اقدام واکنش نشان داد و انجام چنین گفت‌وگویی را خدشه‌دار کردن عملیات و تلاش‌های پلیس توصیف کرد.

پس از این واکنش، صفحه رسمی برنامه رُک و همچنین مجید واشقانی، مجری این برنامه، با انتشار استوری جداگانه به این حاشیه‌ها پاسخ دادند. در این توضیحات، ضمن ابراز پشیمانی از انجام این گفت‌وگو، اعلام شد که مصاحبه با هانی کرده فاقد هرگونه قصد یا نیت برای زیر سؤال بردن عملکرد پلیس بوده و این اتفاق ناخواسته رقم خورده است.

\

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
مجید واشقانی هانی کرده اراذل و اوباش سردار رادان نیروی انتظامی
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم
«استیضاح میدری» جدی است/ گزینه‌های احتمالی برای «وزارت کار» چه کسانی هستند؟
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
حرف‌های عجیب هانی کرده در مراسم تطهیرش
حذف جنجالی مصاحبه هانی کرده!
وقتی مجرم ستاره می‌شود
ادعای هانی کرده درباره نقشش در دستگیری و قتل وحید مرادی
تصاویری از دستگیری مجدد هانی کُرده توسط پلیس
خط و نشان رادان برای اراذل و اوباش
آخرین خبر درباره پرونده «هانی کرده» از زبان پلیس
واکنش تند رادان به مصاحبه با هانی کرده
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
الهام حمیدی، مدلینگ یک برند شد
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد
ضربه اطلاعاتی جدید ایران به رژیم صهیونیستی
شرط و شروط بن‌سلمان برای پذیرش غنی‌سازی در ایران
۳ فایده طلایی آب انار برای سلامت
جدول مدالی بازی‌های کشور‌های اسلامی / صعود جایگاه ایران
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد
پاسخ تند دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به جوزف عون
ویدیوی جنجالی از دانشگاه تهران که سروصدا به راه انداخت
تصاویر دختران الهام علی اف که نفتکش‌شان توسط ایران توقیف شد
روایت مرشد ترامپ از پروژه اسرائیل برای ایران
غرب می‌خواهد میزان آسیب به سایت‌های هسته‌ای ایران را برآورد کند تا دوباره حمله کند/ بازی آژانس با ایران پایان ندارد
ترامپ: یا با من باشید؛ یا له می‌شوید!
ترامپ: فرمول تحریم روسیه، در انتظار ایران است!
آقای رئیس جمهور؛ وقت مناظره است/ اوج توانایی صدا و سیما در دولت خاتمی بود/ با این قیمت ها، مستأجر را خوار کردیم
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد  (۲۰۰ نظر)
ویدیوی جنجالی از دانشگاه تهران که سروصدا به راه انداخت  (۱۸۶ نظر)
اولین واکنش سپاه به توقیف کشتی تالارا در دریای عمان  (۱۶۲ نظر)
چرا صدای مالباختگان گلباران به جایی نمی رسد!؟/ سرمایه‌ی هزاران مالباخته همچنان بلاتکلیف و سرگردان!  (۱۴۵ نظر)
نماینده مجلس: عدم اجرای قانون حجاب عامل خشکسالی  (۱۳۷ نظر)
امید علیمردانی بازیگر سریال ستایش مفقود شد  (۱۰۵ نظر)
شروع احتمالی مذاکرات هسته‌ای؛ ایران درخواست گفت‌و‌گو داده یا آمریکا؟  (۸۲ نظر)
اولین استعفا در دولت پزشکیان رقم خورد  (۸۱ نظر)
خلیل‌زاده سرباز شجاع قلعه‌نویی؛ تاختن به منتقدان، تحقیر مردم با رفتار و گفتار و استوری!  (۷۱ نظر)
لحظات انهدام هواپیمای متجاوز توسط اف-16 ونزوئلا  (۶۸ نظر)
تصاویر دختران الهام علی اف که نفتکش‌شان توسط ایران توقیف شد  (۶۶ نظر)
بحران نان در آستانه نیمه دوم سال / زنگ خطر ورشکستگی سراسری به صدا درآمد  (۶۶ نظر)
کشف حجاب الناز شاکردوست در کنسرت مهران مدیری؟!  (۶۴ نظر)
دانشگاه پیام‌ نور منحل می‌شود؟!  (۶۴ نظر)
مالک بانک آینده به عنوان «خادم ملت» معرفی شد!  (۵۹ نظر)
tabnak.ir/005crD
tabnak.ir/005crD