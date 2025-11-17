مدل موی ستاره تیم ملی نروژ با طرح پلنگ ایرانی

\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u062c\u0648\u0644\u06cc\u0627\u0646 \u0631\u06cc\u0631\u0633\u0648\u0646\u060c \u0645\u062f\u0627\u0641\u0639 \u062a\u06cc\u0645 \u0645\u0644\u06cc \u0646\u0631\u0648\u0698 \u0634\u0628 \u06af\u0630\u0634\u062a\u0647 \u062f\u0631 \u062f\u06cc\u062f\u0627\u0631 \u0628\u0631\u0627\u0628\u0631 \u0627\u06cc\u062a\u0627\u0644\u06cc\u0627 \u062f\u0631 \u0645\u0642\u062f\u0645\u0627\u062a\u06cc \u062c\u0627\u0645 \u062c\u0647\u0627\u0646\u06cc \u06f2\u06f0\u06f2\u06f6 \u062f\u0631 \u0642\u0627\u0631\u0647 \u0627\u0631\u0648\u067e\u0627\u060c \u0628\u0627 \u0645\u062f\u0644 \u0645\u0648\u06cc \u067e\u0644\u0646\u06af\u06cc \u0648\u0627\u0631\u062f \u0632\u0645\u06cc\u0646 \u0634\u062f. \u0646\u0631\u0648\u0698 \u0628\u0627 \u0646\u062a\u06cc\u062c\u0647 \u06f4-\u06f1 \u0627\u06cc\u062a\u0627\u0644\u06cc\u0627 \u0631\u0627 \u0634\u06a9\u0633\u062a \u062f\u0627\u062f \u0648 \u0628\u0647 \u062c\u0627\u0645 \u062c\u0647\u0627\u0646\u06cc \u06f2\u06f0\u06f2\u06f6 \u0635\u0639\u0648\u062f \u06a9\u0631\u062f.\n\u00a0\n