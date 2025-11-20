روایت تلخ از سقوط ارزش ریال/ هر کیلو آدامس معادل قیمت یک سکه در ۱۳۹۷ شد!

تورم افسارگسیخته و کاهش ارزش ریال، حالا به ساده‌ترین اقلام مصرفی رسیده است؛ جایی‌که قیمت هر کیلو آدامس تولید داخل با رقم حیرت‌انگیز دو میلیون و دویست هزار تومان عرضه می‌شود.

افزایش هزینه‌های تولید و سایه سنگین تورم بر بخش‌های مولد اقتصاد، حالا چنان دامان کالاهای مصرفی را گرفته است که حتی قیمت آدامس هم وارد محدوده لوکس‌ها شده است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ در روزهایی که بسیاری از مردم دیگر با تردید به برچسب قیمت‌ها نگاه می‌کنند، شرکت صنعتی پارس مینو با افشای تازه‌ای در سامانه کُدال از نرخ‌های جدید محصولات خود پرده برداشته است؛ نرخ‌هایی که بیش از هر چیز، تصویر گویایی از فشار تورمی بر تولید را نشان می‌دهد.

دلایل افزایش قیمت آدامس در 1404

این شرکت در نامه‌ای خطاب به سازمان بورس درباره‌ی دلایل افزایش قیمت آدامس چنین توضیح داده است:

به‌دنبال تحولات اقتصادی اخیر و به‌ویژه افزایش قیمت حامل‌های انرژی، نوسانات فزاینده در نرخ مواد اولیه و بسته‌بندی و همچنین تغییرات قابل توجه در هزینه‌های حمل‌ونقل، شرایط تولید محصولات مینو «به‌طور محسوسی تحت تأثیر» قرار گرفته است.

به گفته شرکت، این تغییرات نه‌تنها بر بهای تمام‌شده تولید اثر مستقیم گذاشته، بلکه موجب افزایش فشار بر زنجیره تأمین نیز شده است.

یک کیلو آدامس چند؟

طبق گزارش رسمی مینو، قیمت برخی از انواع آدامس این شرکت تا ۲۲ درصد افزایش یافته است. نمونه شاخص آن، آدامس «وایت» است که قیمت هر بسته ۵۰۰ گرمی آن به ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان رسیده؛ یعنی هر کیلو آدامس وایت ۲٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان قیمت دارد. این رقم نسبت به نرخ قبلی، افزایش مستقیم ۲۲ درصدی را نشان می‌دهد.

این عدد در نگاه اول فقط یک قیمت جدید است، اما اگر آن را در بستر تاریخی بررسی کنیم، معنا تغییر می‌کند: در خرداد ۱۳۹۷ با ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌شد یک سکه تمام بهار آزادی طرح جدید خرید؛ سکه‌ای که امروز در بازار تهران حدود ۱۱۶ میلیون تومان قیمت دارد. به بیان دیگر، وزن یک کیلو آدامس در سال ۱۴۰۴ معادل ارزش یک سکه طلا در هفت سال قبل است.

حتی اگر این مبلغ را با طلا بسنجیم، همین رقم در سال ۱۳۹۴ برابر ارزش ۲۳ گرم طلای ۱۸ عیار بود.

مینو در اطلاعیه خود قیمت جدید برند دیگر خود یعنی آدامس «شیک» را نیز اعلام کرده است:

هر بسته ۳۱۰ گرمی آدامس شیک به ۲۲۰٬۰۰۰ تومان رسیده است.

به رسیده است. بنابراین، یک پک کامل شامل ۶۰ بسته ۴ عددی آدامس (در مجموع ۲۴۰ عدد)، قیمتی معادل همان ۲۲۰ هزار تومان دارد.

با این حساب، اگر پنج پک کامل (یعنی ۱٬۲۰۰ عدد آدامس) تهیه شود، مبلغ آن دقیقاً ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان خواهد بود؛ همان قیمتی که پیش‌تر برای نیم‌کیلو آدامس وایت اعلام شده بود.

اما تطبیق تاریخی این رقم، شاید تأمل‌برانگیزترین بخش ماجرا باشد: در سال ۱۳۶۴، با همین مبلغ یعنی حدود ۱٫۱ میلیون تومان امروزی می‌شد یک خانه ۷۵ متری در تهرانِ آن زمان خرید. حتی در مهرماه ۱۳۹۴، بهای یک ربع سکه حدود ۲۵۵٬۰۰۰ تومان بود؛ یعنی تقریباً معادل بهای یک پک فعلی از آدامس‌های شیک.

فرجام تلخ یک مقیاس ساده

ارقام یادشده، فقط قیمت چند نوع آدامس نیستند؛ بلکه نشانه‌ای روشن از مسیر فرسایشی ارزش ریال در سال‌های اخیرند. مقایسه‌هایی از این دست نشان می‌دهد که قدرت خرید مردم به‌صورت پیوسته و ملموس کاهش یافته است، تا جایی که اقلامی روزمره و ساده — مانند آدامس — اکنون می‌توانند مقیاسی برای سنجش سرعت آب‌رفتن ارزش پول ملی باشند. بنابراین، تورم دیگر پدیده‌ای دور از ذهن یا آمارهای خشک اقتصادی نیست؛ طعم آن را می‌شود در کوچک‌ترین خریدهای روزانه حس کرد.