میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

خبر جدید روس‌اتم از واحدهای ۲ و۳ نیروگاه بوشهر

مدیرعامل شرکت دولتی روس‌اتم اعلام کرد ساخت واحدهای دوم و سوم نیروگاه هسته‌ای بوشهر با مشارکت روسیه در حال پیشرفت است و حدود ۳۰۰۰ متخصص در این پروژه فعالیت می‌کنند.
کد خبر: ۱۳۴۰۷۷۵
| |
630 بازدید
خبر جدید روس‌اتم از واحدهای ۲ و۳ نیروگاه بوشهر

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری ریانووستی، «الکسی لیخاچف» مدیرعامل شرکت دولتی «روس‌اتم» اعلام کرد که ساخت ۲ واحد جدید نیروگاه هسته‌ای بوشهر در ایران با مشارکت فدراسیون روسیه طبق برنامه در حال پیشرفت است.

بنا بر این گزارش، لیخاچف گفت: «۲ واحد هزار مگاواتی در حال ساخت هستند؛ واحد دوم و سوم. رو به جلو حرکت می‌کنیم.»

مدیرعامل روس‌اتم پیش از این گفته بود که روسیه موضع ایران در خصوص حق مسلم توسعه فناوری‌های هسته‌ای صلح‌آمیز را به رسمیت می‌شناسد.

او گفته بود که کار متخصصان روس در نیروگاه هسته‌ای بوشهر حتی در جریان حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران، حتی برای لحظه‌ای متوقف نشده است.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
روس اتم نیروگاه بوشهر نیروگاه هسته ای روسیه
آیا ولیعهد عربستان در سفر آمریکا جنگنده‌های اف-۳۵ را به دست می‌آورد؟
بیدارباش «تاکایچی» به اژدهای خفته؛ عدم ورود گردشگران چینی چه تأثیری بر اقتصاد ژاپن دارد؟
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
رایزنی عراقچی و لاوروف در آستانه نشست شورای حکام
خبر جدید از همکاری هسته‌ای بین ایران و روسیه
لیخاچف: جنگ تاثیری بر روند فعالیت نیروگاه بوشهر نداشت
دیدار رئیس روس اتم با رئیس سازمان انرژی اتمی
آخرین وضعیت نیروگاه بوشهر
آغاز احداث بلوک‌های دوم و سوم نیروگاه بوشهر
سخنان تاریخی هاشمی درباره بدعهدی روسیه و چین
کلنگ‌زنی فاز دوم نیروگاه بوشهر در سال 93
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
اولین واکنش سپاه به توقیف کشتی تالارا در دریای عمان  (۱۶۲ نظر)
ویدیوی جنجالی از دانشگاه تهران که سروصدا به راه انداخت  (۱۳۶ نظر)
نماینده مجلس: عدم اجرای قانون حجاب عامل خشکسالی  (۱۳۶ نظر)
چرا صدای مالباختگان گلباران به جایی نمی رسد!؟/ سرمایه‌ی هزاران مالباخته همچنان بلاتکلیف و سرگردان!  (۱۱۷ نظر)
امید علیمردانی بازیگر سریال ستایش مفقود شد  (۱۰۵ نظر)
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد  (۹۷ نظر)
شروع احتمالی مذاکرات هسته‌ای؛ ایران درخواست گفت‌و‌گو داده یا آمریکا؟  (۸۲ نظر)
اولین استعفا در دولت پزشکیان رقم خورد  (۸۱ نظر)
لحظات انهدام هواپیمای متجاوز توسط اف-16 ونزوئلا  (۶۷ نظر)
خلیل‌زاده سرباز شجاع قلعه‌نویی؛ تاختن به منتقدان، تحقیر مردم با رفتار و گفتار و استوری!  (۶۷ نظر)
بحران نان در آستانه نیمه دوم سال / زنگ خطر ورشکستگی سراسری به صدا درآمد  (۶۵ نظر)
کشف حجاب الناز شاکردوست در کنسرت مهران مدیری؟!  (۶۴ نظر)
گلایه عجیب فرزین از افزایش نرخ دلار و تورم/ آقای رئیس کل؛ ما مقصریم؟  (۶۲ نظر)
تصاویر دختران الهام علی اف که نفتکش‌شان توسط ایران توقیف شد  (۶۰ نظر)
مالک بانک آینده به عنوان «خادم ملت» معرفی شد!  (۵۹ نظر)
tabnak.ir/005cnP
tabnak.ir/005cnP