واکنش جنجالی وحید شمسایی به فردوسی‌پور

سرمربی تیم ملی فوتسال در واکنش به انتقاد برخی از حرکت نمادینش پس از قهرمانی در بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی گفت: من دوستان زیادی از اهل‌سنت دارم که برایم بسیار عزیز هستند. این موضوع چه ربطی به فردوسی‌پور دارد که می‌خواهد آن را وایرال کند.
واکنش جنجالی وحید شمسایی به فردوسی‌پور

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛وحید شمسایی سرمربی تیم ملی فوتسال، درباره بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی که با قهرمانی تیم ملی در رشته فوتسال به پایان رسید، به خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس گفت: به نظرم جلوه خیلی قشنگی داشت و کشور‌های اسلامی با اعتقادات مختلف در آن حضور داشتند و هر کس برای سربلندی کشور خودش تلاش می‌کرد. ما هم قلب و روحمان برای قهرمانی می‌تپید.

وی افزود: به لطف خدا و زحماتی که بازیکنان کشیدند توانستیم قهرمان شویم و یک طلا کسب کردیم که اهمیت بالایی برای وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک داشت و خدا را شکر شرمنده نشدیم. شمسایی درباره رقبای ایران در این تورنمنت گفت: با رقبای خوب آسیایی و مراکش که تیم قدرتمندی است توانستیم تنه به تنه شویم و ماحصل آن بهترین اتفاق یعنی قهرمانی بود. سرمربی تیم ملی فوتسال درباره حرکت نمادین خود در پایان بازی بیان کرد: در خانواده‌ای بزرگ شدم که به من گفتند اگر دستت را جلوی آل‌الله دراز کنی دودستی دستت را می‌گیرند. این موضوع اعتقاد خانوادگی من است و به این موضوع می‌بالم، پدرم امیرالمؤمنین است و همیشه مدد می‌گیرم و جلو می‌روم. ما در هر شرایط و اتفاقی اسم مولا را صدا می‌زنیم.

وی درباره انتقاد عادل فردوسی‌پور از حرکت نمادینش بیان کرد: او آدمی است که فکر می‌کند تمام کارهایش درست است و علامه دهر است. نباید خودش را وسط بازی‌ای که چیزی از آن نمی‌داند، بیندازد. همه ما در کشور‌های اسلامی کنار هم بودیم و هیچ ربطی به کسی ندارد و قرار نیست خدشه‌ای به کسی وارد شود.

شمسایی ادامه داد: من دوستان زیادی از اهل‌سنت دارم که برایم بسیار عزیز هستند. این موضوع چه ربطی به فردوسی‌پور دارد که می‌خواهد آن را وایرال کند. خدا خودش تشخیص‌دهنده است. یک بنده خدایی برای مطرح‌کردن خودش حاضر است به هر نوعی خودش را به درودیوار بزند. سرمربی تیم ملی فوتسال عنوان کرد: فردوسی‌پور حتماً ذهن خودش منحرف است که دنبال تفرقه‌افکنی است. من دوست دارم همه در آرامش صلح باشند. او پشت تریبون خودش نشسته و هر اراجیفی می‌خواهد می‌گوید. ما همه برادر و برابر هستیم ولی من وجودش را دارم و تا ابدالدهر پای اعتقاداتم هستم، نیازی هم ندارم به امثال این آدم خودم را نشان دهم.

وی در آخر گفت: او سی‌سال از این نظام نان خورده است و حالا می‌خواهد خودش را مبرا کند. اگر مرد است باید رودررو با من صحبت کند و قصه نگوید. باید به اعتقادات همدیگر احترام بگذاریم ولی امثال این آدم باعث می‌شوند تا تفرقه بیفتد.

وحید شمسایی عادل فردوسی پور مراکش حرکت نمادین بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۹
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۳۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۷
10
37
پاسخ
عجب
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۷
حتی سنی ها محبت امام علی ع و اهل بیت پیامبر ص، جزو اعتقاداتشان است و به همین دلیل است این همه از اهل سنت به زیارت امام رضا ع می آیند. بنابراین حرکت نمادین آقای شمسایی کاملا مورد وحدت همه مسلمانان است و اختلافی در آن نیست. مگر اینکه حالا فردوسی پور بخواهد آن را تبدیل به یک دستمایه اختلاف کند.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۷
دقیقا کار شمسایی تفرقه افکنانه بود .ولزومی نداشت در این بازیها انجام بشد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۷
27
71
پاسخ
به نظر اقای شمسایی کار درستی نکرده- در بازی های همبستگی اونم در عربستان این کار جایز نیست- از رهبری هم استفتاء بگیرند مطمئنن رهبری هم جایز نمیدونن این حرکتها را- در ضمن فداراسیون فوتبال هم هر گونه شعار و حرکت سیاسی مذهبی را ممنوع کرده
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۷
لطفا بدون اطلاع از موضوعات مربوط به فرق اسلامی نظر ندید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۷
22
60
پاسخ
اوکی، فردوسی پور همونیه که شما می گی. حالا به جای آسمون به ریسمون بافتن بگو معنی اون حرکت چی بود که هیچ کدوم نفهمیدیم و فقط خودت میدونی چیه؟!!!!
پاسخ ها
امیر
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۷
همه می دونند الا خودت وقتی موضوع رو نفهمیدی چطور نظر میدی؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۷
25
79
پاسخ
این احتمالا تا ریاست فدراسیون و نمایندگی مجلس می‌ره. ماشالا کارش و خوب بلده ...
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۷
فکر کنم فردوسی پور خودش رو برای ریاست فدراسیون البته در زمان خیالی ربع پهلوی آماده کرده.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۷
خوب آقا، خوووووب
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۷
74
26
پاسخ
سلام و درود بر جناب شمسایی
پاسخ ها
ناشناس
| Canada |
۱۴:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۷
چرا ؟ چون حرکت تفرقه افکنانه انجام داده است ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۷
23
74
پاسخ
حق با فردوسی پور است ..شمسایی دنبال پست و مقام میگرده
علی آقا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۷
15
65
پاسخ
توی جام جهانی که از گروهت حذف شدی چرا این اداها را درنیاوردی؟اگه اعتقادی هم داری باید تو دلت باشه نه اینکه بیای توهین کنی.میخای طرفدار علی باشی کردارت را مثل علی کن البته اونوقت فکرنکنم حتی سرمربی بمونی چه اینکه بخای ریس فدراسیون بشی
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۷
اعتقادات دیگران به شما چه ربطی داره؟! اگر راست میگی ودروغ نمیگی خودت اعتقادات ت رو تو دلت نگه دار و نیا اینجا پست نذار!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۷
10
53
پاسخ
خدا شما را شفا بده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۷
33
16
پاسخ
اگر آقای شمسایی به مقدسات اهل تسنن بی احترامی کرده بود میشد بگی اختلاف افکنی کرده ولی ایشون اعتقادات خودش را ابراز کرده چه اشکالی داره واقعا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۷
13
13
پاسخ
امیرالمومنین مورد احترام اهل تسنن هم هستن توهینی متوجه آنها نیست در این حرکت.توهین اینه که برای یک صعود بگی درهای کربلا رو شکستیم و به نوه پیامبرت توهین کنی.
