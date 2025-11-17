میلی صفحه خبر لوگو بالا
مدل موی ستاره تیم ملی نروژ با طرح پلنگ ایرانی

مدافع تیم ملی نروژ مدل موهایش را به سبک پلنگ ایرانی درست کرد.
کد خبر: ۱۳۴۰۶۷۳
| |
1748 بازدید
|
۸

مدل موی ستاره تیم ملی نروژ با طرح پلنگ ایرانی

به گزارش تابناک؛ جولیان ریرسون، مدافع تیم ملی نروژ شب گذشته در دیدار برابر ایتالیا در مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ در قاره اروپا، با مدل موی پلنگی وارد زمین شد. نروژ با نتیجه ۴-۱ ایتالیا را شکست داد و به جام جهانی ۲۰۲۶ صعود کرد.

 

مدل موی ستاره تیم ملی نروژ با طرح پلنگ ایرانی

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۸
محمدرضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۶
2
22
پاسخ
حالا از کجا فهمیدید که پلنگ ایرانیه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۶
2
20
پاسخ
از كجا معلومه طرح پلنگ ايرانيه؟!؟!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۶
2
18
پاسخ
از کجاش فهمیدی مدل پلنگ ایرانیه؟!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۶
1
20
پاسخ
تو دنیا فقط ایران پلنگ داره که نوشتید پلنگ ایرانی ؟
یارو اصلا نمیدونه ایران کجا هست ...دلتون خوشه
محسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۶
2
13
پاسخ
طرف نمیدونه ایران کجاست اونوقت میدونه پلنگ ایرانی چه رنگیه. بابا تابی جون به خودت بیا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۶
0
4
پاسخ
فقط پلنگ ایرانی سطح بدن پوشیده از موهای نرم و کوتاهی به رنگ کرم نخودی دارد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۶
0
3
پاسخ
عاقبت استفاده نادرست از پتو پلنگی
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۶
با حال بود
