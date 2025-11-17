میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

مرگ یک کارگر ۱۳ ساله در اصفهان

منابع کارگری از مرگ دلخراش یک کارگر ۱۳ساله شاغل در یک مغازه در اصفهان به علت گیر کردن در دستگاه بالابر خبر دادند.
کد خبر: ۱۳۴۰۶۳۲
| |
601 بازدید
|
۴
مرگ یک کارگر ۱۳ ساله در اصفهان

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا؛ یک منبع کارگری گفت: یک نفر از کارگران شاغل در یک مغازه خشکبارفروشی در خیابان جی اصفهان حین انتقال وسایل به طبقه فوقانی به علت گیر کردن بین دستگاه بالابر و دیوار جان باخت.

وی افزود: علت این حادثه به‌طور دقیق مشخص نیست، اما بر اساس گزارش امدادگران، استفاده از بالابر غیرایمن داخل یک مغازه آجیل‌فروشی عامل مرگ این کارگر نوجوان شده است.

گفته می‌شود، تعداد زیادی از بالابر‌های واحد‌های تجاری اصفهان به دلیل نداشتن محافظ و سنسور، فاقد ایمنی لازم هستند. متأسفانه بسیاری از تولیدکنندگان بالابر، به علت کمبود مهارت و دانش و یا پایین آوردن هزینه تمام شده، از سنسور‌های حیاتی ایمنی استفاده نمی‌کنند که این مسئله می‌تواند باعث خسارات جبران ناپذیر شود.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
کارگر مرگ دستگاه بالابر کارگران شاغل
چند سناریو درباره نتایج سفر «بن سلمان» به آمریکا؛ عادی سازی رابطه با اسرائیل رونمایی می‌شود؟
به این زودی ها با آمریکا مذاکره نمی کنیم/ دشمن هزینه براندازی را کمتر از تغییر رفتار می داند!
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مرگ تلخ کودک ۳ ساله در پایتخت
نامزدم خودش خواست خفه‌اش کنم!
تخلیه اضطراری یک هتل پس از حادثه دلخراش!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۶
0
0
پاسخ
مقصر نصاب بالابر است.
تعبیه یک درب ساده آکاردئونی، بطوریکه اگر کامل بسته نشود بالابر کار نکند یک راهکار حداقلی و پذیرفته در دنیا است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۶
0
0
پاسخ
بميرم الهي...بدبخت خواسته يك لقمه نون حلال دربياره به جاي مدرسه اونجا كار ميكرده
بعيد هم ميدونم از اتباع باشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۶
0
5
پاسخ
13 ساله کودک است کارگر نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۶
0
1
پاسخ
اگر از این بالابرها سراغ داشتیم به چه کسی اطلاع بدهیم
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
اولین واکنش سپاه به توقیف کشتی تالارا در دریای عمان  (۱۶۲ نظر)
نماینده مجلس: عدم اجرای قانون حجاب عامل خشکسالی  (۱۳۵ نظر)
ویدیوی جنجالی از دانشگاه تهران که سروصدا به راه انداخت  (۱۰۶ نظر)
امید علیمردانی بازیگر سریال ستایش مفقود شد  (۱۰۵ نظر)
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!  (۱۰۵ نظر)
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد  (۹۷ نظر)
اولین استعفا در دولت پزشکیان رقم خورد  (۸۱ نظر)
شروع احتمالی مذاکرات هسته‌ای؛ ایران درخواست گفت‌و‌گو داده یا آمریکا؟  (۸۰ نظر)
خلیل‌زاده سرباز شجاع قلعه‌نویی؛ تاختن به منتقدان، تحقیر مردم با رفتار و گفتار و استوری!  (۶۶ نظر)
لحظات انهدام هواپیمای متجاوز توسط اف-16 ونزوئلا  (۶۵ نظر)
کشف حجاب الناز شاکردوست در کنسرت مهران مدیری؟!  (۶۴ نظر)
بحران نان در آستانه نیمه دوم سال / زنگ خطر ورشکستگی سراسری به صدا درآمد  (۶۲ نظر)
گلایه عجیب فرزین از افزایش نرخ دلار و تورم/ آقای رئیس کل؛ ما مقصریم؟  (۶۲ نظر)
اقدام به خودکشی غزاله اکرمی بازیگر سینما پس از اقدام به تجاوز!  (۶۱ نظر)
مالک بانک آینده به عنوان «خادم ملت» معرفی شد!  (۵۸ نظر)
tabnak.ir/005cl6
tabnak.ir/005cl6