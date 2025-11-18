میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اختلال اینترنت برطرف شد

اختلال دسترسی کاربران ایرانی به سایت‌ها و پلتفرم‌های خارجی برطرف شد.
کد خبر: ۱۳۴۰۹۵۹
| |
80 بازدید

اختلال اینترنت برطرف شد

به گزارش تابناک، بهزاد اکبری، مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت امروز در صفحه شخصی خودش اعلام کرد: «خوشبختانه مشکل قطعی برطرف شد.»

کاربران ایرانی اکنون به سایت‌ها و سرویس‌های خارجی مثل چت جی‌پی‌تی دسترسی دارند.

ساعاتی پیش، دسترسی کاربران به برخی سرویس‌های خارجی با اختلال همراه شده بود. اکبری توضیح داده بود که این مشکل ناشی از اختلال گسترده در سرویس‌های Cloudflare و قطعی در خارج از کشور، به‌ویژه در ارمنستان بوده است و اکنون رفع شده است.

همچنین نت‌بلاکس اعلام کرده بود که اختلال اخیر به دلیل خطای فنی در شبکه جهانی Cloudflare رخ داده و ارتباطی با محدودیت‌های اینترنت در هیچ کشور خاصی نداشته است. کاربران هم‌اکنون بدون مشکل می‌توانند به سرویس‌های آنلاین دسترسی پیدا کنند

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
اینترنت اختلال پلتفرم های خارجی رفع اختلال نت بلاکس
«استیضاح میدری» جدی است/ گزینه‌های احتمالی برای «وزارت کار» چه کسانی هستند؟
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟
«ایران» از موضوعات مورد گفتگوی بن‌سلمان و ترامپ است/ خرید اف ۳۵ در گرو پیمان ابراهیم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
کلودفلر در برخی کشورها از دسترس خارج شد
علت اختلال اینترنت در ایران اعلام شد
اختلال گسترده در اینترنت کشور در نیمه شب + عکس
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
آیا از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده می کنید؟
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد  (۲۰۰ نظر)
ویدیوی جنجالی از دانشگاه تهران که سروصدا به راه انداخت  (۱۷۱ نظر)
اولین واکنش سپاه به توقیف کشتی تالارا در دریای عمان  (۱۶۲ نظر)
چرا صدای مالباختگان گلباران به جایی نمی رسد!؟/ سرمایه‌ی هزاران مالباخته همچنان بلاتکلیف و سرگردان!  (۱۴۵ نظر)
نماینده مجلس: عدم اجرای قانون حجاب عامل خشکسالی  (۱۳۷ نظر)
امید علیمردانی بازیگر سریال ستایش مفقود شد  (۱۰۵ نظر)
شروع احتمالی مذاکرات هسته‌ای؛ ایران درخواست گفت‌و‌گو داده یا آمریکا؟  (۸۲ نظر)
اولین استعفا در دولت پزشکیان رقم خورد  (۸۱ نظر)
خلیل‌زاده سرباز شجاع قلعه‌نویی؛ تاختن به منتقدان، تحقیر مردم با رفتار و گفتار و استوری!  (۷۱ نظر)
لحظات انهدام هواپیمای متجاوز توسط اف-16 ونزوئلا  (۶۸ نظر)
تصاویر دختران الهام علی اف که نفتکش‌شان توسط ایران توقیف شد  (۶۶ نظر)
بحران نان در آستانه نیمه دوم سال / زنگ خطر ورشکستگی سراسری به صدا درآمد  (۶۶ نظر)
کشف حجاب الناز شاکردوست در کنسرت مهران مدیری؟!  (۶۴ نظر)
دانشگاه پیام‌ نور منحل می‌شود؟!  (۶۴ نظر)
مالک بانک آینده به عنوان «خادم ملت» معرفی شد!  (۵۹ نظر)
tabnak.ir/005cqN
tabnak.ir/005cqN