قیمت میوه‌ و تره‌بار در تیرماه ۹۶ !

نگاهی به قیمت میوه‌ و تره‌بار در تیرماه ۹۶ که در یک سایت منتشر شده است.
قیمت میوه‌ و تره‌بار در تیرماه ۹۶ !

به گزارش تابناک؛ سال 96 خبری منتشر شده که در آن آمار قیمت میوه و تره بار آمده که دیدن این ارقام در این روزهای گرانی سرسام آور خالی از لطف نیست.

قیمت میوه قیمت تره بار میوه و تره بار قیمت گیلاس سال 96 تورم اقتصاد افزایش قیمت ها گرانی میوه
تابی جان
اینا را ننویس
دلمون خون میشه از گذشت زمان
