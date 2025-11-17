میلی صفحه خبر لوگو بالا
محمد فاضلی درگذشت

محمد فاضلی، استاد دانشگاه و مترجم، در سن ۸۷ سالگی از دنیا رفت.
1809 بازدید
محمد فاضلی درگذشت

به گزارش تابناک؛ محمد فاضلی متولد سال ۱۳۱۷ در روستای دایە سلیمان از توابعِ شهرستان سقز بود که بیش از نیم قرن در گروه زبان و ادبیات عربی و تاریخ ادبیات فرانسه در دانشگاه فردوسی مشهد مشغول به تدریس بود.

انجمن آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی مشهد با اعلام این خبر نوشته است: «محمد فاضلی، استاد برجسته و عضو هیأت علمی رشته زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد، در سن ۸۷ سالگی به رحمت ایزدی پیوست.

زنده‌یاد دکتر فاضلی با بیش از سه دهه فعالیت علمی، نقش ماندگاری در آموزش و پژوهش در زبان و ادبیات عربی ایفا کرد و نسل‌های زیادی از استادان و معلمان کشور از محضرش بهره بردند.

مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی مشهد این ضایعۀ بزرگ را به خانوادۀ ایشان، خانواه بزرگ دانشگاه فردوسی مشهد و جامعۀ علمی کشور تسلیت می‌گوید و برای آن شادروان رحمت گستردهٔ الهی را آرزومند است.»

محمد فاضلی سقز درگذشت دانشگاه فردوسی استاد دانشگاه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۶
0
0
پاسخ
روحش شاد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۶
0
0
پاسخ
روحش شاد.
