فرخی طلای دوم را ضرب کرد

به گزارش خبرنگار اعزامی تابناک از ریاض، اولین روز از رقابتهای کشتی فرنگی ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی امروز، سهشنبه (۲۷ آبان ماه) پیگیری شد و غلامرضا فرخی دارنده مدال طلای جهان در دیدار فینال وزن ۸۷ کیلوگرم به مصاف اسلام اویلوف از قزاقستان رفت و با نتیجه شش بر صفر برنده شد.
غلامرضا فرخی در وقت اول با اخطار امتیاز دا ران یک بر صفر برنده شد اما در وقت دوم هم از ذات حملاتش نکشید تا اینکه داران را برای دادن اخطار دوم به کشتیگیر قزاقستانی قانع کرد.
اینبار فرخی حریف را از تشک جدا کرد و به بیرون پرتاب کرد تا سه امتیاز دیگر بگیرد. با اعتراض مربیان قزاق یک امتیاز دیگر به فرخی داده شد تا فرخی شش بر صفر پیش بیافتد.
در روز نخست مسابقات کشتی فرنگی ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی تیم ملی کشتی فرنگی ایران صاحب دو مدال طلا توسط سعید اسماعیلی در وزن ۶۷ کیلوگرم و غلامرضا فرخی در وزن ۸۷ کیلوگرم به دست آوردند. یک مدال نقره توسط امیر عبدی در وزن ۷۷ کیلوگرم و یک مدال برنز هم توسط علی احمدیوفا در وزن ۶۰ کیلوگرم به دست آورد.