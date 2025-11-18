میلی صفحه خبر لوگو بالا
فردوسی‌پور به توهین سعودی‌ها هم واکنش نشان داد؟!

عادل فردوسی پور گزارشگر برنامه های فوتبالی در تازه ترین برنامه اش نسبت به حرکت بازیکنان و سرمربی تیم ملی فوتسال ایران در بازی های همبستگی اسلامی در عربستان واکنش نشان داد.
کد خبر: ۱۳۴۰۸۵۶
| |
1868 بازدید
|
۱۳

آیا فردوسی‌پور به توهین سعودی‌ها هم واکنش نشان داد؟!

فردوسی پور با اشاره به تصویر منتشر شده از وحید شمسایی سرمربی تیم فوتسال ایران که در کنار دیگر عوامل تیم به نشانه روز غدیر دست های خود را با حرکتی نمادین بالا برده این حرکت را بر خلاف همبستگی اسلامی دانسته که موجب تفرقه می شود.

به گزارش تابناک به نقل از نیمروز، فردوسی پور در عین حال انتقاد کرده که چون این بازی ها در عربستان برگزار شده و ایران هم تعداد زیادی اهل سنت دارد شمسایی نباید این اقدام نمادین را انجام می داد.

اظهارات فردوسی پور اگر چه با منطق همخوانی دارد اما زمانی محل سئوال می شود که در رابطه با سایر اتفاقات هم واکنش مشابه نشان داده باشد.

مثلا یک ماه قبل در جریان دیدار عربستان و عراق هواداران سعودی شعار درب کربلا را در هم شکستیم سر دادند که به وضوح توهین به شیعیان بود آیا آقای فردوسی پور آنجا هم سعودی ها را به سر ندادن شعارهای مذهبی دعوت کرده بود؟

سئوال مشخص این است آیا فردوسی پور در برنامه خود نسبت به اقدام تفرقه انگیز سعودی ها در شهر مقدس شیعان انتقاد کرده بود که حالا نسبت به وحدت جهان اسلام موعظه و خطابه خوانی می کند؟

 

برچسب ها
سعودی ها فردوسی پور عادل فردوسی پور وحید شمسایی واکنش فوتسال عربستان عراق
آیا ولیعهد عربستان در سفر آمریکا جنگنده‌های اف-۳۵ را به دست می‌آورد؟
بیدارباش «تاکایچی» به اژدهای خفته؛ عدم ورود گردشگران چینی چه تأثیری بر اقتصاد ژاپن دارد؟
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۷
0
0
پاسخ
بعضی ها تزشان این است لال شویم شاید شاید کاری به کارمان نداشته باشند!!!
حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۷
0
0
پاسخ
سلام اول شکر خدا اهل تسنن در ایران از لحاظ فکری و عقیدتی مثل وهابیهای خشک مغز سعودی نیستن دوم از قدیم گفتن جواب های هوی است.
علیجانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۷
0
0
پاسخ
رفتار اقای فردوسی پور هنجار و منطقی است بی خودی برایش مسله درست نکنید حق یا فردوسی پور است
ابراهیم
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۷
1
7
پاسخ
فردوسی پور کار درستی کرده ، اهل سنت ایران محب اهل بیت هستند و با اینگونه رفتارهای لجبازی و دور از شان که سبب میشه بین ایرانی ها فاصله بیافته ناراحت میشن . لطفا اینکه اعراب اینکار کردن اونکار کردن دلیلی بر رفتار معادل ما ایرانیها نمیشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۷
10
4
پاسخ
فردوسی پور عادل نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۷
1
9
پاسخ
اینکه تو گفتی چه ربطی به ایران داشت؟
مسلمان شیعه
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۷
1
8
پاسخ
این که آنها حرکت زشتی کنند دلیل نمیشود ما هم اقدامی برخلاف روح و شعار ورزشی این مسابقات که امت واحده است انجام دهیم.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۷
8
4
پاسخ
کلا آقای فردوسی پور ذهن بایاس شده ای داره و بر اون اساس نظر میده. به همین دلیل نظراتش هیچوقت بیطرفانه نیست. حالا اینکه درست میگه یا نه بحثش جداست.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۷
3
6
پاسخ
آقا در این مورد حرف درست زده است
دلیل ندارد که چون در همه موارد دوران نظر نداده پس در این مورد هم نباید نظر می‌داده است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۷
0
0
پاسخ
هر دو کار اشتباه است. یاد بگیریم به اعتقادات یکدیگر احترام بگذاریم فرقی ندارد چه شیعه چه سنی
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
