تعلیق مقررات لغو روادید اتباع هندی برای سفر به ایران

وزارت امور خارجه هند در اطلاعیه‌ای تائید کرد که اجرای مقررات لغو روادید گردشگری برای اتباع هندی به ایران از تاریخ ۲۲ نوامبر (اول آذرماه) به حال تعلیق در می‌آید.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ وزارت امور خارجه هند روز سه‌شنبه و در اطلاعیه‌ای در رابطه با تعلیق مقررات لغو روادید گردشگری برای اتباع هندی آمده است: توجه دولت به چندین مورد از فریب اتباع هندی برای سفر به ایران با وعده‌های دروغین استخدام یا تضمین انتقال به کشور‌های ثالث جلب شده است. این افراد با سوءاستفاده از تسهیلات لغو ویزا برای دارندگان گذرنامه‌های عادی هندی، برای سفر به ایران فریب خورده بودند. بسیاری از آنها هنگام ورود به ایران برای باج‌گیری ربوده شدند.

وزارت امور خارجه هند افزود: بر همین اساس، دولت جمهوری اسلامی ایران مقررات لغو ویزا برای دارندگان گذرنامه‌های عادی هندی که از ۲۲ نوامبر ۲۰۲۵ به ایران سفر می‌کنند را به حالت تعلیق درآورده است. این اقدام برای جلوگیری از سوءاستفاده بیشتر از این تسهیلات توسط عناصر جنایتکار در نظر گرفته شده است. از این تاریخ، اتباع هندی دارای گذرنامه‌های عادی برای ورود یا عبور از ایران ملزم به دریافت ویزا خواهند بود.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: به همه اتباع هندی که قصد سفر به ایران را دارند، اکیداً توصیه می‌شود هوشیار باشند و از مراجعه به آژانس‌هایی که سفر بدون ویزا یا ترانزیت به کشور‌های ثالث از طریق ایران را پیشنهاد می‌دهند، خودداری کنند.

پیش از این، سفارت جمهوری اسلامی ایران در دهلی‌نو در اطلاعیه‌ای از تعلیق اجرای مقررات لغو روادید گردشگری برای اتباع هندی از تاریخ ۲۲ نوامبر ۲۰۲۵ (۱ آذر ۱۴۰۴) خبر داده بود.

در اطلاعیه سفارت ایران آمده است: اجرای مقررات لغو ویزای گردشگری یک طرفه برای اتباع هندی دارای گذرنامه عادی در جمهوری اسلامی ایران از تاریخ ۲۲ نوامبر ۲۰۲۵ (۱ آذر ۱۴۰۴) به حالت تعلیق درآمده است. از این تاریخ، اتباع هندی دارای گذرنامه عادی برای ورود یا عبور از خاک جمهوری اسلامی ایران ملزم به اخذ ویزا خواهند بود.