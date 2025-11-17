میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تغییر مهم در ساختار مدیریتی پرسپولیس

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس با پذیرش استعفای محمد انصاری از سمت معاونت ورزشی باشگاه، محسن خلیلی را پس از جلسات متعدد بررسی به عنوان معاون ورزشی جدید باشگاه منصوب کرد.
کد خبر: ۱۳۴۰۶۹۴
| |
13 بازدید

تغییر مهم در ساختار مدیریتی پرسپولیس

به گزارش تابناک به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، پیمان حدادی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، محسن خلیلی مهاجم سرشناس و پیشین سرخپوشان را به صورت رسمی به عنوان معاون ورزشی باشگاه منصوب کرد. این انتخاب در پی بررسی گزینه‌های مختلف و اخذ برنامه سه‌ساله انجام شد.

محسن خلیلی در کنار سابقه قهرمانی در لیگ برتر و جام حذفی با پرسپولیس به عنوان بازیکن در عرصه‌های مدیریتی و اجرایی نیز کارآمدی خود را برای پرسپولیس نشان داده است.

او در فصل ۸۷-۱۳۸۶ حضور درخشانی در پرسپولیس داشت. عنوان آقای گلی را به صورت مشترک از آن خود نمود و در بازی پایانی این فصل، گل حساسی را به ثمر رساند که در یکی از دراماتیک‌ترین قهرمانی‌های پرسپولیس نقش بسزایی را ایفا کرد.

محسن خلیلی با گلزنی در هر دو دیدار رفت و برگشت دربی همان فصل، محبوبیت بالایی کسب کرد و لقب به‌یادماندنی «محسن رفت و برگشت» را برای خود به دست آورد.

خلیلی در فینال جام حذفی ۸۹-۱۳۸۸ نیز موفق به گلزنی شد. این گل که با قهرمانی پرسپولیس همراه بود، آخرین گل او برای سرخپوشان لقب گرفت.

خلیلی حدود ۸ سال پس از جدایی در قامت مدیر تیم به پرسپولیس بازگشت و در فعالیت‌های اجرایی فوتبال نیز خوش درخشید.

اوج کارآمدی محسن خلیلی در مسوولیت‌های اجرایی را باید پس از حضورش در پست مدیریت آکادمی فوتبال باشگاه پرسپولیس بدانیم. او در راستای حمایت‌ها و برنامه‌های کلان باشگاه در این بخش، یک تحول اساسی را در آکادمی فوتبال پرسپولیس رقم زد. حال او یک بار دیگر این جا در پرسپولیس حضور دارد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
پرسپولیس محسن خلیلی پیمان حدادی معاون ورزشی محمد انصاری لیگ برتر
چند سناریو درباره نتایج سفر «بن سلمان» به آمریکا؛ عادی سازی رابطه با اسرائیل رونمایی می‌شود؟
به این زودی ها با آمریکا مذاکره نمی کنیم/ دشمن هزینه براندازی را کمتر از تغییر رفتار می داند!
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مهدی طارمی ناخواسته با پرسپولیس قرارداد بست!
طاهری: به پرسپولیس و تراکتور امتیاز دادند
میزبان بازی دربی مشخص شد
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
اولین واکنش سپاه به توقیف کشتی تالارا در دریای عمان  (۱۶۲ نظر)
نماینده مجلس: عدم اجرای قانون حجاب عامل خشکسالی  (۱۳۵ نظر)
ویدیوی جنجالی از دانشگاه تهران که سروصدا به راه انداخت  (۱۳۱ نظر)
امید علیمردانی بازیگر سریال ستایش مفقود شد  (۱۰۵ نظر)
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد  (۹۷ نظر)
شروع احتمالی مذاکرات هسته‌ای؛ ایران درخواست گفت‌و‌گو داده یا آمریکا؟  (۸۲ نظر)
اولین استعفا در دولت پزشکیان رقم خورد  (۸۱ نظر)
لحظات انهدام هواپیمای متجاوز توسط اف-16 ونزوئلا  (۶۶ نظر)
خلیل‌زاده سرباز شجاع قلعه‌نویی؛ تاختن به منتقدان، تحقیر مردم با رفتار و گفتار و استوری!  (۶۶ نظر)
بحران نان در آستانه نیمه دوم سال / زنگ خطر ورشکستگی سراسری به صدا درآمد  (۶۵ نظر)
کشف حجاب الناز شاکردوست در کنسرت مهران مدیری؟!  (۶۴ نظر)
گلایه عجیب فرزین از افزایش نرخ دلار و تورم/ آقای رئیس کل؛ ما مقصریم؟  (۶۲ نظر)
تصاویر دختران الهام علی اف که نفتکش‌شان توسط ایران توقیف شد  (۶۰ نظر)
مالک بانک آینده به عنوان «خادم ملت» معرفی شد!  (۵۹ نظر)
تصاویر جنجالی دختران نیمه برهنه در جزیره قشم  (۵۹ نظر)
tabnak.ir/005cm6
tabnak.ir/005cm6