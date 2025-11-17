مدارس قم تا پایان هفته تعطیل شد

به گزارش تابناک به نقل از مهر، متن اطلاعیه آموزش و پروش استان قم به شرح ذیل است:
قابل توجه کلیه دانش آموزان، اولیای محترم و فرهنگیان در راستای حفظ و صیانت از سلامت دانش آموزان و شکستن زنجیره انتقال بیماری به اطلاع میرساند:
فعالیت آموزشی کلیه مقاطع تحصیلی در روزهای سه شنبه و چهارشنبه ۲۷ و ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۴ بصورت غیرحضوری میباشد.
لازم به ذکر است، مدیران محترم مدارس ضرورت دارد ترتیبی اتخاذ نمایند تا جهت پاسخگویی و رسیدگی به امور آموزشی پرورشی و اداری، تعدادی از کادر مدیریت مدرسه در واحد آموزشی حاضر گردند.