قتل همسر و پدرزن به دست داماد خانواده

مردی که دو شب پیش همسر خود و پدر او را به قتل رسانده بود، پس از ارتکاب این جنایت متواری شد.
کد خبر: ۱۳۴۰۸۲۵
| |
898 بازدید
|
۳
قتل همسر و پدرزن به دست داماد خانواده

به گزارش تابناک به نقل از هفت صبح؛ شامگاه ۲۵ آبان‌ماه مهاباد در استان آذربایجان غربی شاهد یکی دیگر از تلخ‌ترین حوادث خانوادگی سال‌های اخیر بود؛ حادثه‌ای که در آن مردی زن و پدرزن خود را به قتل رساند و با برجای گذاشتن ۲ جسد، از صحنه جرم متواری شد.

این جنایت در محله زمین‌های شهرداری مهاباد رخ داد و گزارش‌های اولیه حاکی از آن است که اختلافات خانوادگی انگیزه احتمالی این حادثه بوده، اما جزئیات دقیق آن همچنان در دست بررسی است.

بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده، خالد فرنوش (پدر خانواده) و نمام فرنوش (دختر خانواده) قربانیان این قتل شبانه هستند. هویت کشته‌شدگان پس از حضور تیم‌های انتظامی و بررسی اولیه پزشکی قانونی تأیید شده است.

پس از وقوع جرم، قاتل که داماد خانواده معرفی شده، بلافاصله متواری شده و نیرو‌های انتظامی با دستور ویژه مقام قضایی عملیات جست‌و‌جو برای شناسایی و دستگیری او را آغاز کرده‌اند.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۷
1
2
پاسخ
باز هم همسر کشی و همچنان لایحه منع خشونت علیه زنان خاک می خورد...
پاسخ ها
حمید
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۷
ریشه بسیاری از آنها مربوط به مقوله فروپاشی اخلاقی جامعه به تبع از فروپاشی اقتصادی خانوارها دارد و ربطی به این لایحه ها ندارد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۷
0
0
پاسخ
هر روز خبر قتل و جنایت !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
