۲۶/آبان/۱۴۰۴
Monday 17 November 2025
۱۹:۲۸
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آرشیو
نظرسنجی
پیوندها
En
/
فا
En
العربیة
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
العربیة
/
English
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان
البرز
ایلام
بوشهر
تهران
چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان وبلوچستان
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهکیلویه و بویراحمد
کیش
گلستان
گیلان
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد
درباره ما
تماس با ما
خبرنامه
پیوندها
جستجو
آرشیو
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آب و هوا
اوقات شرعی
RSS
ویدئو
پربازدیدها
آخرین اخبار
بالای صفحه
ورزشی
»
ورزشی
بازدید
520
520
بازدید
پ
دیوارنگاره به افتخار ورزشکاران در ورودی تهران + عکس
با رونمایی از سازه جدید دیوارنگاره ورزشی در میدان راهآهن، اولین طرح این رسانه با اشاره به حضور موفق ورزشکاران ایران در مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی رونمایی شد.
کد خبر:
۱۳۴۰۷۴۳
تاریخ انتشار:
۲۶ آبان ۱۴۰۴ - ۱۸:۲۱
17 November 2025
کد خبر:
۱۳۴۰۷۴۳
|
۲۶ آبان ۱۴۰۴ - ۱۸:۲۱
17 November 2025
|
520
بازدید
520
بازدید
اشتراک گذاری
برچسب ها
میدان راه آهن
دیوارنگاره
بازی های کشورهای اسلامی
ورزشکاران ایرانی
قهرمانی
مدال طلا
مدال نقره
آیا ولیعهد عربستان در سفر آمریکا جنگندههای اف-۳۵ را به دست میآورد؟
بیدارباش «تاکایچی» به اژدهای خفته؛ عدم ورود گردشگران چینی چه تأثیری بر اقتصاد ژاپن دارد؟
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مدال نقره تکواندو به «یلدا» رسید
زنده از عربستان| در انتظار کولاک ورزشکاران ایران
طلای پارادوومیدانی همبستگی کشورهای اسلامی برای خسروی
فربد طالشی در ووشو مدال نقره کسب کرد
سومین مدال برنز تکواندو به «روژان» رسید
کسب دومین مدال برنز تکواندو توسط محمدی
مدال طلای ووشو بر گردن امیرحسین همتی
کسب مدال طلای ووشو توسط عرفان محرمی
طلاهای ناب سفیران اقتدار در ریاض؛ از والیبال تا تنیس روی میز
جادوی ساینا کریمی ۱۹ ساله روی شیاپچانگ
شب نقرهای کاروان ایران؛ طلای هفتم بر گردن گلشادنژاد/ مدالهای جدید برای شنا و وزنهبرداری
کسب مدال طلای بازیهای همبستگی توسط سهیلا منصوریان
قهرمانی مقتدرانه فوتسال ایران
صف انتظار برای عکس با دو ستاره کشتی ایران در ریاض!
دختر وزنه بردار ایران در دوضرب طلایی شد
قاسمی به برنز ماده شنای ۲۰۰ متر آزاد رسید
طلای ناب «سارا بهمنیار» در کاراته
آتوسا گلشادنژاد سومین طلایی تیم ملی کاراته / نقره عباسی در شنای ۵۰ متر
سارا شفیعی در رقابتهای ووشو قهرمان شد/ دوازدهمین طلا برای کاروان ایران
مدال نقره تکواندو به صادقیان رسید
دومین طلای تکواندو را مرادیان صید کرد
صعود ایران به رده پنجم جدول مدالی در عربستان
کسب یک طلا، دو نقره و یک برنز در کوراش
قهرمانی والیبال ایران / نهمین طلا به نام والیبال
جدول مدالی بازیهای کشورهای اسلامی / صعود جایگاه ایران
غلامی برنز شنای ۲۰۰ متر قورباغه را از آنخود کرد
پیروزیهای نمایندگان کوراش ایران
خوشروش در تکواندو برنزی شد
قهرمانی شهسواری در تنیس روی میز / روز طلایی تنیس روی میز دختران ایران
برچسب منتخب
# آتش بس غزه
# خروج از ان پی تی
# جنگ ایران و اسرائیل
# عملیات وعده صادق 3
# مذاکره ایران و آمریکا
# آژانس بین المللی انرژی اتمی
# حمله آمریکا به ایران
# حمله اسرائیل به ایران
# مکانیسم ماشه
# اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
ملل
ایران زمین
سرمایه
سپه
دی
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
الی گشت
آخرین اخبار
عکس تیم ملی به مناسبت صدمین بازی طارمی
مهاجرانی: فضای امروز جنگ رسانهای تمام عیار است
منشأ دود سیاه در آسمان مشهد چه بود؟
سورپرایز قلعهنویی برای مقابله به مثل با ازبکستان؛ قایدی در نقش اورونوف!
