میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

دیوارنگاره به افتخار ورزشکاران در ورودی تهران + عکس

با رونمایی از سازه جدید دیوارنگاره‌ ورزشی در میدان راه‌آهن، اولین طرح این رسانه با اشاره به حضور موفق ورزشکاران ایران در مسابقات همبستگی کشور‌های اسلامی رونمایی شد.
کد خبر: ۱۳۴۰۷۴۳
| |
520 بازدید
دیوارنگاره به افتخار ورزشکاران در ورودی تهران + عکس
میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
میدان راه آهن دیوارنگاره بازی های کشورهای اسلامی ورزشکاران ایرانی قهرمانی مدال طلا مدال نقره
آیا ولیعهد عربستان در سفر آمریکا جنگنده‌های اف-۳۵ را به دست می‌آورد؟
بیدارباش «تاکایچی» به اژدهای خفته؛ عدم ورود گردشگران چینی چه تأثیری بر اقتصاد ژاپن دارد؟
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مدال نقره تکواندو به «یلدا» رسید
زنده از عربستان| در انتظار کولاک ورزشکاران ایران
طلای پارادوومیدانی همبستگی کشورهای اسلامی برای خسروی
فربد طالشی در ووشو مدال نقره کسب کرد
سومین مدال برنز تکواندو به «روژان» رسید
کسب دومین مدال برنز تکواندو توسط محمدی
مدال طلای ووشو بر گردن امیرحسین همتی
کسب مدال طلای ووشو توسط عرفان محرمی 
طلاهای ناب سفیران اقتدار در ریاض؛ از والیبال تا تنیس روی میز
جادوی ساینا کریمی ۱۹ ساله روی شیاپچانگ
شب نقره‌ای کاروان ایران؛ طلای هفتم بر گردن گلشادنژاد/ مدال‌های جدید برای شنا و وزنه‌برداری
کسب مدال طلای بازی‌های همبستگی توسط سهیلا منصوریان
قهرمانی مقتدرانه فوتسال ایران
صف انتظار برای عکس با دو ستاره کشتی ایران در ریاض!
دختر وزنه بردار ایران در دوضرب طلایی شد
قاسمی به برنز ماده شنای ۲۰۰ متر آزاد رسید
طلای ناب «سارا بهمنیار» در کاراته
آتوسا گلشادنژاد سومین طلایی تیم ملی کاراته / نقره عباسی در شنای ۵۰ متر
سارا شفیعی در رقابت‌های ووشو قهرمان شد/ دوازدهمین طلا برای کاروان ایران
مدال نقره تکواندو به صادقیان رسید
دومین طلای تکواندو را مرادیان صید کرد
صعود ایران به رده پنجم جدول مدالی در عربستان
کسب یک طلا، دو نقره و یک برنز در کوراش
قهرمانی والیبال ایران / نهمین طلا به نام والیبال 
جدول مدالی بازی‌های کشور‌های اسلامی / صعود جایگاه ایران
غلامی برنز شنای ۲۰۰ متر قورباغه را از آن‌خود کرد
پیروزی‌های نمایندگان کوراش ایران
خوش‌روش در تکواندو برنزی شد
قهرمانی شهسواری در تنیس روی میز / روز طلایی تنیس روی میز دختران ایران
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
اولین واکنش سپاه به توقیف کشتی تالارا در دریای عمان  (۱۶۲ نظر)
ویدیوی جنجالی از دانشگاه تهران که سروصدا به راه انداخت  (۱۳۶ نظر)
نماینده مجلس: عدم اجرای قانون حجاب عامل خشکسالی  (۱۳۶ نظر)
امید علیمردانی بازیگر سریال ستایش مفقود شد  (۱۰۵ نظر)
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد  (۹۷ نظر)
چرا صدای مالباختگان گلباران به جایی نمی رسد!؟/ سرمایه‌ی هزاران مالباخته همچنان بلاتکلیف و سرگردان!  (۹۶ نظر)
شروع احتمالی مذاکرات هسته‌ای؛ ایران درخواست گفت‌و‌گو داده یا آمریکا؟  (۸۲ نظر)
اولین استعفا در دولت پزشکیان رقم خورد  (۸۱ نظر)
لحظات انهدام هواپیمای متجاوز توسط اف-16 ونزوئلا  (۶۷ نظر)
خلیل‌زاده سرباز شجاع قلعه‌نویی؛ تاختن به منتقدان، تحقیر مردم با رفتار و گفتار و استوری!  (۶۷ نظر)
بحران نان در آستانه نیمه دوم سال / زنگ خطر ورشکستگی سراسری به صدا درآمد  (۶۵ نظر)
کشف حجاب الناز شاکردوست در کنسرت مهران مدیری؟!  (۶۴ نظر)
گلایه عجیب فرزین از افزایش نرخ دلار و تورم/ آقای رئیس کل؛ ما مقصریم؟  (۶۲ نظر)
تصاویر دختران الهام علی اف که نفتکش‌شان توسط ایران توقیف شد  (۶۰ نظر)
مالک بانک آینده به عنوان «خادم ملت» معرفی شد!  (۵۹ نظر)
tabnak.ir/005cmt
tabnak.ir/005cmt