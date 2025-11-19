میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

بدن در فصل پاییز ضعیف‌ترین ایمنی را دارد

به گفته یک پزشک و مشاور سبک زندگی سالم، در فصل پاییز در اقلیم‌های خشک مثل ایران که کم بارش و آلودگی هوا در شهرهای بزرگ زیاد می‌شود، با تشدید خشکی هوا و مزاج، خطر عفونت‌های تنفسی پاییزه، افزایش می یابد.
کد خبر: ۱۳۴۱۰۰۲
| |
213 بازدید
بدن در فصل پاییز ضعیف‌ترین ایمنی را دارد

به گزارش تابناک؛ این پزشک می‌گوید: مطمئن باشید، افراد در فصل پاییز ضعیف‌ترین حالت سیستم ایمنی بدن را دارند. در فصل پاییز به طور خاص هوا سرد و خشک می‌شود که این سردی و خشکی با تنفس، وارد بدن شده و در بدن اعمال می‌شود. در اقلیم‌های خشک مثل ایران، خطر خشکی مزاج یعنی کاهش شدید رطوبت طبیعی بدن جدی است و سبک زندگی مدرن امروزی، موجب تشدید خشکی و سردی در بدن افراد می‌شود و این خشکی به طور خاص زمینه ساز بروز عفونت‌های تنفسی است.

عوامل خشکی‌زای مزاج

از عوامل افزایش خشکی بدن که باید حتماً مورد توجه قرار گیرد، افزایش سن به ویژه در افرادی که لاغر هستند، کم تحرکی، نداشتن خواب کافی در ساعات شب، فعالیت ورزشی شدید و خسته کننده همراه با تعریق زیاد از حد، قرار گرفتن زیاد در معرض آفتاب، استفاده زیاد از مواد شوینده قوی حاوی مواد آسیب رسان، خوردن غذا‌های خشک کننده مزاج مثل انواع فست فودها، غذا‌های چرب، سرخ کرده و پر ادویه، غذا‌های نمک‌سود شده یا شور، انواع غذا‌های کنسرو شده، هر چیز یخ زده و فریز شده یا مانده، گوشت گاو، شتر، شترمرغ، شیرینی‌های قنادی و صنعتی، چای سیاه، ترشی، قهوه، خیار شور، نوشابه گازدار، آب یخ، عدس، انواع سس‌ها، بادمجان، استفاده از دارو‌های ضدبارداری، قرار گرفتن در معرض امواج الکترومغناطیسی موبایل و رایانه، تنفس گرد و غبار و یون‌های مضر با بار مثبت و منفی که در اطراف وسایل الکترونیکی تولید می‌شوند.

همه این موارد در فصول خشک مثل پاییز و در آب و هوای خشک و کم باران مثل اکثر نقاط ایران و در افراد میانسال، خشکی مزاج را تشدید می‌کند و خطر افزایش عفونت‌های تنفسی را بالا می‌برد که برای پیشگیری و درمان عفونت‌های تنفسی پاییزه باید به کنترل خشکی بدن از طریق مدیریت موارد گفته شده پرداخت.

لزوم توجه به بهداشت هوای تنفسی در پاییز

در اقلیم‌هایی که در پاییز به دلیل بارش کم، آلودگی هوا تشدید می‌شود، هوای منازل هم در صورت عدم تهویه مناسب آلوده می‌شود. اما برای اینکه در این فصل تنفس خوبی داشته باشید، بهتر است هوای منزل را هر از چند گاهی با تهویه، سالم سازی و از مصرف دخانیات پرهیز کنید و حتی در مجاور افرادی که در حال استعمال مواد دخانی هستند، قرار نگیرید. در هوای آلوده زیاد از منزل خارج نشوید و اگر قصد دارید ورزش کنید، به جای محیط آزاد در خانه اینکار را انجام دهید. با ورزش و فعالیت شدید تنفس عمیق‌تر و اگر در مجاورت با هوای آلوده باشید، آلودگی بیشتری وارد بدن می‌شود. برای داشتن تنفسی سالم با چهار شماره دم عمیق بکشید، چهار شماره نگه دارید و در چهار شماره بازدم کنید. این کار را چندین بار در روز می‌توانید انجام دهید. همچنین ماساژ قفسه سینه با روغن‌های گرم مانند روغن زیتون توصیه می‌شود.

