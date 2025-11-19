به گفته یک پزشک و مشاور سبک زندگی سالم، در فصل پاییز در اقلیم‌های خشک مثل ایران که کم بارش و آلودگی هوا در شهرهای بزرگ زیاد می‌شود، با تشدید خشکی هوا و مزاج، خطر عفونت‌های تنفسی پاییزه، افزایش می یابد.

به گزارش تابناک؛ این پزشک می‌گوید: مطمئن باشید، افراد در فصل پاییز ضعیف‌ترین حالت سیستم ایمنی بدن را دارند. در فصل پاییز به طور خاص هوا سرد و خشک می‌شود که این سردی و خشکی با تنفس، وارد بدن شده و در بدن اعمال می‌شود. در اقلیم‌های خشک مثل ایران، خطر خشکی مزاج یعنی کاهش شدید رطوبت طبیعی بدن جدی است و سبک زندگی مدرن امروزی، موجب تشدید خشکی و سردی در بدن افراد می‌شود و این خشکی به طور خاص زمینه ساز بروز عفونت‌های تنفسی است.

عوامل خشکی‌زای مزاج

از عوامل افزایش خشکی بدن که باید حتماً مورد توجه قرار گیرد، افزایش سن به ویژه در افرادی که لاغر هستند، کم تحرکی، نداشتن خواب کافی در ساعات شب، فعالیت ورزشی شدید و خسته کننده همراه با تعریق زیاد از حد، قرار گرفتن زیاد در معرض آفتاب، استفاده زیاد از مواد شوینده قوی حاوی مواد آسیب رسان، خوردن غذا‌های خشک کننده مزاج مثل انواع فست فودها، غذا‌های چرب، سرخ کرده و پر ادویه، غذا‌های نمک‌سود شده یا شور، انواع غذا‌های کنسرو شده، هر چیز یخ زده و فریز شده یا مانده، گوشت گاو، شتر، شترمرغ، شیرینی‌های قنادی و صنعتی، چای سیاه، ترشی، قهوه، خیار شور، نوشابه گازدار، آب یخ، عدس، انواع سس‌ها، بادمجان، استفاده از دارو‌های ضدبارداری، قرار گرفتن در معرض امواج الکترومغناطیسی موبایل و رایانه، تنفس گرد و غبار و یون‌های مضر با بار مثبت و منفی که در اطراف وسایل الکترونیکی تولید می‌شوند.

همه این موارد در فصول خشک مثل پاییز و در آب و هوای خشک و کم باران مثل اکثر نقاط ایران و در افراد میانسال، خشکی مزاج را تشدید می‌کند و خطر افزایش عفونت‌های تنفسی را بالا می‌برد که برای پیشگیری و درمان عفونت‌های تنفسی پاییزه باید به کنترل خشکی بدن از طریق مدیریت موارد گفته شده پرداخت.

لزوم توجه به بهداشت هوای تنفسی در پاییز

در اقلیم‌هایی که در پاییز به دلیل بارش کم، آلودگی هوا تشدید می‌شود، هوای منازل هم در صورت عدم تهویه مناسب آلوده می‌شود. اما برای اینکه در این فصل تنفس خوبی داشته باشید، بهتر است هوای منزل را هر از چند گاهی با تهویه، سالم سازی و از مصرف دخانیات پرهیز کنید و حتی در مجاور افرادی که در حال استعمال مواد دخانی هستند، قرار نگیرید. در هوای آلوده زیاد از منزل خارج نشوید و اگر قصد دارید ورزش کنید، به جای محیط آزاد در خانه اینکار را انجام دهید. با ورزش و فعالیت شدید تنفس عمیق‌تر و اگر در مجاورت با هوای آلوده باشید، آلودگی بیشتری وارد بدن می‌شود. برای داشتن تنفسی سالم با چهار شماره دم عمیق بکشید، چهار شماره نگه دارید و در چهار شماره بازدم کنید. این کار را چندین بار در روز می‌توانید انجام دهید. همچنین ماساژ قفسه سینه با روغن‌های گرم مانند روغن زیتون توصیه می‌شود.

با توجه به اینکه برخی افراد برای تهویه هوای خانه در فصل پاییز از کولر استفاده می‌کنند، باید توجه داشته باشند که در فصل پاییز استنشاق هوای سرد برای ریه مناسب نیست ضمن اینکه محیط خانه را هم نباید زیاد گرم کرد، چون در هوای پاییز و زمستان ریه‌ها نیاز به هوای متعادل نسبتا خنک دارند و اگر هوا خیلی گرم باشد ریه‌ها مستعد عفونت خواهند شد.