دیوارنگاره به افتخار ورزشکاران در ورودی تهران + عکس
درخواست تغییر یک برچسب ناعادلانه در وزارت علوم
بمب ساعتی قیمت در بازار سکه و طلا / پرواز قیمتها تا کجا ادامه دار است؟
این دو تونل نیایش و تونل امیرکبیر امشب مسدود هستند
تصاویر پرواز جنگندههای اف 16 و سوخو 30 ونزوئلا
مسکو: خواهان تقویت روابط با ایران هستیم
چرا مردم خودروی چینی می خرند؟
فاتحه ورزشگاه آزادی خوانده شد!
کرملین، دلیل تعویق دیدار پوتین و ترامپ را اعلام کرد
بنگویر: باید محمود عباس را در انفرادی زندانی کنیم
دلالان، بیماران را به پزشکان زیبایی میفروشند
وب گردی
قیمت آهن آلات در آهن ملل
خرید سرور اچ پی فیزیکی
بلیط هواپیما چارتر
دانلود اهنگ جدید
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
لحظات انهدام هواپیمای متجاوز توسط اف-16 ونزوئلا
اولین استعفا در دولت پزشکیان رقم خورد
خبر مهم: خلبان ارتش با نماد سوخو-۳۵
ضربه اطلاعاتی جدید ایران به رژیم صهیونیستی
اولین واکنش سپاه به توقیف کشتی تالارا در دریای عمان
الهام حمیدی، مدلینگ یک برند شد
جدول مدالی بازیهای کشورهای اسلامی / صعود جایگاه ایران
«فردین» در مغازه فرش فروشیاش
اخطار جدی ایران به آژانس اتمی
پاسخ عجیب ضرغامی به اظهارات پزشکیان درباره رهبری
ایران بازنده انتخابات عراق نشد!/ مدل رأی دهی هنوز قومی و مذهبی است
مژده امروز حافظ: کبوتر اقبال بر بام توست
تصاویر دختران الهام علی اف که نفتکششان توسط ایران توقیف شد
هیوندای سانتافه ۲۰۲۴؛ بازگشت با لباسی متفاوت
زمان اجرای شیوه جدید کالابرگ اعلام شد
اولین واکنش سپاه به توقیف کشتی تالارا در دریای عمان
(۱۶۲ نظر)
ویدیوی جنجالی از دانشگاه تهران که سروصدا به راه انداخت
(۱۳۶ نظر)
نماینده مجلس: عدم اجرای قانون حجاب عامل خشکسالی
(۱۳۶ نظر)
امید علیمردانی بازیگر سریال ستایش مفقود شد
(۱۰۵ نظر)
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد
(۹۷ نظر)
چرا صدای مالباختگان گلباران به جایی نمی رسد!؟/ سرمایهی هزاران مالباخته همچنان بلاتکلیف و سرگردان!
(۹۶ نظر)
شروع احتمالی مذاکرات هستهای؛ ایران درخواست گفتوگو داده یا آمریکا؟
(۸۲ نظر)
اولین استعفا در دولت پزشکیان رقم خورد
(۸۱ نظر)
لحظات انهدام هواپیمای متجاوز توسط اف-16 ونزوئلا
(۶۷ نظر)
خلیلزاده سرباز شجاع قلعهنویی؛ تاختن به منتقدان، تحقیر مردم با رفتار و گفتار و استوری!
(۶۷ نظر)
بحران نان در آستانه نیمه دوم سال / زنگ خطر ورشکستگی سراسری به صدا درآمد
(۶۵ نظر)
کشف حجاب الناز شاکردوست در کنسرت مهران مدیری؟!
(۶۴ نظر)
گلایه عجیب فرزین از افزایش نرخ دلار و تورم/ آقای رئیس کل؛ ما مقصریم؟
(۶۲ نظر)
تصاویر دختران الهام علی اف که نفتکششان توسط ایران توقیف شد
(۶۰ نظر)
مالک بانک آینده به عنوان «خادم ملت» معرفی شد!
(۵۹ نظر)
tabnak.ir/005cmt
tabnak.ir/005cmt
کپی شد