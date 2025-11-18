عادل فردوسی پور گزارشگر برنامه های فوتبالی در تازه ترین برنامه اش نسبت به حرکت بازیکنان و سرمربی تیم ملی فوتسال ایران در بازی های همبستگی اسلامی در عربستان واکنش نشان داد.

فردوسی پور با اشاره به تصویر منتشر شده از وحید شمسایی سرمربی تیم فوتسال ایران که در کنار دیگر عوامل تیم به نشانه روز غدیر دست های خود را با حرکتی نمادین بالا برده این حرکت را بر خلاف همبستگی اسلامی دانسته که موجب تفرقه می شود.

به گزارش تابناک به نقل از نیمروز، فردوسی پور در عین حال انتقاد کرده که چون این بازی ها در عربستان برگزار شده و ایران هم تعداد زیادی اهل سنت دارد شمسایی نباید این اقدام نمادین را انجام می داد.

اظهارات فردوسی پور اگر چه با منطق همخوانی دارد اما زمانی محل سئوال می شود که در رابطه با سایر اتفاقات هم واکنش مشابه نشان داده باشد.

مثلا یک ماه قبل در جریان دیدار عربستان و عراق هواداران سعودی شعار درب کربلا را در هم شکستیم سر دادند که به وضوح توهین به شیعیان بود آیا آقای فردوسی پور آنجا هم سعودی ها را به سر ندادن شعارهای مذهبی دعوت کرده بود؟

سئوال مشخص این است آیا فردوسی پور در برنامه خود نسبت به اقدام تفرقه انگیز سعودی ها در شهر مقدس شیعان انتقاد کرده بود که حالا نسبت به وحدت جهان اسلام موعظه و خطابه خوانی می کند؟