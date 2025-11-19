میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

مدیران بازنشسته ای که همچنان شوق خدمت دارند/ این هشت نفر به درب خروج هدایت می‌شوند؟

با افشای فهرستی از مدیران که طبق قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان باید کنار گذاشته شوند، وزارت اقتصاد در آستانه یکی از جدی‌ترین آزمون‌های خود برای شفافیت و جوان‌سازی مدیریت قرار گرفته است. نامه رسمی مرکز بازرسی وزارت نشان می‌دهد تعدادی از چهره‌های شناخته‌شده حوزه پولی و مالی، علی‌رغم بازنشستگی، همچنان بر صندلی‌های مدیریتی تکیه زده‌اند.
کد خبر: ۱۳۴۰۹۱۹
| |
4 بازدید

مدیران بازنشسته ای که همچنان شوق خدمت دارند/ این هشت نفر به درب خروج هدایت می‌شوند؟

با جدی شدن بحث خانه‌تکانی مدیریتی در شبکه بانکی و بازار سرمایه، وزارت امور اقتصادی و دارایی در آستانه تصمیمی قرار گرفته است که می‌تواند چهره‌ی مدیریتی زیرمجموعه‌های بزرگ خود را دگرگون کند. افکار عمومی این روز‌ها چشم‌انتظارند ببینند سرنوشت مدیران بازنشسته‌ای که همچنان با عنوان‌های مهم در بدنه بانکی و بورسی باقی مانده‌اند، چه خواهد شد.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ چندی پیش، تصویر نامه‌ای از مرکز بازرسی وزارت اقتصاد منتشر شد که بر اساس آن، تعدادی از مدیران فعال در بانک‌ها و نهاد‌های مالی مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان شناخته شده‌اند و وزارت اقتصاد باید برای آنان تعیین تکلیف فوری انجام دهد.

قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان چه می گوید؟

قانون «منع به‌کارگیری بازنشستگان» مصوب سال ۱۳۹۵، از جمله مقررات شفاف و الزام‌آور در نظام اداری کشور است که صراحتاً اعلام می‌کند:

«از تاریخ ابلاغ این قانون، به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهر ۱۳۸۶ و کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع می‌باشد.»

بر پایه همین استاندارد قانونی، ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری دامنه‌ی شمول دستگاه‌های اجرایی را چنین تعریف می‌کند:

«کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، نهاد‌های عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و تمامی دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، از جمله شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بیمه‌های دولتی و بانک‌ها، دستگاه اجرایی محسوب می‌شوند.»

به این ترتیب، حوزه‌ی زیرمجوعه های وزارت اقتصاد، نظیر بانک‌ها و بورس‌ها به‌طور مستقیم مشمول این ممنوعیت قانونی هستند و استثناء یا تبصره‌ای برای استمرار خدمت مدیران بازنشسته عنوان نشده است.

اسامی مدیران مشمول خانه‌تکانی مدیریتی

بر اساس فهرست منتشرشده از سوی مرکز بازرسی وزارت اقتصاد، اسامی مدیرانی که طبق این قانون باید از سمت خود کنار بروند عبارتند از:

محمود شایان – مدیرعامل فعلی بانک صنعت و معدن؛ بازنشسته از بانک ملی ایران.

حجت‌الله صیدی – رئیس فعلی سازمان بورس و اوراق بهادار؛ بازنشسته از بانک صادرات ایران.

فرهاد زرگری – مدیرعامل فعلی گروه توسعه ملی (وابسته به بانک ملی)؛ بازنشسته از بانک ملی.

مرتضی نجف – عضو هیأت‌مدیره‌ی گروه مالی ملت؛ بازنشسته از بانک ملت.

ناصر سیف‌الهی – عضو فعلی هیأت‌مدیره‌ی بانک کشاورزی؛ بازنشسته از همان بانک.

همچنین در کنار این اسامی، بررسی‌ها نشان می‌دهد که محمدرضا حسین‌زاده، مدیرعامل فعلی بانک اقتصاد نوین، نیز از جمله افرادی است که پیش‌تر در بانک ملی ایران بازنشسته شده و در نتیجه مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان می‌شود.

افکار عمومی و بدنه کارشناسی بانکی انتظار دارد وزارت اقتصاد و نهاد‌های تخصصی نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات با شفافیت، درباره استمرار حضور مدیران بازنشسته اقدام کنند. استمرار این وضعیت نه‌تنها با نص قانون مغایر است، بلکه مانع از گردش نسلی و فرصت‌دهی به مدیران جوان و متخصص محسوب می‌شود.

