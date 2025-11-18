قیمت طلا ۱۸ عیار امروز سه شنبه ۲۷ آبان

امروز طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۱ میلیون و ۱۲۴ هزار و ۸۰۰ تومان در بازار معامله می شود.

قیمت انواع طلا امروز سه شنبه ۲۷ آبان ماه از سوی اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران اعلام شد.

به گزارش تابناک، قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز به ۱۱ میلیون و ۱۲۴ هزار تومان رسید. همچنین قیمت هر گرم طلا ۲۴ عیار ۱۴ میلیون و ۸۳۱ هزار تومان است.

قیمت مثقال طلا در بازار تهران نیز ۴۸ میلیون و ۱۹۰ هزار تومان اعلام شده است.

قیمت اونس جهانی طلا نیز به ۴ هزار و ۶۲ دلار رسیده است.

در جدول زیر آخرین قیمت انواع طلا در بازار امروز سه شنبه ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۴ را مشاهده می‌کنید.