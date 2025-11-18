میلی صفحه خبر لوگو بالا
بیرانوند: از آن گزارشگر ناراحت نیستم

علیرضا بیرانوند به ماجرای شوخی گزارشگر خرم‌آباد با خودش واکنش نشان داد و تاکید کرد که او می‌خواسته گزارش را فان کند.
بیرانوند: از آن گزارشگر ناراحت نیستم

دروازه‌بان تیم ملی و تراکتور گفت: «آقای دالوند دوستت دارم. می‌خواستی گزارش را فان کنی و من از تو ناراحت نیستم.»

به گزارش تابناک به نقل از فوتبالی، یکی از حواشی ویژه هفته دهم لیگ برتر در خرم‌آباد و بازی خیبر مقابل تراکتور رقم خورد. در آن بازی که دو بر یک به سود خیبر به پایان رسید، علیرضا بیرانوند نمایش خوبی داشت و اگر نبود شاید تراکتور شکست سنگین‌تری را مقابل میزبانش می‌پذیرفت.

حاشیه ویژه آن بازی را یعقوب دالوند گزارشگر مرکز لرستان ایجاد کرد. او چند بار در دقایقی از بازی، وقتی بیرانوند واکنشی نشان می‌داد یا در تصاویر دیده می‌شد، از او با عنوان دکتر علیرضا بیرانوند نام می‌برد. دقایقی بعد، آقای گزارشگر جایش را به گزارشگر دیگری داد و این شائبه به وجود آمد که شوخی با بیرانوند باعث شده تا مسئولان به سرعت دست به کار شوند و او را تنبیه کنند! اما چند دقیقه بعد او دوباره برگشت و ادامه بازی را گزارش کرد.

با این حال، شوخی‌های گزارشگر با بیرانوند در فضای مجازی بازخوردهای زیادی پیدا کرد و به شدت پربازدید شد. پیش‌بینی می‌شد بیرانوند از این شوخی‌ها ناراحت شده باشد اما تا دوشنبه شب و پخش برنامه فوتبال برتر، واکنشی از بیرانوند نسبت به این ماجرا دیده نشده بود.

سرانجام در برنامه دوشنبه شب فوتبال برتر، مصاحبه‌ای از علیرضا بیرانوند پخش شد که او در آن به این ماجرا واکنشی غیرمنتظره نشان داد. دروازه‌بان تراکتور در میان شوخی‌هایی که مجری برنامه همچنان با کلیدواژه «دکتر» با او انجام می‌داد، به این ماجرا اشاره کرد.

او گفت: «من شخصا از ته دلم می‌گویم که گزارشگر بازی قصد بی‌احترامی به من را نداشت. این را با قلب باز! می‌گویم که آقای دالوند دوستت دارم. می‌خواستی گزارش را فان کنی و من از تو ناراحت نیستم. 90 میلیون نفر قبل از تو با من این شوخی را کرده‌اند. شما تاج سر من و همشهری من هستی. لذتش را ببر و ده بار بگو سیوِ دکتر بیرانوند! اصلا ناراحت نمی‌شوم و امیدوارم باز هم بازی‌های بعدی خیبر را گزارش کنی.»

علیرضا بیرانوند تراکتور گزارشگر خرم آباد
