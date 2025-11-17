میلی صفحه خبر لوگو بالا
وزیر اسرائیلی: ترکیه یک ایران جدید و خطرناک است!

یکی از وزرای کابینه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد که ترکیه در حال حاضر بزرگترین تهدید برای اسرائیل است.
کد خبر: ۱۳۴۰۷۹۱
| |
311 بازدید
وزیر اسرائیلی: ترکیه یک ایران جدید و خطرناک است!

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا از شبکه آی ۲۴، آمیخای چیکلی، وزیر امور مهاجران و مبارزه با یهودستیزی رژیم صهیونیستی، در مصاحبه‌ای با شبکه کان رژیم صهیونیستی هشدار داد که ترکیه در حال حاضر بزرگترین تهدید برای اسرائیل است.

او گفت که رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور و هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، «یک سیاست خارجی بسیار تهاجمی» را در منطقه دنبال می‌کنند.

چیکلی به حضور نظامی رو به رشد ترکیه در شمال سوریه، از جمله ساخت پایگاه‌هایی برای حمایت از اعضای هیات تحریر الشام، اشاره کرد و آن را به عنوان یک نگرانی امنیتی مستقیم برای رژیم صهیونیستی دانست. او با تاکید بر خطرات استراتژیک ناشی از فعالیت‌ها و نفوذ آنکارا گفت: اسرائیل باید بداند که «شرارت از شمال خواهد آمد».

این وزیر کابینه نتانیاهو خواست تا تل آویو، روابط سیاسی و اقتصادی را با شرکای منطقه‌ای تقویت کند و قبرس، یونان و ایتالیا را به عنوان متحدان کلیدی توصیف کرد. او همچنین خواستار افزایش همکاری رژیم صهیونیستی در سراسر مدیترانه شرقی برای «مقابله با تهدیدات منطقه‌ای و تقویت منافع امنیتی و اقتصادی» شد.

در امور نظامی، چیکلی بار دیگر مخالفت رژیم صهیونیستی با فروش جنگنده‌های اف-۳۵ به کشورهای منطقه را تکرار کرد و اظهار داشت که چنین قراردادهایی تنها در صورتی قابل بررسی هستند که با توافق‌های عادی‌سازی گسترده‌تر با اسرائیل مرتبط باشند.

او همچنین در مورد موضع رژیم صهیونیستی در مورد تشکیل کشور فلسطین صحبت کرد و گفت که ایجاد چنین کشوری به عنوان بخشی از هرگونه توافق عادی‌سازی بالقوه با عربستان سعودی پذیرفته نخواهد شد.

همچنین طبق گزارش آر اف آی (رادیو بین‌المللی فرانسه)، آمیخای چیکلی، مدعی شد که تعمیق همکاری‌های اسرائیل با یونان و قبرس با هدف مقابله با تهدید فزاینده ترکیه، صورت می‌گیرد.

چیکلی با این ادعا که اسرائیل ترکیه اردوغان را به عنوان یک ایران جدید می‌بیند، افزود: دکترین اردوغان بسیار خطرناک است. این دکترین برای اسرائیل بسیار خطرناک است و ما ترکیه اردوغان را به عنوان ایران جدید می‌بینیم، نه چیزی کمتر از آن. این دکترین برای قبرس و برای یونان بسیار خطرناک است.

این ماه، کشتی‌های جنگی رژیم صهیونیستی و یونان، رزمایش نظامی مشترکی را در شرق مدیترانه برگزار کردند. این رزمایش پس از رزمایش‌های مشابه نیروهای هوایی آنها انجام شد.

