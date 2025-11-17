۲۶/آبان/۱۴۰۴
Monday 17 November 2025
۰۹:۰۴
سیاسی
»
عمومی
پ
جنجالهای ورزشی در روزنامههای امروز ۲۶ آبان
در این گزارش مروری داریم بر تیترهای ورزشی و غیر ورزشی و البته جنجالی در روزنامه های صبح امروز 26 آبان ماه. با ما باشید.
خبر فوری
چند سناریو درباره نتایج سفر «بن سلمان» به آمریکا؛ عادی سازی رابطه با اسرائیل رونمایی میشود؟
به این زودی ها با آمریکا مذاکره نمی کنیم/ دشمن هزینه براندازی را کمتر از تغییر رفتار می داند!
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد
آخرین اخبار
نامزدم خودش خواست خفهاش کنم!
مشت مرگبار به خاطر زن عمو
انتقاد از حکم حبس برای زینب موسوی
قیمت دلار، یورو و سایر ارزها امروز ۲۶ آبان
ماجرایگم شدن دو دختر در مکانی مشابه در آبادان
کیهان، شمشیر را علیه هاشمی و روحانی کشید
کیهان، شمشیر را علیه هاشمی و روحانی کشید
ترامپ: فرمول تحریم روسیه، در انتظار ایران است!
جنجالهای ورزشی در روزنامههای امروز ۲۶ آبان
فشنهایی که زمین فوتبال را تسخیر کردند
آیا شاملو هم باید محاکمه میشد؟!
تخت روانچی وارد اسلامآباد شد
سکانسهایی از فیلم برف آخر
مجلس برای دولت شمشیر را از رو بست!
پرده برداری کیهان از برنامه مهناز افشار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
لحظات انهدام هواپیمای متجاوز توسط اف-16 ونزوئلا
اولین استعفا در دولت پزشکیان رقم خورد
خبر مهم: خلبان ارتش با نماد سوخو-۳۵
ضربه اطلاعاتی جدید ایران به رژیم صهیونیستی
اولین واکنش سپاه به توقیف کشتی تالارا در دریای عمان
اخطار جدی ایران به آژانس اتمی
«فردین» در مغازه فرش فروشیاش
جدول مدالی بازیهای کشورهای اسلامی / صعود جایگاه ایران
ایران بازنده انتخابات عراق نشد!/ مدل رأی دهی هنوز قومی و مذهبی است
پاسخ عجیب ضرغامی به اظهارات پزشکیان درباره رهبری
مژده امروز حافظ: کبوتر اقبال بر بام توست
هیوندای سانتافه ۲۰۲۴؛ بازگشت با لباسی متفاوت
زمان اجرای شیوه جدید کالابرگ اعلام شد
تصاویر دختران الهام علی اف که نفتکششان توسط ایران توقیف شد
بازگشت سیاوش شمس خواننده پرطرفدار به ایران
اولین واکنش سپاه به توقیف کشتی تالارا در دریای عمان
(۱۶۲ نظر)
نماینده مجلس: عدم اجرای قانون حجاب عامل خشکسالی
(۱۳۵ نظر)
امید علیمردانی بازیگر سریال ستایش مفقود شد
(۱۰۵ نظر)
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!
(۱۰۵ نظر)
ویدیوی جنجالی از دانشگاه تهران که سروصدا به راه انداخت
(۹۸ نظر)
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد
(۹۷ نظر)
اولین استعفا در دولت پزشکیان رقم خورد
(۸۱ نظر)
شروع احتمالی مذاکرات هستهای؛ ایران درخواست گفتوگو داده یا آمریکا؟
(۸۰ نظر)
لحظات انهدام هواپیمای متجاوز توسط اف-16 ونزوئلا
(۶۵ نظر)
کشف حجاب الناز شاکردوست در کنسرت مهران مدیری؟!
(۶۴ نظر)
خلیلزاده سرباز شجاع قلعهنویی؛ تاختن به منتقدان، تحقیر مردم با رفتار و گفتار و استوری!
(۶۳ نظر)
گلایه عجیب فرزین از افزایش نرخ دلار و تورم/ آقای رئیس کل؛ ما مقصریم؟
(۶۲ نظر)
اقدام به خودکشی غزاله اکرمی بازیگر سینما پس از اقدام به تجاوز!
(۶۱ نظر)
بحران نان در آستانه نیمه دوم سال / زنگ خطر ورشکستگی سراسری به صدا درآمد
(۶۰ نظر)
مالک بانک آینده به عنوان «خادم ملت» معرفی شد!
(۵۸ نظر)
