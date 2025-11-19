مجید واشقانی رسما عذرخواهی کرد + عکس

گفت‌وگوی مجید واشقانی با هانی کرده باعث واکنش سردار رادان شد و پس از انتقاد او، عوامل برنامه «رُک» با ابراز پشیمانی اعلام کردند قصد خدشه‌دار کردن تلاش‌های پلیس را نداشته‌اند.

به گزارش تابناک، در پی پخش گفت‌وگوی مجید واشقانی با هانی کرده به‌عنوان یکی از اراذل و اوباش سطح یک تهران حواشی گسترده‌ای در فضای رسانه‌ای ایجاد شد.

سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل فراجا، طی مصاحبه‌ای در هفته اخیر نسبت به این اقدام واکنش نشان داد و انجام چنین گفت‌وگویی را خدشه‌دار کردن عملیات و تلاش‌های پلیس توصیف کرد.

پس از این واکنش، صفحه رسمی برنامه رُک و همچنین مجید واشقانی، مجری این برنامه، با انتشار استوری جداگانه به این حاشیه‌ها پاسخ دادند. در این توضیحات، ضمن ابراز پشیمانی از انجام این گفت‌وگو، اعلام شد که مصاحبه با هانی کرده فاقد هرگونه قصد یا نیت برای زیر سؤال بردن عملکرد پلیس بوده و این اتفاق ناخواسته رقم خورده است.