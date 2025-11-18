میلی صفحه خبر لوگو بالا
زلزله شهرستان کازرون را لرزاند

زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۸ ریشتر حوالی شهر کُنار تَخته از توابع شهرستان کازرون را لرزاند.
زلزله شهرستان کازرون را لرزاند

به گزارش تابناک؛ زمین لرزه‌ای به بزرگی ۳.۸ ریشتر حوالی شهر کُنار تَخته از توابع شهرستان کازرون را لرزاند.

این زلزله در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داده است.

 

میلی صفحه خبر موبایل
برچسب ها
زلزله زمین لرزه ریشتر حادثه کازرون
