سازمان امنیت داخلی رژیم صهیونیستی و پلیس این رژیم، صبح دیروز (یکشنبه)، در اطلاعیهای مشترک مدعی شدند که فردی ۲۷ ساله به نام «شمعون ازرزر» را به اتهام همکاری با ایران دستگیر کردهاند که طی بیش از یک سال در ارتباط مستقیم با مأموران اطلاعاتی ایران قرار داشته است.
گفته شده که چند ساعت پیش از حمله رژیم صهیونیستی به ایران، ازرزر از طریق نشانههایی که دریافت کرده بود، از وقوع حمله مطلع میشود. او بلافاصله با همان عامل ایرانی تماس برقرار میکند و بنا بر ادعای رسانههای صهیونیستی، از او خواسته میشود دوربینهایی در نزدیکی منزل نخستوزیر نتانیاهو نصب کند.
در گزارشی که از شبکههای صهیونیستی منتشر شد آمده که «شمعون ازرزر»، ۲۷ ساله از «کریات یام»، با کمک همسر یا دوست دخترش، که در نیروهای ذخیره ارتش و در نیروی هوایی خدمت میکرد؛ برای بهدست آوردن اطلاعاتی درباره ارتش و پایگاههای نیروی هوایی اقدام کرده بود. در تحقیقات شاباک و پلیس رژیم صهیونیستی آمده که «شمعون ازرزر» بیش از یک سال با عوامل اطلاعاتی ایرانی در ارتباط بوده و بنا به دستور آنها مأموریتهای امنیتی گوناگونی انجام داده است و تصاویر و مختصات مکانهای حساس داخل سرزمینهای اشغالی را منتقل کرده و حتی پیشنهاد داده بود اطلاعات حیاتی از پایگاههای ارتش را در اختیار عوامل ایرانی قرار دهد. شبکه اسرائیلی مدعی شده که «ازرزر» در برابر خدماتش پول دریافت کرده است که از طریق پرداختهای دیجیتالی به او منتقل شده است.
گزارش شبکه شبکه تلویزیونی «آی ۲۴ نیوز» رژیم صهیونیستی میگوید که ازرزر با بدهیهای سنگین به مبلغ چهارصد هزار شِکِل روبهروست، و سابقهٔ کیفری گسترده دارد. در مرحلهای حتی امکان سفر فیزیکی به ایران را بررسی میکند. در گزارش این شبکه بخشی از مکاتبات ادعایی میان ازرزر و عامل ایرانی نیز پخش شده است. این شبکه صهیونیستی ادعا کرده، نهادهای اطلاعاتی ایران در مکاتبه با «شمعون ازرزر» از او خواستهاند تا دوربینهایی در نزدیکی خانهٔ نتانیابو نصب کند. ازرزر نیز در یکی از مکاتبات خود آنگونه که شبکه اسرائیلی ادعا کرده به عامل ایرانی گفته که من به افرادی که دنبالم هستند بدهکارم، فهمیدهاند که با شما حرف میزنم. در این گزارش آمده که این فرد اسرائیلی همچنین به عامل ایرانی گفته که من ممنوعالخروج هستم. برای گذرنامهها فکری کن.