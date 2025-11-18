میلی صفحه خبر لوگو بالا
صداها در خنداب مربوط به تمرین پدافند است

در پی شنیده شدن صدا در خنداب، فرماندار این شهرستان اعلام کرد: صداهای منتشر شده مربوط به تمرین پدافند است.
صداها در خنداب مربوط به تمرین پدافند است

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ رستمی فرماندار خنداب گفت: صدا‌های شنیده شده در این شهرستان مربوط به تمرین و آمادگی پدافند هوایی است.

صدا پدافند خنداب پدافند هوایی
