قیمت طلا ۱۸ عیار امروز سه شنبه ۲۷ آبان

قیمت انواع طلا امروز سه شنبه ۲۷ آبان ماه از سوی اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران اعلام شد.
به گزارش تابناک، قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز به ۱۱ میلیون و ۱۲۴ هزار تومان رسید. همچنین قیمت هر گرم طلا ۲۴ عیار ۱۴ میلیون و ۸۳۱ هزار تومان است.
قیمت مثقال طلا در بازار تهران نیز ۴۸ میلیون و ۱۹۰ هزار تومان اعلام شده است.
قیمت اونس جهانی طلا نیز به ۴ هزار و ۶۲ دلار رسیده است.
در جدول زیر آخرین قیمت انواع طلا در بازار امروز سه شنبه ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۴ را مشاهده میکنید.
|
قیمت طلا امروز ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۴ در بازار
|
نوع طلا
|
قیمت
|
طلای ۱۸ عیار
|
۱۱ میلیون و ۱۲۴ هزار تومان
|
طلای ۲۴ عیار
|۱۴ میلیون و ۸۳۱ تومان
|
طلای دست دوم
|
۱۱ میلیون و ۳۳ هزار تومان
|
مثقال طلا
|
۴۸ میلیون و ۱۹۰ هزار تومان
|
اونس جهانی طلا
|
۴ هزار و ۶۲ دلار