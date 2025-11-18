توضیح درباره فرونشست زمین در مشهد

سخنگوی عملیات سازمان آتش‌نشانی مشهد از واژگونی بونکر سیمان در بلوار توس خبر داد و گفت: این حادثه به شبکه فاضلاب شهری خسارت وارد کرده است.

به گزارش تابناک، آتش پاد دوم حسن نجمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این حادثه ظهر سه شنبه در بلوار توس به وقوع پیوست، اظهار کرد: واژگونی بونکر حامل سیمان به دلیل وزن زیاد موجب آسیب به لوله‌کشی فاضلاب شهری و نشت زمین شده است

سخنگوی عملیات سازمان آتش‌نشانی مشهد افزود: بلافاصله آتش‌نشانان ایستگاه‌های ۱ و ۱۲ به محل حادثه اعزام شدند و در حال حاضر مشغول ارزیابی وضعیت و انجام اقدامات لازم هستند.

وی تصریح کرد: آتش نشانان در حال حاضر به کمک پلیس راهور وضعیت ترافیکی را ساماندهی کردند و با انجام اقدامات پیشگیرانه از گسترش خسارات جلوگیری کردند.

نجمی تصریح کرد: این حادثه محبوس و مصدوم نداشت و بررسی دقیق علت حادثه و برآورد خسارات وارده ادامه دارد.