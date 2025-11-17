میلی صفحه خبر لوگو بالا
ادامه فعالیت سامانه بارشی در ۱۷ استان

سازمان هواشناسی اعلام‌کرد که با تداوم فعالیت سامانه بارشی در ۱۷ استان کشور در روز جاری (دوشنبه)، بارندگی، رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در نقاط سردسیر بارش برف خواهیم داشت.
ادامه فعالیت سامانه بارشی در ۱۷ استان

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ امروز سامانه بارشی در استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، کردستان، زنجان، شمال کرمانشاه، قزوین، البرز، تهران و با شدت کمتر در همدان، مرکزی، لرستان و ایلام فعال بوده و سبب بارندگی، رعد و برق، وزش باد شدید موقت، برخی نقاط گرد و خاک، در ارتفاعات و نقاط سردسیر بارش برف و در نقاط مستعد سبب تگرگ می‌شود.

امروز در شمال غرب و سه شنبه در شمال شرق کاهش دما رخ خواهد داد. فردا در خراسان شمالی بارش پراکنده و خفیف پیش بینی می‌شود.

همچنین سه شنبه در جنوب غرب و چهارشنبه و پنجشنبه در شرق کشور افزایش باد خواهیم داشت.

بازگشت آلودگی کلانشهر‌ها از سه‌شنبه

از سه شنبه تا پایان هفته افزایش غلظت آلاینده‌ها در شهر‌های صنعتی و پرجمعیت پیش بینی می‌شود.

سه شنبه و چهارشنبه خلیج فارس مواج است.

نفوذ سامانه بارشی از دوشنبه به تهران؛ ارتفاعات برفی می‌شود

امروز آسمان تهران کمی ابری همراه با غبار صبحگاهی، به‌تدریج افزایش ابر، گاهی بارش پراکنده و وزش باد است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۱۹ و کمینه دمای آن به ۱۲ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.

مطالب مرتبط
عکس: دیدار پاییز و زمستان در ارتفاعات ارومیه
پیش‌بینی سحر تاجبخش از شرایط بارش در زمستان
عکس: بارش اولین باران پاییزی در شهرهای نجف و کربلا
