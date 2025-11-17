اعلام میزان خسارت خودروهای سواری در جنگ ۱۲ روزه

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهرداری تهران گفت: یک هزار و ۹۴۷ دستگاه خودروی سواری در تهران در جنگ ۱۲ روزه آسیب دیدند که برآورد خسارات این خودروها بالغ بر هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان است.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ علی نصیری رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهرداری تهران، با بیان اینکه شهرداری تهران با اینکه تکلیف قانونی نداشت، بازسازی خانه‌های آسیب دیده از جنگ ۱۲ روزه را برعهده گرفت، اظهار کرد: خانه‌هایی که بازسازی و تکمیل شد، تحویل داده شده و تعیین تکلیف منازلی هم که باید نوسازی می‌شدند، صورت گرفته است.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهرداری تهران با تأکید بر اینکه دولت هنوز خسارت اسباب و وسایل منازل را پرداخت نکرده است، یادآور شد: در همین راستا شهرداری تدبیری اندیشید که اثاثیه برای خانواده‌هایی که تمام یا بخشی از وسایل منازل خود را در جنگ از دست دادند، تأمین شود؛ لذا بن‌هایی با سقف ۲۵۰ میلیون تومان برای خرید ۱۶ قلم کالا با برند‌های داخلی در نظر گرفته شد.

نصیری همچنین تصریح کرد: در سازمان پیشگیری و مدیریت بحران، فرمی را برای برآورد خسارات خودرو‌های آسیب‌دیده تهیه کردیم که با امضای شهردار تهران ابلاغ شد و مناطق درگیر، فرم‌ها را تکمیل و پلیس خسارات را تأیید کرد.