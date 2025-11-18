اسامی محرومان جام حذفی فوتبال اعلام شد

به گزارش تابناک به نقل از صفحه رسمی فدراسیون فوتبال؛ با توجه به آغاز مسابقات مرحله یک شانزدهم جام حذفی باشگاه‌های کشور (یادواره آزادسازی خرمشهر) از روز پنجشنبه ۲۹ آبان ماه، فهرست محرومین این دور از مسابقات به شرح ذیل اعلام شد:

ادریس رحمانی، مهرداد طهماسبی (مربی) (هوادار)

مهدی حنفی (بعثت کرمانشاه)

عارف صیفی (سایپا)

منصور ربیعه (مربی نیروزمینی تهران)

ضمنا با توجه به ورود تیم‌های لیگ برتری به مسابقات جام حذفی از این مرحله، لیست محرومیت‌های باقیمانده از مسابقات فصل قبل جام حذفی به شرح ذیل مجددا بازنشر می‌شود:

هادی مهدوی کیا - حمید ال‌های (کیا تهران)

امیرحسین جعفری (خوشه طلایی)

محمد طا‌ها محمدی (اتحاد کیش)

یاسر قاسمی (طلایی پوشان اراک)

حمید کرمی آل متین، رضا کرمی آل متین (نخل بم)

سعید اخباری (چادرملو اردکان)

فرشید پاداش (شهرداری آستارا)

روح اله اصغری، مجید محافظت کار، حسین عبدی (آلومینیوم اراک)

امیر عباسلو (فرد البرز)

هادی حق جو، فرهاد لیموچی، حمیدرضا محمودآبادی (عقاب تهران)

امین کاظمی (استقلال زیدون)

علی رحیمی (کشت و صنعت پادیاب)

رحیم آلبوغبیش (پالایش نفت بندرعباس)

مهدی داغر (بعثت کرمانشاه)

امید عالیشاه (پرسپولیس)

وحدت حنانوف (سپاهان اصفهان)

احمدرضا مولایی، ارسطو محمدی (شهرداری نوشهر)