مدیران بازنشسته ای که همچنان شوق خدمت دارند/ این هشت نفر به درب خروج هدایت می‌شوند؟

کارشناسان اقتصادی معتقدند اجرای جدی قانون یادشده، یکی از پیش‌شرط‌های تحقق توسعه‌ی مدیریتی و کارآمدسازی ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی است؛ امری که وزیر اقتصاد می‌تواند با قاطعیت آغاز کند.

به گزارش تابناک؛ اکنون اجرای کامل قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، آزمونی است برای جدیت دولت و وزارت اقتصاد در اصلاح مدیریت بانکی و بورسی. آیا مدنی زاده وزیر اقتصاد می‌تواند مانع تداوم حضور مدیرانی شود که طبق نص قانون باید به «درب خروج» هدایت شوند؟ پاسخ به این پرسش، می تواند گام عملی و مهمی در بازسازی اعتماد عمومی به نظام انتصابات اقتصادی کشور باشد.

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
وزیر اقتصاد بازنشتگان مدیران بانکی بانک مسکن بانک اقتصاد نوین علی خورسندیان محمود شایان حجت الله صیدی فرهاد زرگری مرتضی نجف جعفر آقا‌ملایی ناصر سیف‌الهی بانک صنعت و معدن برکناری مدیران علی مدنی‌زاده بازرسی وزارت اقتصاد
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم
«استیضاح میدری» جدی است/ گزینه‌های احتمالی برای «وزارت کار» چه کسانی هستند؟
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
الهام حمیدی، مدلینگ یک برند شد
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد
ضربه اطلاعاتی جدید ایران به رژیم صهیونیستی
۳ فایده طلایی آب انار برای سلامت
جدول مدالی بازی‌های کشور‌های اسلامی / صعود جایگاه ایران
شرط و شروط بن‌سلمان برای پذیرش غنی‌سازی در ایران
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد
ویدیوی جنجالی از دانشگاه تهران که سروصدا به راه انداخت
پاسخ تند دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به جوزف عون
تصاویر دختران الهام علی اف که نفتکش‌شان توسط ایران توقیف شد
روایت مرشد ترامپ از پروژه اسرائیل برای ایران
غرب می‌خواهد میزان آسیب به سایت‌های هسته‌ای ایران را برآورد کند تا دوباره حمله کند/ بازی آژانس با ایران پایان ندارد
ترامپ: یا با من باشید؛ یا له می‌شوید!
ترامپ: فرمول تحریم روسیه، در انتظار ایران است!
آقای رئیس جمهور؛ وقت مناظره است/ اوج توانایی صدا و سیما در دولت خاتمی بود/ با این قیمت ها، مستأجر را خوار کردیم
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد  (۲۰۰ نظر)
ویدیوی جنجالی از دانشگاه تهران که سروصدا به راه انداخت  (۱۸۶ نظر)
اولین واکنش سپاه به توقیف کشتی تالارا در دریای عمان  (۱۶۲ نظر)
چرا صدای مالباختگان گلباران به جایی نمی رسد!؟/ سرمایه‌ی هزاران مالباخته همچنان بلاتکلیف و سرگردان!  (۱۴۵ نظر)
نماینده مجلس: عدم اجرای قانون حجاب عامل خشکسالی  (۱۳۷ نظر)
امید علیمردانی بازیگر سریال ستایش مفقود شد  (۱۰۵ نظر)
شروع احتمالی مذاکرات هسته‌ای؛ ایران درخواست گفت‌و‌گو داده یا آمریکا؟  (۸۲ نظر)
اولین استعفا در دولت پزشکیان رقم خورد  (۸۱ نظر)
خلیل‌زاده سرباز شجاع قلعه‌نویی؛ تاختن به منتقدان، تحقیر مردم با رفتار و گفتار و استوری!  (۷۱ نظر)
لحظات انهدام هواپیمای متجاوز توسط اف-16 ونزوئلا  (۶۸ نظر)
تصاویر دختران الهام علی اف که نفتکش‌شان توسط ایران توقیف شد  (۶۶ نظر)
بحران نان در آستانه نیمه دوم سال / زنگ خطر ورشکستگی سراسری به صدا درآمد  (۶۶ نظر)
کشف حجاب الناز شاکردوست در کنسرت مهران مدیری؟!  (۶۴ نظر)
دانشگاه پیام‌ نور منحل می‌شود؟!  (۶۴ نظر)
مالک بانک آینده به عنوان «خادم ملت» معرفی شد!  (۵۹ نظر)
tabnak.ir/005cpj
tabnak.ir/005cpj