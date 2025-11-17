میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پرده برداری کیهان از برنامه مهناز افشار

مسابقه‌ «زن روز» محصولی رسانه‌ای است که بعد از رئالیتی‌شو پرحاشیه «عشق ابدی» برای مخاطبان ایرانی تولید و در پلتفرم یوتیوب منتشر شد.
کد خبر: ۱۳۴۰۶۱۰
| |
2326 بازدید
|
۶

پرده برداری کیهان از برنامه مهناز افشار

به گزارش تابناک به نقل از کیهان: «زن روز» تقلیدی نه چندان حرفه‌ای از نسخه‌ ترکی و امتحان پس داده‌ «doya doya moda» است که با استفاده از عنوانی خاطره‌انگیز و حضور مجری جنجالی، مخاطبان هدف خودش را جذب کرد.

در حالی که این برنامه بیش از آن ‌که یک مسابقه‌ مد را به تصویر بکشد تلاشی پر زرق‌وبرق، فانتزی و سیاست‌گذاری ‌شده در راستای برساخت تصویر زن ایرانی در زیر سلطه‌ صنعت‌- فرهنگ‌ است؛ چرا که به گفته‌ دنیل چندلر «هر نمایش، چیزی فراتر از بازتولیدِ صرفِ موضوعِ خود است». شکی نیست که این برنامه یک سرگرمی جذاب و پرکشش محسوب می‌شود اما آیا می‌توان گفت که با یک اثر پیشگام روبه‌رو هستیم یا یک محصول شعارزده‌ ‌تجاری و دست دوم؟


عنوان «زن روز» یادآور مجله‌ای به‌همین نام است که شباهت موضوعی این دو، یک «این‌همانی» و تکرار خاطره‌انگیز را برای مخاطب خلق کرده. انتخاب نامی که در حافظه‌ تاریخی جامعه وجود دارد و پیرامونش فانتزی‌سازی‌های مثبتی صورت گرفته، برای جذب مخاطب، کار هوشمندانه‌ای به نظر می‌رسد.

حضور «مهناز افشار» علی‌رغم اجرای مصنوعی و غیرحرفه‌ای‌اش به عنوان هنرمند هنجارشکن و معترض، احتمالا گزینه‌ مناسبی برای پیشبرد سیاست‌گذاری‌های این برنامه است. حتی روخوانی تصنعی او از متنی در ستایش زنان و مادران در کانسپت «زن باردار» تلاش قابل توجهی برای ایجاد فضای تراژیک پیرامون زنان بود. به هر شکل حضور او نوعی اعتبار یا به قول یکی از داوران مسابقه(شیرین مقدم)، «برند» این برنامه به شمار می‌آید که به اندازه خودش بازدید دریافت می‌کند. 


«زن روز» مدعی است که در راستای ارتقای سطح دانش مد و لباس برای زنان و دختران ایرانی ساخته شده اما با یک مرور کلی، کانسپت‌های عجیب و به اصلاح چالش‌برانگیز این برنامه، کمترین نسبت با زیست واقعی اقشار مختلف زنان و دختران، در داخل ایران را دارد. استانداردهایی که جزو بدیهیات پوشش شرکت‌کنندگان محسوب می‌شود مثل پوشیدن لباس‌های کوتاه، یقه‌های ‌باز، نداشتن پوشش سر و... فقط در مورد قشر کوچکی از زنان و دختران ایرانی صدق می‌کند. به بیان دیگر این برنامه که به نام مخاطب ایرانی تولید شده و از بازدید او به درآمد می‌رسد محتوایی «رؤیایی» و فانتزی، دور از واقعیت متکثر جامعه، و حتی غیرکاربردی عرضه می‌کند که تماشایش تنها سرگرم‌کننده است و کنجکاوی فرد را برای دنبال‌کردن قسمت‌ها و فصل‌های جدید برمی‌انگیزد. مثل کانسپت «شبیه‌سازی شخصیت مشهور» یا «دهه‌ شصت» که کاملا برای ایجاد فضای سرگرم‌کننده و پربازدید و البته غیر کاربردی طراحی شده است.

اتصال کلیشه‌ای «رنگ صورتی» به «زنان» و عنصر الماس برای القای حس ارزشمندی در لوگوی برنامه، میان‌برنامه‌ تبلیغاتی غیرحرفه‌ای و فونت‌های نامناسب نشان از یک برنامه‌ سرهم‌بندی شده و عوامل غیرمتخصصی دارد که حداقل مبانی بصری و تکنیکی را برای مخاطب اعمال کرده‌اند. به‌رغم همه‌ ضعف‌ها و ساده‌انگاری در تولید و حتی با وجود حضور زیبایی‌شناسی «مردسالارانه» تنها داور مرد مسابقه، این برنامۀ پرمخاطب بلافاصله

