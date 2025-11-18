میلی صفحه خبر لوگو بالا
گیاه بابا آدم، که به نام علمی «بتولیا» شناخته می شود، از خانواده کدوئیان است و به خاطر خواص دارویی و زیبایی شناختی اش در باغ ها و فضاهای سبز محبوب است. یکی از مشکلات رایجی که ممکن است صاحبان این گیاه با آن مواجه شوند، زرد شدن برگ های آن است. این مشکل نه تنها بر زیبایی گیاه تأثیر می گذارد بلکه می تواند نشانه ای از مشکلات جدی تری باشد که به سلامت گیاه آسیب می زند.
به گزارش تابناک؛ گیاه بابا آدم، که به نام علمی «بتولیا» شناخته می‌شود، از خانواده کدوئیان است و به خاطر خواص دارویی و زیبایی شناختی اش در باغ‌ها و فضا‌های سبز محبوب است. یکی از مشکلات رایجی که ممکن است صاحبان این گیاه با آن مواجه شوند، زرد شدن برگ‌های آن است. این مشکل نه تنها بر زیبایی گیاه تأثیر می‌گذارد بلکه می‌تواند نشانه‌ای از مشکلات جدی تری باشد که به سلامت گیاه آسیب می‌زند. در این مقاله، به بررسی علل زرد شدن برگ‌های بابا آدم، پیامد‌های آن و راهکار‌های درمان خواهیم پرداخت.

۱. آبیاری نادرست

به گزارش دلگرم، یکی از رایج‌ترین دلایل زرد شدن برگ‌های گیاهان، آبیاری نادرست است. اگر گیاه بیش از حد آبیاری شود، ریشه‌ها دچار خفگی می‌شوند و نمی‌توانند اکسیژن لازم را دریافت کنند. از سوی دیگر، آبیاری ناکافی نیز می‌تواند باعث زرد شدن برگ‌ها شود، زیرا گیاه نمی‌تواند مواد مغذی لازم برای رشد را جذب کند.

۲. کمبود عناصر مغذی

کمبود عناصر مغذی مانند نیتروژن، پتاسیم و آهن می‌تواند باعث زرد شدن برگ‌های بابا آدم شود. نیتروژن به عنوان یکی از عناصر کلیدی در فرآیند فتوسنتز عمل می‌کند و کمبود آن می‌تواند به زردی برگ‌ها منجر شود. همچنین کمبود آهن باعث زرد شدن برگ‌ها به ویژه در نواحی بین رگبرگ‌ها می‌شود.

۳. بیماری‌ها و آفات

بیماری‌های قارچی و آفات می‌توانند به زرد شدن برگ‌ها منجر شوند. آفات مانند شته و کنه می‌توانند از شیره گیاه تغذیه کنند و باعث ضعف و زرد شدن برگ‌ها شوند. همچنین بیماری‌های قارچی مانند لکه دار شدن می‌توانند به گیاه آسیب برسانند و منجر به زرد شدن برگ‌ها شوند.

