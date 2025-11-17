بررسی روند بازار طلا و سکه حاکی از آن است که طلا در کانال ۱۱ میلیون تومان و سکه در کانال ۱۱۵ میلیون تومان قرار دارد.

به گزارش تابناک؛ بازار طلا در حالی وارد روز ‌یک‌شنبه، ۲۶ آبان‌ماه شد که هر گرم طلای ۱۸عیار ۱۱ میلیون و ۸۱ هزار تومان قیمت پیدا کرده است که کاهش ۱۴۴ هزار تومانی قیمت را در طول ۲۴ ساعت گذشته نشان می‌دهد.

هر مثقال طلای ۱۸ عیار هم به نرخ ۴۸ میلیون و ۱۷ هزار تومان رسیده که از کاهش ۶۱۱ هزار تومانی قیمت حکایت دارد.

هر گرم طلای ۲۴ عیار در حدود ۱۴ میلیون و ۷۷۹ هزار تومان قیمت‌گذاری شده که ۱۸۶ هزار تومان کاهش قیمت داشته است. هر گرم طلای دست دوم نیز ۱۰ میلیون و ۹۳۸ هزار تومان در بازار قیمت‌گذاری شده است که کاهش ۱۳۶ هزار تومانی قیمت را نشان می‌دهد.

سکه در کانال ۱۱۵ میلیون تومان ایستاد

در این میان، بازار سکه در حالی وارد روز یک‌شنبه، ۲۶ آبان‌ماه شد که سکه در کانال ۱۱۵ میلیون تومان قرار گرفته است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد سکه امامی امروز در بازار با قیمت ۱۱۵ میلیون و ۲۱۰ هزار تومان دیده می‌شود که یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در طول ۲۴ ساعت گذشته ارزان شده است.

قیمت هر قطعه سکه‌بهار آزادی نیز ۱۰۹ میلیون و ۵۶۴ هزار تومان شده است که از کاهش یک میلیون و ۸۰۸ هزار تومانی قیمت حکایت دارد. نیم‌سکه اما ۵۹ میلیون و ۷۳۰ هزار تومان قیمت پیدا کرده است که کاهش یک میلیون و ۷۰ هزار تومانی قیمت را نشان می‌دهد.

ربع‌سکه هم ۳۳ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان قیمت خورده که یک میلیون و ۴۴۰ هزار تومان کاهش داشته است. از سوی دیگر، سکه گرمی در بازار به قیمت ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دیده می‌شود که کاهش ۲۰۰ هزار تومانی قیمت را نشان می‌دهد.