با توجه به اینکه برخی افراد برای تهویه هوای خانه در فصل پاییز از کولر استفاده می‌کنند، باید توجه داشته باشند که در فصل پاییز استنشاق هوای سرد برای ریه مناسب نیست ضمن اینکه محیط خانه را هم نباید زیاد گرم کرد، چون در هوای پاییز و زمستان ریه‌ها نیاز به هوای متعادل نسبتا خنک دارند و اگر هوا خیلی گرم باشد ریه‌ها مستعد عفونت خواهند شد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
پاییز مزاج سبک زندگی
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم
«استیضاح میدری» جدی است/ گزینه‌های احتمالی برای «وزارت کار» چه کسانی هستند؟
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عکس: پاییز هزار رنگ باغبادران
عکس: بارش اولین باران پاییزی در شهرهای نجف و کربلا
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
الهام حمیدی، مدلینگ یک برند شد
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد
ضربه اطلاعاتی جدید ایران به رژیم صهیونیستی
شرط و شروط بن‌سلمان برای پذیرش غنی‌سازی در ایران
۳ فایده طلایی آب انار برای سلامت
جدول مدالی بازی‌های کشور‌های اسلامی / صعود جایگاه ایران
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد
پاسخ تند دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به جوزف عون
ویدیوی جنجالی از دانشگاه تهران که سروصدا به راه انداخت
تصاویر دختران الهام علی اف که نفتکش‌شان توسط ایران توقیف شد
روایت مرشد ترامپ از پروژه اسرائیل برای ایران
غرب می‌خواهد میزان آسیب به سایت‌های هسته‌ای ایران را برآورد کند تا دوباره حمله کند/ بازی آژانس با ایران پایان ندارد
ترامپ: یا با من باشید؛ یا له می‌شوید!
ترامپ: فرمول تحریم روسیه، در انتظار ایران است!
آقای رئیس جمهور؛ وقت مناظره است/ اوج توانایی صدا و سیما در دولت خاتمی بود/ با این قیمت ها، مستأجر را خوار کردیم
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد  (۲۲۶ نظر)
ویدیوی جنجالی از دانشگاه تهران که سروصدا به راه انداخت  (۱۸۶ نظر)
اولین واکنش سپاه به توقیف کشتی تالارا در دریای عمان  (۱۶۲ نظر)
چرا صدای مالباختگان گلباران به جایی نمی رسد!؟/ سرمایه‌ی هزاران مالباخته همچنان بلاتکلیف و سرگردان!  (۱۴۶ نظر)
شروع احتمالی مذاکرات هسته‌ای؛ ایران درخواست گفت‌و‌گو داده یا آمریکا؟  (۸۳ نظر)
اولین استعفا در دولت پزشکیان رقم خورد  (۸۱ نظر)
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد  (۸۱ نظر)
خلیل‌زاده سرباز شجاع قلعه‌نویی؛ تاختن به منتقدان، تحقیر مردم با رفتار و گفتار و استوری!  (۷۱ نظر)
لحظات انهدام هواپیمای متجاوز توسط اف-16 ونزوئلا  (۶۸ نظر)
تصاویر دختران الهام علی اف که نفتکش‌شان توسط ایران توقیف شد  (۶۶ نظر)
بحران نان در آستانه نیمه دوم سال / زنگ خطر ورشکستگی سراسری به صدا درآمد  (۶۶ نظر)
دانشگاه پیام‌ نور منحل می‌شود؟!  (۶۵ نظر)
کشف حجاب الناز شاکردوست در کنسرت مهران مدیری؟!  (۶۴ نظر)
هشدار قاضی دیوان عالی: مهریه زن مشروط‌بردار نیست  (۶۳ نظر)
واکنش جنجالی وحید شمسایی به فردوسی‌پور  (۵۸ نظر)
tabnak.ir/005cr4
tabnak.ir/005cr4