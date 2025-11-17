میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

انگشتان پسر ۱۶ ساله اصفهانی، قربانی جدید ترقه‌بازی

رئیس اورژانس اصفهان از وقوع حادثه‌ای دلخراش بر اثر انفجار ترقه دست‌ساز در منطقه‌ی «هفتون» اصفهان خبر داد.
کد خبر: ۱۳۴۰۷۶۸
| |
243 بازدید
انگشتان پسر ۱۶ ساله اصفهانی، قربانی جدید ترقه‌بازی

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، علیرضا زمانپور، رئیس اورژانس اصفهان اظهار داشت: این حادثه در ساعت ۱۵:۱۳ امروز رخ داد و در جریان آن، پسر ۱۶ ساله‌ای هنگام بازی با مواد محترقه، دچار قطع انگشتان یکی از دستان خود شد.

وی افزود: به محض اعلام حادثه، یک واحد امدادی اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شد و نیروهای اورژانس پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، مصدوم را برای ادامه‌ی مراقبت‌های پزشکی به بیمارستان الزهرا(س) منتقل کردند.

زمانپور با ابراز تاسف از تکرار حوادث مشابه، هشدار داد: «انفجار ترقه و مواد محترقه غیراستاندارد نه‌تنها بازی نیست، بلکه در یک لحظه می‌تواند آینده‌ی یک نوجوان را تغییر دهد که از همین رو خواهش می‌کنیم خانواده‌ها نسبت به استفاده‌ی فرزندانشان از این مواد خطرناک هوشیار باشند.

این مسئول تأکید کرد: پیشگیری از چنین حوادثی با آموزش، آگاهی و نظارت خانواده‌ها ممکن است، چرا که هر ساله اورژانس شاهد افزایش موارد سوختگی و قطع عضو ناشی از انفجار ترقه و مواد منفجره دست‌ساز است.

اورژانس پیش‌بیمارستانی استان اصفهان از ۱۶۱ پایگاه امدادی شامل ۸۱ پایگاه شهری، ۷۹ پایگاه جاده‌ای و یک پایگاه امداد هوایی و ۲ دستگاه اتوبوس آمبولانس برخوردار است.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
اصفهان حادثه ترقه بازی مواد محترقه پسر نوجوان انفجار قطع انگشت
آیا ولیعهد عربستان در سفر آمریکا جنگنده‌های اف-۳۵ را به دست می‌آورد؟
بیدارباش «تاکایچی» به اژدهای خفته؛ عدم ورود گردشگران چینی چه تأثیری بر اقتصاد ژاپن دارد؟
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
علت صدای انفجار در اصفهان چه بود؟
حکم رهبر انقلاب در استفاده و خرید و فروش ترقه و مواد محترقه
مرگ دلخراش مادر و پسر در انفجار مواد محترقه
آخرین آمار مصدومین چهارشنبه‌سوری در اصفهان
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
اولین واکنش سپاه به توقیف کشتی تالارا در دریای عمان  (۱۶۲ نظر)
ویدیوی جنجالی از دانشگاه تهران که سروصدا به راه انداخت  (۱۳۶ نظر)
نماینده مجلس: عدم اجرای قانون حجاب عامل خشکسالی  (۱۳۶ نظر)
چرا صدای مالباختگان گلباران به جایی نمی رسد!؟/ سرمایه‌ی هزاران مالباخته همچنان بلاتکلیف و سرگردان!  (۱۱۴ نظر)
امید علیمردانی بازیگر سریال ستایش مفقود شد  (۱۰۵ نظر)
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد  (۹۷ نظر)
شروع احتمالی مذاکرات هسته‌ای؛ ایران درخواست گفت‌و‌گو داده یا آمریکا؟  (۸۲ نظر)
اولین استعفا در دولت پزشکیان رقم خورد  (۸۱ نظر)
لحظات انهدام هواپیمای متجاوز توسط اف-16 ونزوئلا  (۶۷ نظر)
خلیل‌زاده سرباز شجاع قلعه‌نویی؛ تاختن به منتقدان، تحقیر مردم با رفتار و گفتار و استوری!  (۶۷ نظر)
بحران نان در آستانه نیمه دوم سال / زنگ خطر ورشکستگی سراسری به صدا درآمد  (۶۵ نظر)
کشف حجاب الناز شاکردوست در کنسرت مهران مدیری؟!  (۶۴ نظر)
گلایه عجیب فرزین از افزایش نرخ دلار و تورم/ آقای رئیس کل؛ ما مقصریم؟  (۶۲ نظر)
تصاویر دختران الهام علی اف که نفتکش‌شان توسط ایران توقیف شد  (۶۰ نظر)
مالک بانک آینده به عنوان «خادم ملت» معرفی شد!  (۵۹ نظر)
tabnak.ir/005cnI
tabnak.ir/005cnI