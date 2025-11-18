مردی که دو شب پیش همسر خود و پدر او را به قتل رسانده بود، پس از ارتکاب این جنایت متواری شد.

قتل همسر و پدرزن به دست داماد خانواده

به گزارش تابناک به نقل از هفت صبح؛ شامگاه ۲۵ آبان‌ماه مهاباد در استان آذربایجان غربی شاهد یکی دیگر از تلخ‌ترین حوادث خانوادگی سال‌های اخیر بود؛ حادثه‌ای که در آن مردی زن و پدرزن خود را به قتل رساند و با برجای گذاشتن ۲ جسد، از صحنه جرم متواری شد.

این جنایت در محله زمین‌های شهرداری مهاباد رخ داد و گزارش‌های اولیه حاکی از آن است که اختلافات خانوادگی انگیزه احتمالی این حادثه بوده، اما جزئیات دقیق آن همچنان در دست بررسی است.

بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده، خالد فرنوش (پدر خانواده) و نمام فرنوش (دختر خانواده) قربانیان این قتل شبانه هستند. هویت کشته‌شدگان پس از حضور تیم‌های انتظامی و بررسی اولیه پزشکی قانونی تأیید شده است.

پس از وقوع جرم، قاتل که داماد خانواده معرفی شده، بلافاصله متواری شده و نیرو‌های انتظامی با دستور ویژه مقام قضایی عملیات جست‌و‌جو برای شناسایی و دستگیری او را آغاز کرده‌اند.