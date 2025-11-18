۲۷/آبان/۱۴۰۴
Tuesday 18 November 2025
۱۱:۱۶
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آرشیو
نظرسنجی
پیوندها
En
/
فا
En
العربیة
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
العربیة
/
English
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان
البرز
ایلام
بوشهر
تهران
چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان وبلوچستان
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهکیلویه و بویراحمد
کیش
گلستان
گیلان
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد
درباره ما
تماس با ما
خبرنامه
پیوندها
جستجو
آرشیو
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آب و هوا
اوقات شرعی
RSS
ویدئو
پربازدیدها
آخرین اخبار
بالای صفحه
فرهنگی
»
عکس
بازدید
1448
1448
بازدید
۳
پ
قلۀ دماوند هم برفی شد
کد خبر:
۱۳۴۰۸۴۱
تاریخ انتشار:
۲۷ آبان ۱۴۰۴ - ۱۰:۱۴
18 November 2025
کد خبر:
۱۳۴۰۸۴۱
|
۲۷ آبان ۱۴۰۴ - ۱۰:۱۴
18 November 2025
|
1448
بازدید
1448
بازدید
|
۳
اشتراک گذاری
برچسب ها
قله
دماوند
برفی
آیا ولیعهد عربستان در سفر آمریکا جنگندههای اف-۳۵ را به دست میآورد؟
بیدارباش «تاکایچی» به اژدهای خفته؛ عدم ورود گردشگران چینی چه تأثیری بر اقتصاد ژاپن دارد؟
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عکس: مقایسه حجم برف کوهها در آبان ۱۳۹۳ و آبان ۱۴۰۴
چرا قله دماوند دیگر برف ندارد؟
عکس غم انگیز از قله دماوند
طلوع نور بر فراز دماوند زیبا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
۰
در انتظار بررسی:
۰
انتشار یافته:
۳
ناشناس
|
|
۱۰:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۷
0
9
پاسخ
عجب برفی!
ناشناس
|
|
۱۰:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۷
0
1
پاسخ
اين كه برف نيست ، خاكستر آتشفشانه
ناشناس
|
|
۱۱:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۷
0
0
پاسخ
انگار نمک پاشیدن
برچسب منتخب
# آتش بس غزه
# خروج از ان پی تی
# جنگ ایران و اسرائیل
# عملیات وعده صادق 3
# مذاکره ایران و آمریکا
# آژانس بین المللی انرژی اتمی
# حمله آمریکا به ایران
# حمله اسرائیل به ایران
# مکانیسم ماشه
# اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
ملل
ایران زمین
سرمایه
سپه
دی
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
الی گشت
آخرین اخبار
زمان واریز حقوق بازنشستگان کارگری اعلام شد
آیا بنزین در سالهای بعد گران خواهد شد؟
دیدار «آخناتون» با «هاشمی رفسنجانی»
روسیه خرید پرتقالهای سمی ایران را متوقف کرد!
قیمت دلار و یورو امروز سه شنبه ۲۷ آبان
زنده از عربستان| در انتظار غوغای کشتی
مهاجرانی: با طرح جدید کالابرگ قیمتها ثابت میماند
قیمت سکه امروز سهشنبه ۲۷ آبان
آیا کشورهای همسایه ابرهای ایران را میدزدند؟
درخواست مجری منوتو برای بازگشت به ایران
ونزوئلا، دروازه ورود ایران برای مقابله با آمریکا!
ماجرای پلمب این دو موسسه چیست؟
قیمت طلا ۱۸ عیار امروز سه شنبه ۲۷ آبان
قلۀ دماوند هم برفی شد
رئیس جمهور به قهرمانان ربوکاپ تبریک گفت
وب گردی
قیمت آهن آلات در آهن ملل
خرید سرور اچ پی فیزیکی
بلیط هواپیما چارتر
دانلود اهنگ جدید
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
لحظات انهدام هواپیمای متجاوز توسط اف-16 ونزوئلا
خبر مهم: خلبان ارتش با نماد سوخو-۳۵
الهام حمیدی، مدلینگ یک برند شد
ضربه اطلاعاتی جدید ایران به رژیم صهیونیستی
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد
جدول مدالی بازیهای کشورهای اسلامی / صعود جایگاه ایران
«فردین» در مغازه فرش فروشیاش
اخطار جدی ایران به آژانس اتمی
۳ فایده طلایی آب انار برای سلامت
پاسخ عجیب ضرغامی به اظهارات پزشکیان درباره رهبری
تصاویر دختران الهام علی اف که نفتکششان توسط ایران توقیف شد
زمان اجرای شیوه جدید کالابرگ اعلام شد
ویدیوی جنجالی از دانشگاه تهران که سروصدا به راه انداخت
غرب میخواهد میزان آسیب به سایتهای هستهای ایران را برآورد کند تا دوباره حمله کند/ بازی آژانس با ایران پایان ندارد
بازگشت سیاوش شمس خواننده پرطرفدار به ایران
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد
(۱۸۹ نظر)
ویدیوی جنجالی از دانشگاه تهران که سروصدا به راه انداخت
(۱۶۷ نظر)
اولین واکنش سپاه به توقیف کشتی تالارا در دریای عمان
(۱۶۲ نظر)
چرا صدای مالباختگان گلباران به جایی نمی رسد!؟/ سرمایهی هزاران مالباخته همچنان بلاتکلیف و سرگردان!
(۱۴۰ نظر)
نماینده مجلس: عدم اجرای قانون حجاب عامل خشکسالی
(۱۳۷ نظر)
امید علیمردانی بازیگر سریال ستایش مفقود شد
(۱۰۵ نظر)
شروع احتمالی مذاکرات هستهای؛ ایران درخواست گفتوگو داده یا آمریکا؟
(۸۲ نظر)
اولین استعفا در دولت پزشکیان رقم خورد
(۸۱ نظر)
خلیلزاده سرباز شجاع قلعهنویی؛ تاختن به منتقدان، تحقیر مردم با رفتار و گفتار و استوری!
(۷۱ نظر)
لحظات انهدام هواپیمای متجاوز توسط اف-16 ونزوئلا
(۶۸ نظر)
بحران نان در آستانه نیمه دوم سال / زنگ خطر ورشکستگی سراسری به صدا درآمد
(۶۵ نظر)
تصاویر دختران الهام علی اف که نفتکششان توسط ایران توقیف شد
(۶۴ نظر)
کشف حجاب الناز شاکردوست در کنسرت مهران مدیری؟!
(۶۴ نظر)
مالک بانک آینده به عنوان «خادم ملت» معرفی شد!
(۵۹ نظر)
دانشگاه پیام نور منحل میشود؟!
(۵۷ نظر)
tabnak.ir/005coT
tabnak.ir/005coT
کپی شد