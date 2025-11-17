میلی صفحه خبر لوگو بالا
ویروس جدیدی در قم در گردش نیست

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با رد شایعات مربوط به شیوع یک «ویروس جدید»، در قم تأکید کرد: مورد غیرمعمول یا ویروس جدیدی در قم مشاهده نشده و آنچه این روزها باعث افزایش مراجعات شده، همان ویروس‌های فصلی و رایج دستگاه تنفسی است که هر سال در این فصل با آن مواجه هستیم.
ویروس جدیدی در قم در گردش نیست

دکتر علی ابرازه، با بیان اینکه نوسانات دمایی و تغییرات آب‌وهوایی، زمینه‌ساز افزایش ابتلا به بیماری‌های تنفسی می‌شود، افزود: افزایش موارد سرماخوردگی، آنفلوانزا و سایر ویروس‌های فصلی طبیعی است و جای نگرانی درباره ویروس ناشناخته وجود ندارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم ضمن تأکید بر نقش مردم در کنترل این بیماری‌ها گفت: رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، شست‌وشوی مداوم دست‌ها، پرهیز از حضور در تجمعات غیرضروری و استفاده از ماسک در مواقع ازدحام، ساده‌ترین، اما مؤثرترین راه‌ها برای پیشگیری از ابتلاست.

به گزارش تابناک و به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم در روز دوشنبه ۲۶ آبان، ابرازه در پایان یادآور شد: با رعایت نکات بهداشتی و مراقبت‌های فردی، می‌توانیم این دوره از بیماری‌های فصلی را بدون مشکل خاصی پشت سر بگذاریم.

