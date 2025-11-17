\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u0633\u0627\u0644 96 \u062e\u0628\u0631\u06cc \u0645\u0646\u062a\u0634\u0631 \u0634\u062f\u0647 \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u0622\u0646 \u0622\u0645\u0627\u0631 \u0642\u06cc\u0645\u062a \u0645\u06cc\u0648\u0647 \u0648 \u062a\u0631\u0647 \u0628\u0627\u0631 \u0622\u0645\u062f\u0647 \u06a9\u0647 \u062f\u06cc\u062f\u0646 \u0627\u06cc\u0646 \u0627\u0631\u0642\u0627\u0645 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0631\u0648\u0632\u0647\u0627\u06cc \u06af\u0631\u0627\u0646\u06cc \u0633\u0631\u0633\u0627\u0645 \u0622\u0648\u0631 \u062e\u0627\u0644\u06cc \u0627\u0632 \u0644\u0637\u0641 \u0646\u06cc\u0633\u062a.