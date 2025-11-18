قیمت خودرو امروز 27 آبان 1404

قیمت خودرو امروز ۲۷ آبان ۱۴۰۴ در شرایطی اعلام شد که بازار پس از چند روز نوسان، دوباره به آرامش نسبی رسیده است.

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، در حالی که طی روزهای اخیر رشد نرخ ارز سبب افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو شده بود، با کاهش هیجانات اولیه، حجم معاملات کم شد و بازار به رکود پیشین بازگشت.

گرچه برخی مدل‌ها به دلیل عرضه محدود یا تقاضای بالا همچنان در سطوح قیمتی بالا باقی مانده‌اند، اما بیشتر خودروهای پرفروش داخلی یا با کاهش خفیف قیمت مواجه شده‌اند یا در بازه‌ای نسبتاً ثابت معامله می‌شوند.

قیمت خودروهای داخلی

دنا پلاس بورسی بیشترین تغییرات قیمتی میان خودروهای داخلی را تجربه کرد. بر این اساس، این سدان ‌داخلی ۱۴ میلیون تومان گران شد تا با نرخ یک میلیارد و ۱۳۵ میلیون تومان معامله شود. از سوی دیگر، ری‌را ۱۳ میلیون تومان ارزان شد و به نرخ معاملاتی یک میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رسید.

شاهین اتوماتیک پلاس رشد ۱۲ میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ یک میلیارد و ۵۰۲ میلیون تومان معامله شود. از طرف دیگر، کوییک RS افزایش بهای هفت میلیون تومانی را پشت سر گذاشت و روی شاخص ۶۷۵ میلیون تومان ایستاد.

قیمت خودروهای مونتاژی

آریزو 6GT رشد بهای 90 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا با نرخ ۲ میلیارد و ۶۷۰ میلیون تومان معامله شود. از سوی دیگر، X33 کراس اتوماتیک رشد ۶۵ میلیون تومانی را تجربه کرد و به نرخ معاملاتی یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان رسید.

لاماکو فلو نسبت به روز گذشته ۳۰ میلیون تومان ارزان شد تا با بهای یک میلیارد و ۸۴۰ میلیون تومان در معاملات امروز حاضر شود. از طرف دیگر، لاماری ایما تنها ۲ میلیون تومان گران شد و روی شاخص ۲ میلیارد و ۵۷۲ میلیون تومان ایستاد.

فیدلیتی الیت (5 نفره) رشد بهای ۲۰ میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا با نرخ 2 میلیارد و ۵۷۰ میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد. از طرف دیگر، دیگنیتی پرستیژ افت بهای 10 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با برچسب قیمتی 2 میلیارد و ۷۸۰ میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی عرضه شود.

کی‌ام‌سی J7 نسبت به روز گذشته ۱۵ میلیون تومان گران شد و با نرخ ۲ میلیارد و ۳۶۵ میلیون تومان به معاملات امروز رسید. از سوی دیگر، جک J4 نسبت به روز گذشته هفت میلیون تومان گران شد تا با ارزش یک میلیارد و ۲۹۰ میلیون تومان در معاملات امروز حاضر شود.