مدارس قم تا پایان هفته تعطیل شد

به گزارش تابناک به نقل از مهر، متن اطلاعیه آموزش و پروش استان قم به شرح ذیل است:

قابل توجه کلیه دانش آموزان، اولیای محترم و فرهنگیان در راستای حفظ و صیانت از سلامت دانش آموزان و شکستن زنجیره انتقال بیماری به اطلاع می‌رساند:

فعالیت آموزشی کلیه مقاطع تحصیلی در روز‌های سه شنبه و چهارشنبه ۲۷ و ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۴ بصورت غیرحضوری می‌باشد.

لازم به ذکر است، مدیران محترم مدارس ضرورت دارد ترتیبی اتخاذ نمایند تا جهت پاسخگویی و رسیدگی به امور آموزشی پرورشی و اداری، تعدادی از کادر مدیریت مدرسه در واحد آموزشی حاضر گردند.