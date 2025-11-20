میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

روایت تلخ از سقوط ارزش ریال/ هر کیلو آدامس معادل قیمت یک سکه در ۱۳۹۷ شد!

تورم افسارگسیخته و کاهش ارزش ریال، حالا به ساده‌ترین اقلام مصرفی رسیده است؛ جایی‌که قیمت هر کیلو آدامس تولید داخل با رقم حیرت‌انگیز دو میلیون و دویست هزار تومان عرضه می‌شود.
کد خبر: ۱۳۴۰۷۰۷
| |
531 بازدید

روایت تلخ از سقوط ارزش ریال/ هر کیلو آدامس معادل قیمت یک سکه در ۱۳۹۷ شد!

افزایش هزینه‌های تولید و سایه سنگین تورم بر بخش‌های مولد اقتصاد، حالا چنان دامان کالاهای مصرفی را گرفته است که حتی قیمت آدامس هم وارد محدوده لوکس‌ها شده است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ در روزهایی که بسیاری از مردم دیگر با تردید به برچسب قیمت‌ها نگاه می‌کنند، شرکت صنعتی پارس مینو با افشای تازه‌ای در سامانه کُدال از نرخ‌های جدید محصولات خود پرده برداشته است؛ نرخ‌هایی که بیش از هر چیز، تصویر گویایی از فشار تورمی بر تولید را نشان می‌دهد.

دلایل افزایش قیمت آدامس در 1404

این شرکت در نامه‌ای خطاب به سازمان بورس درباره‌ی دلایل افزایش قیمت آدامس چنین توضیح داده است:

به‌دنبال تحولات اقتصادی اخیر و به‌ویژه افزایش قیمت حامل‌های انرژی، نوسانات فزاینده در نرخ مواد اولیه و بسته‌بندی و همچنین تغییرات قابل توجه در هزینه‌های حمل‌ونقل، شرایط تولید محصولات مینو «به‌طور محسوسی تحت تأثیر» قرار گرفته است.

به گفته شرکت، این تغییرات نه‌تنها بر بهای تمام‌شده تولید اثر مستقیم گذاشته، بلکه موجب افزایش فشار بر زنجیره تأمین نیز شده است.

یک کیلو آدامس چند؟

طبق گزارش رسمی مینو، قیمت برخی از انواع آدامس این شرکت تا ۲۲ درصد افزایش یافته است. نمونه شاخص آن، آدامس «وایت» است که قیمت هر بسته ۵۰۰ گرمی آن به ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان رسیده؛ یعنی هر کیلو آدامس وایت ۲٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان قیمت دارد. این رقم نسبت به نرخ قبلی، افزایش مستقیم ۲۲ درصدی را نشان می‌دهد.

روایت تلخ از سقوط ارزش ریال/ هر کیلو آدامس معادل قیمت یک سکه در ۱۳۹۷ شد!

این عدد در نگاه اول فقط یک قیمت جدید است، اما اگر آن را در بستر تاریخی بررسی کنیم، معنا تغییر می‌کند: در خرداد ۱۳۹۷ با ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌شد یک سکه تمام بهار آزادی طرح جدید خرید؛ سکه‌ای که امروز در بازار تهران حدود ۱۱۶ میلیون تومان قیمت دارد. به بیان دیگر، وزن یک کیلو آدامس در سال ۱۴۰۴ معادل ارزش یک سکه طلا در هفت سال قبل است.

حتی اگر این مبلغ را با طلا بسنجیم، همین رقم در سال ۱۳۹۴ برابر ارزش ۲۳ گرم طلای ۱۸ عیار بود.

مینو در اطلاعیه خود قیمت جدید برند دیگر خود یعنی آدامس «شیک» را نیز اعلام کرده است:

  • هر بسته ۳۱۰ گرمی آدامس شیک به ۲۲۰٬۰۰۰ تومان رسیده است.
  • بنابراین، یک پک کامل شامل ۶۰ بسته ۴ عددی آدامس (در مجموع ۲۴۰ عدد)، قیمتی معادل همان ۲۲۰ هزار تومان دارد.

