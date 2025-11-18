اختلال اینترنت برطرف شد

به گزارش تابناک، بهزاد اکبری، مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت امروز در صفحه شخصی خودش اعلام کرد: «خوشبختانه مشکل قطعی برطرف شد.»
کاربران ایرانی اکنون به سایتها و سرویسهای خارجی مثل چت جیپیتی دسترسی دارند.
ساعاتی پیش، دسترسی کاربران به برخی سرویسهای خارجی با اختلال همراه شده بود. اکبری توضیح داده بود که این مشکل ناشی از اختلال گسترده در سرویسهای Cloudflare و قطعی در خارج از کشور، بهویژه در ارمنستان بوده است و اکنون رفع شده است.
همچنین نتبلاکس اعلام کرده بود که اختلال اخیر به دلیل خطای فنی در شبکه جهانی Cloudflare رخ داده و ارتباطی با محدودیتهای اینترنت در هیچ کشور خاصی نداشته است. کاربران هماکنون بدون مشکل میتوانند به سرویسهای آنلاین دسترسی پیدا کنند