ویروس جدیدی در قم در گردش نیست

دکتر علی ابرازه، با بیان اینکه نوسانات دمایی و تغییرات آبوهوایی، زمینهساز افزایش ابتلا به بیماریهای تنفسی میشود، افزود: افزایش موارد سرماخوردگی، آنفلوانزا و سایر ویروسهای فصلی طبیعی است و جای نگرانی درباره ویروس ناشناخته وجود ندارد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم ضمن تأکید بر نقش مردم در کنترل این بیماریها گفت: رعایت دستورالعملهای بهداشتی، شستوشوی مداوم دستها، پرهیز از حضور در تجمعات غیرضروری و استفاده از ماسک در مواقع ازدحام، سادهترین، اما مؤثرترین راهها برای پیشگیری از ابتلاست.
به گزارش تابناک و به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم در روز دوشنبه ۲۶ آبان، ابرازه در پایان یادآور شد: با رعایت نکات بهداشتی و مراقبتهای فردی، میتوانیم این دوره از بیماریهای فصلی را بدون مشکل خاصی پشت سر بگذاریم.