با این حساب، اگر پنج پک کامل (یعنی ۱٬۲۰۰ عدد آدامس) تهیه شود، مبلغ آن دقیقاً ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان خواهد بود؛ همان قیمتی که پیش‌تر برای نیم‌کیلو آدامس وایت اعلام شده بود.

اما تطبیق تاریخی این رقم، شاید تأمل‌برانگیزترین بخش ماجرا باشد: در سال ۱۳۶۴، با همین مبلغ یعنی حدود ۱٫۱ میلیون تومان امروزی می‌شد یک خانه ۷۵ متری در تهرانِ آن زمان خرید. حتی در مهرماه ۱۳۹۴، بهای یک ربع سکه حدود ۲۵۵٬۰۰۰ تومان بود؛ یعنی تقریباً معادل بهای یک پک فعلی از آدامس‌های شیک.

فرجام تلخ یک مقیاس ساده

ارقام یادشده، فقط قیمت چند نوع آدامس نیستند؛ بلکه نشانه‌ای روشن از مسیر فرسایشی ارزش ریال در سال‌های اخیرند. مقایسه‌هایی از این دست نشان می‌دهد که قدرت خرید مردم به‌صورت پیوسته و ملموس کاهش یافته است، تا جایی که اقلامی روزمره و ساده — مانند آدامس — اکنون می‌توانند مقیاسی برای سنجش سرعت آب‌رفتن ارزش پول ملی باشند. بنابراین، تورم دیگر پدیده‌ای دور از ذهن یا آمارهای خشک اقتصادی نیست؛ طعم آن را می‌شود در کوچک‌ترین خریدهای روزانه حس کرد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
آدامس قیمت مسکن تورم مینو ارزش ریال کاهش قدرت خرید مردم تولید آدامس شیک
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم
«استیضاح میدری» جدی است/ گزینه‌های احتمالی برای «وزارت کار» چه کسانی هستند؟
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
الهام حمیدی، مدلینگ یک برند شد
شرط و شروط بن‌سلمان برای پذیرش غنی‌سازی در ایران
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد
پاسخ تند دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به جوزف عون
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم
سورپرایز: روسیه سوخو 57 را در سینی تقدیم کرد! + زیرنویس
بیانیه وزارت امور خارجه درباره قطعنامه شورای امنیت
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟
شکست امیرحسین زارع مقابل رقیب دوست داشتنی
دستگیری ۲۵۰ جادوگر افغانستانی در ۱۰ماه
جزئیات پرونده پژمان جمشیدی و نظر پزشکی قانونی
روایت مرشد ترامپ از پروژه اسرائیل برای ایران
نتانیاهو وارد خاک سوریه شد
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد  (۲۲۷ نظر)
ویدیوی جنجالی از دانشگاه تهران که سروصدا به راه انداخت  (۱۹۲ نظر)
چرا صدای مالباختگان گلباران به جایی نمی رسد!؟/ سرمایه‌ی هزاران مالباخته همچنان بلاتکلیف و سرگردان!  (۱۴۸ نظر)
شروع احتمالی مذاکرات هسته‌ای؛ ایران درخواست گفت‌و‌گو داده یا آمریکا؟  (۸۳ نظر)
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد  (۸۲ نظر)
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!  (۷۵ نظر)
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟  (۷۴ نظر)
مدیران بازنشسته ای که همچنان شوق خدمت دارند/ این هشت نفر به درب خروج هدایت می‌شوند؟  (۷۳ نظر)
خلیل‌زاده سرباز شجاع قلعه‌نویی؛ تاختن به منتقدان، تحقیر مردم با رفتار و گفتار و استوری!  (۷۱ نظر)
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟  (۷۱ نظر)
هشدار قاضی دیوان عالی: مهریه زن مشروط‌بردار نیست  (۶۹ نظر)
دانشگاه پیام‌ نور منحل می‌شود؟!  (۶۹ نظر)
تصاویر دختران الهام علی اف که نفتکش‌شان توسط ایران توقیف شد  (۶۶ نظر)
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم  (۶۵ نظر)
حمله مجری صداوسیما به فردوسی پور: دنبال دیده شدن است  (۶۳ نظر)
tabnak.ir/005cmJ
tabnak.ir/005cmJ