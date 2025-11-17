مرگ یک کارگر ۱۳ ساله در اصفهان

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا؛ یک منبع کارگری گفت: یک نفر از کارگران شاغل در یک مغازه خشکبارفروشی در خیابان جی اصفهان حین انتقال وسایل به طبقه فوقانی به علت گیر کردن بین دستگاه بالابر و دیوار جان باخت.
وی افزود: علت این حادثه بهطور دقیق مشخص نیست، اما بر اساس گزارش امدادگران، استفاده از بالابر غیرایمن داخل یک مغازه آجیلفروشی عامل مرگ این کارگر نوجوان شده است.
گفته میشود، تعداد زیادی از بالابرهای واحدهای تجاری اصفهان به دلیل نداشتن محافظ و سنسور، فاقد ایمنی لازم هستند. متأسفانه بسیاری از تولیدکنندگان بالابر، به علت کمبود مهارت و دانش و یا پایین آوردن هزینه تمام شده، از سنسورهای حیاتی ایمنی استفاده نمیکنند که این مسئله میتواند باعث خسارات جبران ناپذیر شود.