گوگل الگوریتم کوانتومی «Quantum Echoes» را معرفی کرد؛ ۱۳هزار برابر سریع‌تر از ابرکامپیوترها

محققان گوگل با معرفی الگوریتم کوانتومی جدیدی به نام Quantum Echoes، نشان داده‌اند که می‌توانند محاسباتی انجام دهند که ۱۳هزار برابر سریع‌تر از سریع‌ترین ابرکامپیوترها اجرا می‌شود — گامی بزرگ به سوی کامپیوتر کوانتومی عملیاتی.
کد خبر: ۱۳۴۰۹۱۸
| |
491 بازدید

به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، گوگل به‌تازگی یک پیشرفت علمی کوانتومی بسیار مهم را معرفی کرده است: الگوریتمی موسوم به Quantum Echoes که قادر است محاسبات خاص کوانتومی را در مقیاس بسیار بالا انجام دهد و عملکرد آن را روی تراشه کوانتومی شرکت (QPU) خود تأیید کرده‌اند.

این الگوریتم روی پردازنده کوانتومی با ۱۰۵ کیوبیت اجرا شده است و گوگل گزارش داده که سرعت انجام محاسبات در مقایسه با ابرکامپیوترهای کلاسیک، ۱۳ هزار برابر بیشتر است.  این پیشرفت به‌عنوان یک گام به سوی «مزیت کوانتومی» شناخته می‌شود، یعنی محاسباتی که کوانتوم‌کامپیوترها می‌توانند آن را سریع‌تر از رایانه‌های کلاسیک انجام دهند. 

مهم‌تر از همه، الگوریتم Quantum Echoes به نحوی طراحی شده که قابل تأیید مستقل باشد — یعنی اگر یک کامپیوتر کوانتومی دیگر همان محاسبات را انجام دهد، به همان نتیجه برسد. این نکته باعث می‌شود که نتایج واقعاً قابل اتکا و معتبر باشند. 

در یکی از کاربردهای آزمایشی، تیم گوگل از این الگوریتم برای شبیه‌سازی دینامیک مولکولی در طیف‌سنجی رزونانس مغناطیسی هسته‌ای (NMR) استفاده کردند و ساختارهای اتمی پیچیده را در مولکول‌هایی با ۱۵ و ۲۸ اتم شبیه‌سازی کردند — چیزی که با روش‌های کلاسیک بسیار دشوار یا حتی غیرممکن است. 

به گفته گوگل، این پیشرفت می‌تواند تاثیر بزرگی در زمینه‌هایی مثل طراحی دارو، علم مواد و تحقیقات مولکولی داشته باشد؛ جایی که مدل‌سازی دقیق مولکول‌ها اهمیت زیادی دارد.

اگر چه این فناوری هنوز در مرحله اولیه است، اما نشان می‌دهد که ترکیب الگوریتم‌های کوانتومی پیشرفته با سخت‌افزار کوانتومی می‌تواند آینده علمی را به شکلی تغییر دهد که ما امروز فقط گوشه‌ای از آن را می‌بینیم.

