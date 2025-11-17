میلی صفحه خبر لوگو بالا
قتل آتشین مرد جوان توسط همسرش

زن جوان که ۴ سال پیش به دنبال اختلافات خانوادگی همسرش را به قتل رسانده بود، با تلاش واحد صلح و سازش و خیران از مجازات مرگ گریخت.
قتل آتشین مرد جوان توسط همسرش

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین، ۴ سال پیش جنایتی در یکی از محله‌های شهر اهواز رخ داد.

آن روز جسد مرد جوانی در حالی در خانه‌اش پیدا شد که بر اثر سوختگی جان باخته بود و تحقیقات نشان می‌داد که وی به قتل رسیده است.

با شروع بررسی‌های پلیسی، معلوم شد که مقتول با همسرش اختلاف داشته است. پلیس این زن را زیر نظر گرفت تا اینکه شواهد و مدارکی به دست آمد که نشان می‌داد وی عامل جنایت است. با دستگیری او معلوم شد که وی نقشه قتل همسرش را از مدت‌ها قبل کشیده بود و شب حادثه ابتدا شوهرش را بیهوش کرده و سپس خانه را آتش زده و وی را به قتل رسانده بود.

متهم در بازجویی‌ها به قتل شوهرش به دلیل اختلافات شدید خانوادگی اعتراف کرد و پس از بازسازی صحنه قتل، در دادگاه کیفری خوزستان محاکمه شد. اولیای دم که مادر و پدر مقتول بودند، برای متهم درخواست قصاص کردند و با توجه شواهد و مدارک و اعترافات متهم، وی به قصاص محکوم شد.

هرچند متهم به قتل به رأی دادگاه اعتراض کرد، اما این رأی در دیوان عالی کشور تأیید و شمارش معکوس برای اجرای حکم قصاص آغاز شد. در تمام سال‌هایی که قاتل در زندان به سر می‌برد واحد صلح و سازش دادگستری خوزستان، شورای حل اختلاف، ستاد ملی صبر و خیرین برای گرفتن رضایت از اولیای دم اقدام کرده بودند و این تلاش‌ها ادامه داشت تا اینکه بعد از ۴ سال اولیای دم رضایت دادند.

شیخ علی زبید آل نبهان، چهره مردمی صلح و یکی از خیران جوان و معروف خوزستانی که تاکنون در پرونده‌های زیادی باعث صلح و سازش شده است می‌گوید:‌ در این پرونده اولیای دم به هیچ وجه رضایت نمی‌دادند. حتی با وجود اینکه مسئولان دادگستری و شورای حل اختلاف بسیار تلاش کردند اما در این امر موفق نشدند. تا اینکه با بزرگان طایفه ورود کردیم و توانستیم در ایام فاطمیه موفق شویم و خانواده مقتول به احترام حضرت زهرا(س)، بدون قید و شرط قاتل فرزندشان را بخشیدند.

