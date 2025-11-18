سخنگوی انجمن صنایع لبنی در واکنش به گرانی‌های اخیر، با لحنی متهورانه اعلام کرد: گران می‌کنیم و نیاز به متولی نداریم. این در حالی است که صنایع لبنی از شیر یارانه‌ای استفاده می‌کنند.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، افزایش‌های پی‌درپی قیمت لبنیات در ماه‌های اخیر موجب نارضایتی مصرف‌کنندگان شده است؛ موضوعی که گلایه‌های متعددی را درباره اختلاف قیمت یک کالای واحد در فاصله تنها چند روز، به‌ویژه در محصولاتی مانند پنیر و شیر، به همراه داشته است.

بررسی میدانی نشان می‌دهد یک نوع پنیر تولید ۵ آبان ۱۴۰۴ با قیمت ۸۸ هزار و ۹۰۰ تومان عرضه شده، اما همان محصول با تاریخ ۱۵ آبان ۱۴۰۴ به قیمت ۹۹ هزار و ۶۰۰ تومان فروخته شده است؛ یعنی تنها طی ۱۰ روز حدود ۳۰ هزار تومان افزایش قیمت. گزارش‌های مشابه از بازار لبنیات نشان می‌دهد برخی کالا‌ها طی دو ماه اخیر سه بار افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند.

این در حالی است که طبق قانون، هر سال با افزایش نرخ شیر خام باید قیمت چهار قلم کالای پرمصرف لبنی شامل شیر بطری کم‌چرب، شیر کیسه‌ای کم‌چرب، ماست ۲.۵ کیلویی کم‌چرب و پنیر ۴۰۰ گرمی UF به‌صورت مصوب دولتی تعیین شود، اما با وجود گذشت حدود شش ماه از افزایش نرخ شیر خام، هنوز قیمت مصوب این چهار قلم اعلام نشده و کالا‌ها چندین مرتبه گران شده‌اند.

در واکنش به این شرایط، سخنگوی انجمن صنایع لبنی اظهار داشت: اگر توانستند مرغ و تخم مرغ را به قیمت قبل بفروشند، لبنیات را نیز با تورم قریب ۴۰ درصدی به قیمت قبل می‌فروشد.

وی افزود: در قیمت گذاری لبنیات نباید قیمت گذاری صورت گیرد برای اینکه صنعت لبنیات رقابتی است نیاز نداره به متولی خاص ندارد.

گردنکشی انجمن صنایع لبنی علیه مردم و قانون

نکته حاضر اهمیت در این ارتباط، استفاده صنایع لبنی از شیر یارانه‌ای برای تولید محصولات لبنی است و در نتیجه باید محصولات خود را بر اساس قیمت گذاری دولت به بازار عرضه کنند، اما اظهارات جدید سخنگوی انجمن صنایع لبنی نشان از گردن کشی این انجمن دارد.

از نکات تاسف بار در این خصوص نیز آن است که همین محصولات لبنی یارانه‌ای که سهم مردم است به راحتی و آزادانه به بازار‌های صادراتی با ارز آزاد عرضه می‌شود و حتی ارز آن نیز به کشور بر نمی‌گردد.

با توجه به بی‌عملی دولت در این خصوص، شاید زمان آن باشد که دستگاه‌های نظارتی و قوه قضائیه به عنوان مدعی‌العموم به این موضوع ورود داشته باشد.