پس از اتمام فصل نخست، فصل دوم را منتشر کرد و همچنان مورد استقبال، حاشیه‌سازی و نقد قرار دارد. در نهایت باید توجه داشت که عرضه‌ برنامه‌های تجاری پربازدید بعد از انتشار گسترده و بسترسازی در طول زمان، می‌تواند محمل خوبی برای نفوذ ایدئولوژی‌ سازندگانش به مخاطب باشد. حتی اگر آن برنامه محصولی‌ وارداتی و غیرمبتکرانه مثل «زن روز» باشد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
روزنامه کیهان یوتیوب مهناز افشار زن روز زن ایرانی استایل مد فشن کانسپت‌ صنعت مد
چند سناریو درباره نتایج سفر «بن سلمان» به آمریکا؛ عادی سازی رابطه با اسرائیل رونمایی می‌شود؟
به این زودی ها با آمریکا مذاکره نمی کنیم/ دشمن هزینه براندازی را کمتر از تغییر رفتار می داند!
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مستند شماره سپتامبر
درخواست لامبورگینی از یک وزیر پیشنهادی
شیوه ساخت عینک‌های کریستین دیور
نگاهی به جواهرات بولگاری
اطلاعات تکان‌دهنده از آلودگی های صنعت مد
یوتیوب فیلم‌هایش را کجا ذخیره می‌کند؟
شیوه ساخت جواهرآلات کریستین دیور
یازده لباس مردانه که از مد نمی‌افتد
خزها در هفته مد میلان!
ناجا امنیت«فشن شو»های‌اسلامی را تامین‌می‌کند
راز درآمد میلیاردی مهناز افشار از یک برنامه چیست؟
یوتیوب رفع فیلتر می‌شود؟
نیم نگاهی به جواهرآلات لاگوس
طرح‌های بهار و تابستان کورنلیانی
ده کت و شلوار گرانقیمت دنیا
طرح‌های بهار و تابستان 2017 لویی ویتن
کلاه‌ها در هفته مد پاریس
کت واک لباس زنانه بدون نمایش زنان!
فریب جوانان با تله مدلینگ
یوتیوب رکورد مدت زمان مشاهده ویدئو را شکست
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۶
0
0
پاسخ
چرا کیهان از رانت خواری و فساد اقتصادی پرده بر نمیداره؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۶
0
0
پاسخ
کیهان احتمالا بی کار است و همش روی مسائل حاشیه ای تمرکز دارد
سیامک
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۶
0
0
پاسخ
خوش به حالتون در دنیای دیگری سیر می کنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۶
0
0
پاسخ
نویسنده نشسته دقیق برنامه رو دیده
خخخخ
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۶
0
0
پاسخ
کیهان فقط کارش سرک کشیدن هست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۶
0
0
پاسخ
به جای پرداختن به این موضوعات آبکی و به اصطلاح زرد به مسائل اصلی جامعه از قبیل تورم ،بیکاری ،کاهش ارزش پول ملی و علل آنها بپردازید. این کمترین وظیفه و رسالت یک روزنامه است خصوصاً روزنامه ای که از پول ملت و بیت المال برایش هزینه می شود.
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
اولین واکنش سپاه به توقیف کشتی تالارا در دریای عمان  (۱۶۲ نظر)
نماینده مجلس: عدم اجرای قانون حجاب عامل خشکسالی  (۱۳۵ نظر)
امید علیمردانی بازیگر سریال ستایش مفقود شد  (۱۰۵ نظر)
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!  (۱۰۵ نظر)
ویدیوی جنجالی از دانشگاه تهران که سروصدا به راه انداخت  (۹۸ نظر)
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد  (۹۷ نظر)
اولین استعفا در دولت پزشکیان رقم خورد  (۸۱ نظر)
شروع احتمالی مذاکرات هسته‌ای؛ ایران درخواست گفت‌و‌گو داده یا آمریکا؟  (۸۰ نظر)
لحظات انهدام هواپیمای متجاوز توسط اف-16 ونزوئلا  (۶۵ نظر)
کشف حجاب الناز شاکردوست در کنسرت مهران مدیری؟!  (۶۴ نظر)
خلیل‌زاده سرباز شجاع قلعه‌نویی؛ تاختن به منتقدان، تحقیر مردم با رفتار و گفتار و استوری!  (۶۳ نظر)
گلایه عجیب فرزین از افزایش نرخ دلار و تورم/ آقای رئیس کل؛ ما مقصریم؟  (۶۲ نظر)
اقدام به خودکشی غزاله اکرمی بازیگر سینما پس از اقدام به تجاوز!  (۶۱ نظر)
بحران نان در آستانه نیمه دوم سال / زنگ خطر ورشکستگی سراسری به صدا درآمد  (۶۰ نظر)
مالک بانک آینده به عنوان «خادم ملت» معرفی شد!  (۵۸ نظر)
tabnak.ir/005ckk
tabnak.ir/005ckk