قیمت طلا ۱۸ عیار امروز سه شنبه ۲۷ آبان

امروز طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۱ میلیون و ۱۲۴ هزار و ۸۰۰ تومان در بازار معامله می شود.
کد خبر: ۱۳۴۰۸۴۰
| |
2194 بازدید
قیمت طلا ۱۸ عیار امروز سه شنبه ۲۷ آبان

قیمت انواع طلا امروز سه شنبه ۲۷  آبان ماه  از سوی اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران اعلام شد.

به گزارش تابناک، قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز به ۱۱ میلیون و ۱۲۴ هزار تومان رسید. همچنین قیمت هر گرم طلا ۲۴ عیار ۱۴ میلیون و ۸۳۱ هزار تومان است.

قیمت مثقال طلا در بازار تهران نیز ۴۸ میلیون و ۱۹۰ هزار تومان اعلام شده است.

قیمت اونس جهانی طلا نیز به ۴ هزار و ۶۲ دلار رسیده است.

در جدول زیر آخرین قیمت انواع طلا در بازار امروز سه شنبه ۲۷  آبان ماه ۱۴۰۴ را مشاهده می‌کنید.

قیمت طلا امروز  ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۴ در بازار

نوع طلا

قیمت

طلای ۱۸ عیار

۱۱ میلیون و ۱۲۴ هزار تومان

طلای ۲۴ عیار

 ۱۴ میلیون  و ۸۳۱ تومان

طلای دست دوم

۱۱ میلیون و ۳۳ هزار  تومان

مثقال طلا

۴۸ میلیون  و ۱۹۰ هزار تومان 

اونس جهانی طلا

۴ هزار و ۶۲ دلار
