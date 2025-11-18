کریدور شمال–جنوب پیشرفت خوبی داشته است

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ وزیر امور خارجه ایران سیدعباس عراقچی امروز (سه‌شنبه) در گفت‌وگویی در پاسخ به سؤالی درباره کریدور ترانزیتی شمال - جنوب هم گفت: در این پروژه وزیر راه پاسخگو هستند و بار‌ها توضیح داده و آنگونه که اطلاع دارم پیشرفت خیلی خوبی صورت گرفته و کار در یک سال گذشته سرعت بسیار مطلوبی داشته است. عراقچی بیان کرد: پیشرفت فیزیکی پروژه خوب بوده و امیدوارم ظرف چند سال آینده نهایی شود. وی گفت: کریدور ترانزیتی شمال - جنوب نقش بسیار مهمی در اتصال منطقه آسیای مرکزی و قفقاز به حوزه خلیج فارس از مسیر ایران ایفا می‌کند، هم برای ما اهمیت اقتصادی بالایی دارد و هم برای کشور‌های منطقه. وزیر امور خارجه بیان کرد: اجلاس‌هایی که در حوزه خزر داریم، کمک می‌کند کشور‌ها با اهمیت این پروژه‌ها بیشتر آشنا شده و در اجرایی و عملیاتی شدن آن مساعدت بیشتری داشته باشند.

* نشست استانداران کشور‌های ساحلی خزر

وی درباره برگزاری نخستین اجلاس استانداران استان‌های ساحلی دریای خزر هم گفت: هدف این نشست از دو جنبه قابل اهمیت است. جنبه اول در روابط ما با حوزه خزر است. خزر حوزه بسیار پراهمیت در همسایگی ماست، هم به لحاظ امنیتی، اقتصادی، انرژی و ترانزیت برای ما اهمیت دارد و به همین جهت یک همکاری بین پنج کشور ساحلی دریای خزر از مدت‌هاست شکل گرفته است. اجلاس سران خزر را داشتیم که دور بعدی این اجلاس برگزار خواهد شد، اجلاس وزرای خارجه تقریبا مرتب برگزار می‌شود و اجلاس وزرای تخصصی هم همین‌طور. وزیر خارجه بیان کرد: این اولین نشستی است که با حضور استانداران استان‌های ساحلی دریای خزر به ابتکار ایران برگزار شد. از این جهت که وقتی استانداران در این حوزه با هم ملاقات می‌کنند به لحاظ میدانی و عملیاتی بهتر از دیگران می‌توانند مسائل و مشکلات این حوزه را بررسی کنند، همفکری و هم افزایی کرده و ظرفیت‌های خود را به همدیگر معرفی کنند و مشکلاتی اگر در حوزه محیط زیست و ... وجود دارد راحت‌تر حل کنند. عراقچی که با خبرگزاری صدا و سیما گفت‌و‌گو می‌کرد، ادامه داد: استقبال زیادی شد و هر چهار کشور دیگر ساحلی خزر ابراز علاقه کرده و استاندارانشان در این جلسه شرکت کردند. وی گفت: بعد دیگری که این نشست اهمیت دارد، بحث دیپلماسی استانی است که در یک سال گذشته این را به پیش بردیم و ثمرات خیلی خوبی داشته است. ولی این اولین جلسه است که سطح همایش‌های استانی را به سطح منطقه می‌بریم و با حضور استانداران از کشور‌های منطقه برگزار می‌شود.

* اهمیت حوزه خزر و آسیای مرکزی و قفقاز

این دیپلمات عالی‌رتبه ایرانی درباره نقش وزارت خارجه در تسهیل ارتباطات اقتصادی و تجاری و گردشگری بیان کرد: نقش اصلی را در روابط خارجی، وزارت خارجه دارد ما در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و ... وزارت خارجه تنظیم کننده روابط است. وی با بیان اینکه اولویت ما در سیاست خارجی همسایگان هستند، عنوان کرد: برای این منظور برنامه‌ریزی‌های مفصل صورت گرفته است. یکی از مهمترین حوزه‌ها، حوزه خزر، حوزه آسیای مرکزی و قفقاز است که در شمال ایران ظرفیت‌های بسیار بزرگ اقتصادی را برای ما ایجاد کردند و روابط ما با همه این کشور‌ها روابط بسیار خوب و مؤثری است. رئیس دستگاه دیپلماسی گفت: همکاری‌های تجاری همکاری در حوزه انرژی، ترانزیت، گردشگری و مباحث مربوط به کشاورزی در سطح خوبی انجام می‌شود و از طریق ایجاد همکاری‌های استانی بین دو طرف مرز و اطراف خزر می‌خواهیم سعی کنیم این ظرفیت‌ها بیشتر شناخته شود و جلو برود و به این مسیر ادامه خواهیم داد.